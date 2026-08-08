01. 找个理由。

最近发表在《心理学研究与行为管理》上的一项研究表明，短距离跑者的内在驱动力主要来自于比赛获胜等实实在在的结果，而超马跑者的奔跑动力则在于提升自己的心态和身体耐力以及与其他超马跑者间的情谊。研究人员猜测，这可能与超级马拉松的生活方式有关。

大卫·莱尼教练真心享受跑步的一切，所以才能跑得很远。“我喜欢跑步，”他说，“我喜欢高强度训练的感觉，喜欢置身于山中。我的目标就是全心专注于我正在做的事。正如丘吉尔所说，我希望‘把握当下，拥抱未来’。”

莎莉·麦克雷教练也赞成研究中因情谊产生动力的观点，还主动表示自己赢取的奖牌其实没那么重要，即便她曾赢过 11 枚冠军奖牌。“跑超级马拉松时与世界各地跑者间的情感，才是真正支撑我跑下去的动力，”她说，“我喜欢借着运动认识新朋友，也希望能在途中带给他们鼓舞与激励。对我来说，这始终比奖牌更值得纪念。”

无论是 30 天健康饮食挑战还是学习一门新的语言，任何长期目标的难度都可以媲美一场超级马拉松。与其着眼于结果，不如从体验本身寻找动力，或者与踏上相似征程的人建立联系，你就更有可能实现那个宏大的目标。