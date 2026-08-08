我该如何通过运动走出悲伤？
训练
亚利桑那大学的阿迪亚·巴恩斯（Adia Barnes）教练告诉一名网球运动员，如何将对母亲的思念化作成优秀运动员的动力。
“教练⽀招”系列咨询专栏，通过专家教练的指导，学习探索如何掌握运动心态和心理调节，来提升运动表现。
Q：给陌生人写信感觉有些奇怪，但我妈妈在大约一年前去世了。那是一段艰难的时光，幸好我得到了许多人的支持，包括我的朋友、家人和一位非常棒的治疗师。我写信给您，是因为我妈妈不仅是一位伟大的母亲，更是我第一任网球教练和我最忠实的粉丝。我的每一场比赛她都不曾错过，参加运动训练的时候，她也总是陪伴在我身旁。她离开之后，我才意识到她给了我多大的鼓励。一年前，我十分确信网球会一直是我的生活重心，而现在我在打球的时感到很空虚。大多数的日子，我还在坚持训练，但只是强迫自己这么做而已。我听说优秀的球员都要具备内在强大的动力，我很担心自己已经失去这种能力了。我该怎么找到新的动力？还是说我应该去寻找新的生活重心了？
思念超棒的网球教练兼得力帮手
17 岁的网球运动员
A：对于你的遭遇，我深感遗憾。
母亲无私的爱成就了今天的你，也使你成为了一名网球运动员。
我希望你知道，因为失去母亲而悲痛是正常的。生活发生了翻天覆地的变化，导致你现在不想打网球也很正常。改变总是让人感到不舒服。
两年前，我经历过另一种失去的痛苦。对怀孕保持莫大的希望后，我流产了，那段日子过得真艰难啊。我知道这和你的经历并不一样，但我可以想象，年少失去母亲的你可能也会觉得失去了希望。你做好了一切准备，但她却已离你而去。
我也是一位母亲，有一个 5 岁大的儿子和一个刚出生不久的女儿。如果我发生了意外，我希望他们能继续好好生活。当你思念母亲的时候，想想她对你的期望。在我看来，她似乎很喜欢参与你的比赛，也很喜欢看你打网球。如果是这样，把她的期望当作你继续前进的动力，把你对她的爱化作自己的动力。你可以通过打赢对手来纪念她，我想她一定会为此高兴不已。我相信灵魂的存在！试着去相信吧。
这听起来可能有些奇怪，但在我母亲离世后，我有时会思考母亲希望我做些什么。
我知道，如果我就此一蹶不振，终日为她哭泣的话，她一定会对我生气。我并不是说你不能哭泣！哭泣是理所当然的。我肯定也会哭的。但是如果我只顾着哭，我母亲的灵魂可能会拉响我家的防火警报，让我意识到她在告诉我：“阿迪亚，站起来，坚持下去！起来！”
……和能与你感同身受的人取得联系。
但如果现在你对比赛提不起兴趣的话，又该如何设定前进的方向呢？你是一个真正从你母亲指导中获益的人，所以我认为你可以将母亲的精神传递下去，从付出中得到更多收获。也许你可以自愿去指导一名年轻球员，或者以你母亲的名义筹集善款。
这类工作具有非凡的意义。前段时间，我成立了一个非营利性组织，我从球员们那里收集他们只穿过一次的运动服和运动鞋，把它们送给买不起这些东西的男孩女孩们。这件事情做起来很简单，却让孩子们的脸上露出了令人欣慰的笑容。
你还可以联系与你感同身受的人。我曾向其他有相同经历的女性倾诉我的流产经历，她们也都说出自己的故事，彼此分享让我们都获得了巨大的力量。我在公共论坛上说出自己的经历一年后，校园里仍然有女性来告诉我，我的做法给予过她们多么大的帮助。我认为加入与你年龄相仿的人们组成的缅怀亲人的团体，并和大家分享彼此的故事，也会对你有所帮助。
……运动可以教会你很多。与不爱运动的孩子相比，热爱运动的孩子处理问题的能力更强。
如果你想探索网球之外的热情，就去探索把。不过如果是我，我不会立刻做出任何重大决定，包括放弃一项运动。现在打网球可能会让你感到痛苦，你可能还需要一段时间来重拾热情，因此对自己温柔一点。只要记住：运动可以教会你很多。与不爱运动的孩子相比，热爱运动的孩子处理问题的能力更强。我妹妹就是个很好的例子。她不爱运动，也就不能像我一样从容应对逆境。她会觉得：“经历了这样的人生转折之后，你怎么还能坚持下去？”我却认为：“我怎么可能做不到呢？”也许网球可以帮助你度过这段极其痛苦的日子。
听起来你母亲希望你能拥有这种坚韧不拔的意志，但这需要时间和练习，也需要你在适当的时候全身心投入运动。相信我。我坚信你一定会重拾对网球的热爱。我也坚信，你一定能锻炼出坚韧不拔的意志，实现你母亲的心愿，并成为更好的自己。
阿迪亚·巴恩斯是亚利桑那大学女子篮球队主教练。2011 年和 2020 年，她曾两度入围年度奈史密斯最佳主教练名单。她曾在华盛顿大学担任助理教练，也曾在广播行业工作过；她在 WNBA 打了 7 个赛季，帮助西雅图风暴队获得冠军；同时还为 5 个国家的国际球队提供支持。在她效力亚利桑那大学野猫队时，巴恩斯为球队创造了 22 项个人纪录，许多记录至今仍未被打破。她还因积极参与社区活动，而获得了多个奖项。
插画：Harrison Freeman