尽管如此，尤其是在现阶段，我们同时也看到因舞蹈而衍生出的在线社区。你们如何看待当下舞蹈作为一种表达和释放的形式把专业和非专业的人们聚在一起的现象？

法图：我觉得抖音、Instagram 等社交媒体的视觉传播主导着一切，这基本上就是目前舞者推广自己、获得工作、树立自己的品牌的方式，当然，你也可以通过这种方式将自己塑造成产品。

梅特：开始隔离时，公司、品牌和所有人的工作几乎都停滞不前，因为整个情况都变了。我们无法进入工作室，什么资源都没有。一切都是通过手机来完成，我们拍摄视频，把它们传到一起，在这个意义上，人们尽力发挥创意。

伊丽丝：有了社交媒体，更多不是舞者的人参与进来。有了更多的参与者，也给了我们更多的机会。我们因此获得了更多工作。但我们确实看到那些不是舞者的人都开始尝试跳舞，他们想动起来，想参与其中。我家乡的一些朋友不会跳舞，他们会对我说“教我跳这支舞吧，我想跳舞”，因为他们觉得这也是一种表达方式。