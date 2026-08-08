A：对于你的遭遇，我深感遗憾。



母亲无私的爱成就了今天的你，也使你成为了一名网球运动员。



我希望你知道，因为失去母亲而悲痛是正常的。生活发生了翻天覆地的变化，导致你现在不想打网球也很正常。改变总是让人感到不舒服。

两年前，我经历过另一种失去的痛苦。对怀孕保持莫大的希望后，我流产了，那段日子过得真艰难啊。我知道这和你的经历并不一样，但我可以想象，年少失去母亲的你可能也会觉得失去了希望。你做好了一切准备，但她却已离你而去。





我也是一位母亲，有一个 5 岁大的儿子和一个刚出生不久的女儿。如果我发生了意外，我希望他们能继续好好生活。当你思念母亲的时候，想想她对你的期望。在我看来，她似乎很喜欢参与你的比赛，也很喜欢看你打网球。如果是这样，把她的期望当作你继续前进的动力，把你对她的爱化作自己的动力。你可以通过打赢对手来纪念她，我想她一定会为此高兴不已。我相信灵魂的存在！试着去相信吧。



这听起来可能有些奇怪，但在我母亲离世后，我有时会思考母亲希望我做些什么。



我知道，如果我就此一蹶不振，终日为她哭泣的话，她一定会对我生气。我并不是说你不能哭泣！哭泣是理所当然的。我肯定也会哭的。但是如果我只顾着哭，我母亲的灵魂可能会拉响我家的防火警报，让我意识到她在告诉我：“阿迪亚，站起来，坚持下去！起来！”