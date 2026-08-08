

Mandy Hagstrom 博士是新南威尔士大学医学院的讲师，也是该研究的主要作者。她表示：“在提升力量的过程中，训练重量的大小和训练是否有效可能没我们想象的那么重要。”她的论文向我们展现了一个结果：无论采用什么训练方式，经过 15 周后，那些每周训练 2 到 4 次的女性，不仅肌肉含量平均增加了 3.3%，而且上半身和下半身力量各提升了 25% 和 27%。奥妙何在？她解释道，无论每天的“训练”情况如何，定期完成训练可以提升整体训练量，而这正是带来持久改变的关键。Hagstrom 博士进一步指出，有理由认为，保持训练的持续性对男性也同样有益。

这些对于我们有什么意义呢？答案很简单。Hagstrom 博士表示，进行哪种训练、训练多久、使用何种训练器材，如果一开始就过多思考这类问题，往往会让我们不知所措或紧张焦虑，我们就更可能会停滞不前。另外，突然感到缺乏动力、超负荷的日程安排、缺乏活力或天气太糟，这些因素也会让你停滞不前。所以别再纠结于细节，先开始训练，然后持续坚持，这样你就能专注训练，而所有的借口都会慢慢消失。