很遗憾我们都知道，没有神奇的食物能够帮助瞬间提速。但是，在你跑步、锻炼、或比赛前的一个小时内，吃一些蛋白质和碳水化合物，像是一个水煮鸡蛋和一点水果，能够取得一箭双雕的效果。精准营养公司的首席营养教练瑞安·麦克尼尔（Ryan Maciel）：“蛋白质有助于稳定你的血糖水平，防止肌肉意外损伤，而碳水化合物可提供身体易于消耗的能量，这样你就不用空腹跑或者消耗昨天的糖原储备，因为糖原的分解效率不高。”这两种食物可以让你感觉更有劲去提升速度，并且坚持下去。

咖啡、茶等饮品也可以起到同样的加速效果。瑞安·麦克尼尔教练指出：“咖啡因能刺激你的大脑，让你的头脑更清醒，跑得更快。一些研究表明，咖啡因有助于降低你的感知疲劳度。”事实上，《体育运动中的医学和科学》杂志刊登的一项研究显示，摄入咖啡因，可帮助训练有素的业余跑者，在 5 公里计时赛中提速 1%。对于分秒必争的运动而言，这显然是一个重大突破。麦克尼尔教练建议跑者在出发前一小时，按照 1 公斤体重 3.33 毫克的标准饮用咖啡，举例 68 公斤重的运动员，需摄入 225 毫克的咖啡因，大约为两杯咖啡。

对咖啡因不感兴趣？那么试试喝杯甜菜汁吧。一项研究显示，喝甜菜汁的跑者成功将 5 公里跑步比赛用时缩短了 1.5%；另一项小规模研究则表明，在赛前连续 7 天饮用甜菜汁，能够加快跑者的冲刺速度。甜菜汁富含硝酸盐，根据麦克尼尔教练的解释：“研究表明，硝酸盐可以增加血液流量，改善肺功能，加强肌肉收缩。而这些都是影响速度的关键因素。”