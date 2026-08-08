以上所述，并不代表训练后就不能或不应该能冰爽的美酒。只不过，喝法上是否正确，且大多是关于饮用量的问题。马修·巴恩斯博士表示：“通常当平均每公斤体重含酒精超过 1 克时，酒精对身体恢复和肌肉适应的负面影响就出现了。”

但其实不必特意计算含量，巴恩斯博士表示，只要遵循《美国居民膳食指南》中建议的适度饮酒量即可。1 个标准饮酒单位含有 14 克酒精，相当于 350 毫升普通啤酒、150 毫升葡萄酒或 44 毫升蒸馏酒。女性每天至多摄入 1 个标准饮酒单位的量，男性每天至多摄入 2 个单位的量，这样酒精的量对恢复和适应就不会造成问题。因为男性体内通常有更多代谢酒精所需的酶，和更多的水分可以来稀释酒精，所以他们可以喝更多的酒。

发表于《国际运动营养学会期刊》 的一项新研究发现，在为期 10 周的高强度间歇训练 后，适量摄入酒精，且每周饮酒 5 次。女性大约，饮用 1 份酒精含量为 5.4% 的酒精饮料，相当于 1 杯啤酒或伏特加汽水；男性则饮用 2 份。结果最大摄氧量和握力的正向适应并未受上述饮酒情况影响。换句话说，适量饮酒并不会削弱训练带来的正面效果。

另一份发表于《功能形态学与运动机能学期刊》的研究评论发现，受测者在进行阻力训练后的数小时内适量饮酒，并在 60 小时内受测，结果其各项训练效果的指标并未因此变好或变差，指标包括力量、爆发力、肌肉耐力、酸痛感、或自觉运动强度。巴恩斯博士总结道：“运动后喝上一两杯酒精饮料并不至于对身体恢复造成不良影响，这对习惯适度饮酒的人来说更是没有大碍。”