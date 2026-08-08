练就坚毅，步履不停
训练
无论你追逐的目标是什么，以下两位专业超马运动员兼教练分享的训练计划，都能助你保有更坚毅的心态。
想象一下一口气跑 161 公里的感觉。那是比四趟马拉松的少一点的里程，也只比北京到天津的距离还再多一点。如果每公里配速保持在 5 分钟至 5 分 17 秒之间，这意味着你从早上 9 点开跑，直到晚上 9 点才能停下来。感觉还可以完成，但你确定？
现在不要去想这段距离可能对身体造成什么影响。相反，关注这段距离对心智有什么要求。战胜恐惧的意志力、专注的自制力、以及相信能克服痛苦的精神力，这些是每个人都会在日常生活中碰到的心态。不过对于跑步里程通常为 56 至 161 公里，甚至对有时距离更长的超马运动员来说，他们的心态似乎更加坚定。但他们是如何做到的？你能从他们身上学习到坚韧，从而磨砺自己去追逐目标？阅读下文，了解 Nike 精英超马运动员兼教练莎莉·麦克雷（Sally McRae）和大卫·莱尼（David Laney）的内心世界，一起探索坚韧的奥秘。
01. 找个理由。
最近发表在《心理学研究与行为管理》上的一项研究表明，短距离跑者的内在驱动力主要来自于比赛获胜等实实在在的结果，而超马跑者的奔跑动力则在于提升自己的心态和身体耐力以及与其他超马跑者间的情谊。研究人员猜测，这可能与超级马拉松的生活方式有关。
大卫·莱尼教练真心享受跑步的一切，所以才能跑得很远。“我喜欢跑步，”他说，“我喜欢高强度训练的感觉，喜欢置身于山中。我的目标就是全心专注于我正在做的事。正如丘吉尔所说，我希望‘把握当下，拥抱未来’。”
莎莉·麦克雷教练也赞成研究中因情谊产生动力的观点，还主动表示自己赢取的奖牌其实没那么重要，即便她曾赢过 11 枚冠军奖牌。“跑超级马拉松时与世界各地跑者间的情感，才是真正支撑我跑下去的动力，”她说，“我喜欢借着运动认识新朋友，也希望能在途中带给他们鼓舞与激励。对我来说，这始终比奖牌更值得纪念。”
无论是 30 天健康饮食挑战还是学习一门新的语言，任何长期目标的难度都可以媲美一场超级马拉松。与其着眼于结果，不如从体验本身寻找动力，或者与踏上相似征程的人建立联系，你就更有可能实现那个宏大的目标。
02. 做好最坏的打算。
“要想完成超级马拉松，你必须预料到自己会面临从未遇过的挑战，”麦克雷教练表示，“跑到 114 公里时风暴来袭，或者必须再攀越一座山，又或者胃部不适，这些恶劣情况经常发生。因此你必须对此做好心理准备。”
莱尼教练训练自我心智的一大方法，就是经常泡冰浴，这样能更好地应对比赛中无法避免的疼痛感。“我会在浴缸里装满冰水，然后坐在里面，”他说，“5 分钟内，大脑会怂恿我‘离开这里！快走’，不过我只是坐着消化这些情绪和脑中的声音对抗，有时这个过程长达 15 分钟。我会放缓呼吸，达到‘你还能撑下去’的境界。”
这并不代表你得把自己冻成冰棍后才能磨炼意志力。你可以从练习一种名为“现实乐观主义”的心理学技巧开始，或者在心中盘点可能出错的所有小事，并针对地制定应对方案。这样一来，当你面临一些极为糟糕的事情时，受其干扰的几率也会随之降低。
03. 行动前进行预想。
和大多数精英跑者一样，麦克雷教练和莱尼教练都会在赛前运用某种形象化训练方法。“我喜欢在脑中勘测赛道，”麦克雷教练，“当我睡觉前，我会在脑海中想象赛道的各个部分，像是每座山丘的位置以及补给救助的位置。我会想象自己跑进救助站的场景以及在各座救助站里的做什么。”
莱尼教练的训练方法，同在冰水锻炼意志力一样，一点都不对自己仁慈。“我只是直面困难，”他说，“我知道自己不用练习比赛轻松的部分，因此我会想象自己在距救助站 8 公里时，又热又渴且胃部极度不适的场景。”
两位跑者的形象化方法都有相同的作用：为预期情况及意外做好思想准备，这样一来，当那一刻来临，他们的反应会更加敏锐，注意力也更加集中。而且，这个方法不仅适用于长跑。在晨跑前一天晚上，试着想象途中的每一处转角的景色、微风拂面的感觉以及跑步歌曲中的旋律。早上系紧鞋带后，看看自己的跑步速度是否略有提升，或者跑步体验是否更有趣呢。
04. 成为自己的「教练」。
“记住你才是自我表现的主导者，这点非常重要，”莱尼教练说，“当情况出现变化时，如果你告诉自己‘一切都会好起来的’，‘这是常有的事’，那么当下你就更具掌控力。”萊尼教练说道。就像跑超级马拉松时，当你连续几个小时与纷乱的思绪独处时，自我暗示这种策略其实至关重要。意味着与内心对话，在关键时刻激励自己。
麦克雷教练也会练习自我暗示。“在自我对话中，最具力量的一句是‘不要空想，放手去做’，”她说道，“很多时候，思维也可能是你最强大的敌人。你可能会陷入‘噢天呐，简直没完没了’的情绪当中。但是如果你能克服这种心态，就能成功抵达终点线，取得傲人成绩。”
两位顶尖教练的共同结论在于，无论那刻多么困难，它也只是一个瞬间而已。试着冷静地提醒自己，下一次训练、跑步、比赛或训练周期要加大强度。如果自我暗示可以让莱尼教练和麦克雷教练攻克 12 小时的长跑，它也同样能助你熬过艰难的一天。