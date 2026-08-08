不逼自己也能轻松提速
训练
速度不只在健身房里练出来的。全面改善你的心态、营养、恢复和睡眠习惯，你就能跑得迅如闪电。
速度带来刺激快感，让你的心脏砰砰直跳，肾上腺素飙升。无论是在健身房、每周例行跑步、还是在一场即兴篮球比赛中，更快的跑速能够令你的身心都受益。
加快步伐能提升你的运动强度，无论你在做什么运动，强度越大，就越需要你的肺部和肌肉努力运作。这样一来，你的心血管和肌肉就能变得更健康强壮。当然，提速更多的意义可能还是集中在心理方面。“当你总是同样速度，一成不变地做某件事时，你无论做什么，有可能很快感到厌烦，更甚就此放弃。”心理性能顾问安吉·菲弗（Angie Fifer）博士指出：“当你激励自己跑得更快，而且成功做到后，你能感受到自己的潜力，就更愿意鞭策自己前进。”
如果你还想达到更快的速度，训练当然能发挥作用。但在健身房锻炼之外，还有很多办法能帮助你有效提速。下面就来听听专家的入门指导吧。
集中注意力
当你长时费力地骑单车、跑步或游泳时，注意力就很容易溃散。但对于有具体起点和终点的运动而言，将你的注意力集中到一个焦点上，有助于你更快抵达目的地。《动机与情感》杂志上的一项研究表明，如果跑者将注意力聚焦在终点线上而不是四处张望，速度会比后者快上 23%。此外，集中注意力还能降低跑者的感知疲劳度，也就是人们主观感受到的努力程度，让他们觉得没那么累。
安吉·菲弗博士指出：“你注意力的聚焦点不一定要是真正的终点线。”你可以选择一个路牌或树作为跑步里程碑，然后不断重复。甚至可以将这种方法应用到高强度间歇训练中。“举个例子，你在用登山机训练时，可以把注意力放在眼前木地板独特的纹理上。”菲弗博士解释道。无论哪种方式，视觉目标都能让你有意识地，将注意力集中在当下正在做的事情上，而不是处于心不在焉的状态中。把注意力集中在具体的事物上，能够让你更有前进动力。
科学地补充能量
很遗憾我们都知道，没有神奇的食物能够帮助瞬间提速。但是，在你跑步、锻炼、或比赛前的一个小时内，吃一些蛋白质和碳水化合物，像是一个水煮鸡蛋和一点水果，能够取得一箭双雕的效果。精准营养公司的首席营养教练瑞安·麦克尼尔（Ryan Maciel）：“蛋白质有助于稳定你的血糖水平，防止肌肉意外损伤，而碳水化合物可提供身体易于消耗的能量，这样你就不用空腹跑或者消耗昨天的糖原储备，因为糖原的分解效率不高。”这两种食物可以让你感觉更有劲去提升速度，并且坚持下去。
咖啡、茶等饮品也可以起到同样的加速效果。瑞安·麦克尼尔教练指出：“咖啡因能刺激你的大脑，让你的头脑更清醒，跑得更快。一些研究表明，咖啡因有助于降低你的感知疲劳度。”事实上，《体育运动中的医学和科学》杂志刊登的一项研究显示，摄入咖啡因，可帮助训练有素的业余跑者，在 5 公里计时赛中提速 1%。对于分秒必争的运动而言，这显然是一个重大突破。麦克尼尔教练建议跑者在出发前一小时，按照 1 公斤体重 3.33 毫克的标准饮用咖啡，举例 68 公斤重的运动员，需摄入 225 毫克的咖啡因，大约为两杯咖啡。
对咖啡因不感兴趣？那么试试喝杯甜菜汁吧。一项研究显示，喝甜菜汁的跑者成功将 5 公里跑步比赛用时缩短了 1.5%；另一项小规模研究则表明，在赛前连续 7 天饮用甜菜汁，能够加快跑者的冲刺速度。甜菜汁富含硝酸盐，根据麦克尼尔教练的解释：“研究表明，硝酸盐可以增加血液流量，改善肺功能，加强肌肉收缩。而这些都是影响速度的关键因素。”
泡个热水澡
想要什么都不做就能提升运动表现？这里有个加快状态恢复的方法供你参考。西科罗拉多大学的一项新研究表明，每周三天，在结束中等强度训练后，泡在摄氏 39 度的水中 30 分钟，有助于提高你的最大摄氧量。家庭水龙头出水的最高温度通常会达到摄氏 49 到 60 度左右，仅供参考。增加水温能够帮助身体在运动时更易于运输及利用氧气，起到事半功倍的效果。
俄勒冈大学人类生理学教授
克里斯·明森（Chris Minson）博士，解释其背后的科学原理是：“高温有利于增加红血球携带氧气的数量，还能促进你的身体激活热休克蛋白，最终使氧气更容易输送到肌肉中，让你变得更有干劲。”
合理安排睡眠
睡眠是我们最后要谈，相当重要的一个要素。《睡眠解决方案：为什么你的睡眠很糟糕，该怎么修复？》作者兼医学博士克里斯·温特 （W. Chris Winter） 指出，没有良好的夜间睡眠，你在健身房所做的一切都是空。 这是因为低质量睡眠或睡眠不足，会显著影响新陈代谢，尤其不利你的肌肉生长。
作为一名运动员，你需要的睡眠时间可能比建议睡眠 7 到 9 小时更多。《睡眠》发表的一项小规模研究显示，当篮球运动员将总睡眠时间延长到每晚至少 10 小时，并持续 5 到 7 周后，他们冲刺的速度更快了。值得你试验一下，持续两到三周早点上床睡觉，看看你的速度是否有提升。如果你难以早睡，克里斯·温特博士建议设置一个睡前闹钟，就像你设置早上的闹钟一样。
多方尝试，渐入佳境
从上述选一方法开始并坚持下去，你将会见证速度有效地提升。要是你能够在做集中训练的同时，把上述所有建议事项都做到位，你可能会变成名副其实的飞毛腿！