用舞蹈与世界相连
文化
对于这几位现居伦敦的室友来说，舞蹈是一种表达方式。她们认为，通过舞蹈可以连接世界。
为我们拍摄lookbook的模特，探寻团结一心在当下的意义。
舞蹈把法图·巴（Fatou Bah）、梅特·林都立（Mette Linturi）和伊丽丝·皮内尔（Elise Pinel）聚在了一起。一起舞蹈不仅是她们共同表达自我的方式，更让她们彼此汇聚力量。
23 岁的伊丽丝说：“通过舞蹈，你会发现很多东西，它会给人以启发。这是一种无法言喻的感受，也不需要用言语形容。我想这就是舞蹈能把这么多人联系在一起的原因。这是一种感觉，不需要口头对话，我们之间自有默契。”
这是三位女性年少时初次开始跳舞的感觉。之后，来自英格兰北部的伊丽丝以及 25 岁的芬兰女孩梅特和 24 岁的瑞典女孩法图都来到伦敦追求她们的舞蹈梦想。她们与各大品牌和艺术家合作，频频出现在宣传活动、音乐视频、现场表演和巡回演唱会。于是她们在试镜和面试中相识，并很快成了朋友，后来又成为室友。
“我们真心希望彼此发展顺利，互相之间建立了深厚的友谊。”伊丽丝表示，“特别是在隔离期间，我们真正意识到，在一起相处时，我们都是普通人，而不仅仅是艺术工作者。”
在隔离期间，演播室和排练场地可能会关闭，但她们表示自己找到了一些方法，与许多社交媒体相关的专业或非专业人士一同分享和进行各种舞蹈创作，尽情发挥创造力。
也许最重要的是，作为女性，通过舞蹈这种方式，加深了她们与自己身体之间的关系。在这篇文章中，她们分享了如何通过舞蹈获得力量，以及群舞时，这种力量是如何传递与增强的。
舞蹈是一种强有力且个性化的自我表达方式。你们还记得自己最初跳舞时的记忆和感受吗？是什么驱使你们选择了这一职业？
法图：我选择跳舞是因为我发现，我很难通过语言表达出自己的想法和心声。对我来说，当听到能够真正引起共鸣的歌曲和音乐时，我可以通过舞蹈更加轻松地抒发自己的情绪。
梅特：寻找自我和探寻内心需求是一段漫长的旅程。我从未想过舞蹈会成为我的职业，它让我有机会四处旅行、丰富自己的想法；让我能够发现自己的女性魅力，探寻真正的自我，尽情表达自己。
伊丽丝：我妈妈总是告诉我，当我让她不胜其烦的时候，她就会让我坐在地上，看音乐视频，然后我就会开始模仿起来。我想法图也是这样的，因为我看到她会心地一笑，可能因为我们同样拥有这样的文化背景。我的家庭来自加勒比海，在那里舞蹈近乎于爱的语言。他们喜欢播放唱片载歌载舞。所以我最初的记忆就是和家人一起跳舞，而且我一直在跳，后来我意识到，“哇，原来这可以成为一项职业。”
“我们可以独舞，但当我们一起跳时，才更有力量。”
梅特
你们能谈谈独舞和集体舞或群舞的区别吗？
梅特：一个人会无聊空虚。一个人如何与人交流、如何进步、如何获得灵感呢？能有这两位同伴，不断地为我的世界开启更多的可能性、提供不一样的意见，真是太幸运了。
伊丽丝：我们都明白舞蹈的要求很高，我们要付出很多。我当然可以独舞，但我或多或少都更愿意与大家一起舞蹈，因为你的身体和你自己就是作品，你必须要全身心地投入到舞蹈场景中。
法图：我们也需要汲取能量，所以无论是上课还是训练，一个人与一群人有很大的区别。你能感觉到每个人都很期待训练和跳舞。
最近几个月无法像平常那样通过舞蹈和动作进行肢体交流，这对你们有什么影响？
梅特：我很幸运，因为我跟室友在一起。我能和她们一起跳舞，所以我还没有那么痛苦。但我知道许多人因为无法表达自己而感到痛苦。舞蹈原本就是他们的生活，他们去训练，去上课，这就是他们生活的常态。突然之间，什么都没有了。那一定会让人心灰意冷，独自一人的乐趣无法持续那么长时间。
伊丽丝：你无法获得老师或同伴的舞步指导，也无法获得能量。老师也会因为看不到你而无法给你指出其中的细微错误，这就变成了缺乏互动的活动。我喜欢待在挤满人的大房间里。我喜欢四处看看，捕捉灵感。能和两位室友一起跳舞真是太棒了，但是我真的很怀念和三四十个人一起跳舞，看着大家一起全力以赴地训练、挥汗如雨的样子。大多数人并没有完全适应，因为这段时间确实很艰难。虽然现在我们也在训练，但我特别怀念那些人潮涌动的日子。
尽管如此，尤其是在现阶段，我们同时也看到因舞蹈而衍生出的在线社区。你们如何看待当下舞蹈作为一种表达和释放的形式把专业和非专业的人们聚在一起的现象？
法图：我觉得抖音、Instagram 等社交媒体的视觉传播主导着一切，这基本上就是目前舞者推广自己、获得工作、树立自己的品牌的方式，当然，你也可以通过这种方式将自己塑造成产品。
梅特：开始隔离时，公司、品牌和所有人的工作几乎都停滞不前，因为整个情况都变了。我们无法进入工作室，什么资源都没有。一切都是通过手机来完成，我们拍摄视频，把它们传到一起，在这个意义上，人们尽力发挥创意。
伊丽丝：有了社交媒体，更多不是舞者的人参与进来。有了更多的参与者，也给了我们更多的机会。我们因此获得了更多工作。但我们确实看到那些不是舞者的人都开始尝试跳舞，他们想动起来，想参与其中。我家乡的一些朋友不会跳舞，他们会对我说“教我跳这支舞吧，我想跳舞”，因为他们觉得这也是一种表达方式。
然而，舞蹈似乎不仅仅是外在的表达，更是探寻内心的方式。你认为舞蹈是如何赋予女性力量，并加强你与自己身体之间的连结的？
梅特：首先，我作为女性让我深感自豪。理解女性力量，从别人身上发现这股力量，明白你可以拥有，也可以自己创造女性力量，这对我是一段令人激动的旅程。
伊丽丝：太棒了！
梅特：而与舞蹈结合在一起，女性力量就是你的身体和动作。“跳舞的时候，你是创作者，也是一张空白的画布。我可以随心所欲地创作，因为这能赋予我满满能量。” 我可以创作常规或极具个性的动作，并通过女性力量来诠释它。至少对我来说，这让我觉得自己能力超群，让我觉得自己拥有非常个性化的特质。对我来说，这是一种与生俱来的特质，让我感觉自信飞扬。
法图：这确实帮助我找到了自己内在的性感和女性气质，因为我以前是个假小子，尤其是在跳舞的时候，我会觉得很暴露，想要隐藏起来。我记得每次她们说，“这是一首缓慢而性感的曲子”时，我就开始紧张起来。但随着时间的推移，当你投入其中，你就会明白它有多么强大，它也是你的一部分。
有时候，别人会指责你太这样或太那样，但在舞蹈中，如果我想变得多性感，我就可以多性感。没有人能真正地告诉你这是错是对。如果我想展示曼妙的身材，最终旁人仍然会用既有眼光去看待，但只要我发自内心地感到愉悦就行了。
伊丽丝：对的，只要是发自内心地就可以。
梅特：我也觉得！