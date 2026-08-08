喝酒能帮助运动后的恢复？
训练
训练后喝酒可能会减缓你平时的增肌速度，但除非你喝得正确。有了这个指南，你就可以放心开喝啦！
如果你喜欢在结束长跑后到露天酒吧喝上几杯，或是在高强度训练后来瓶啤酒，那么你并不孤单，很多人也有这样的喜好。研究表明，经常运动的人整体上要比没有运动习惯的人饮酒量大，而且通常人们在运动当天喝的会比平常更多。尽管喝酒时第一口无比香醇，但如果你没有良好的饮酒习惯，酒精可能会影响你的训练成果，有碍运动恢复，不过这是可以避免的。
过量饮酒如何延缓身体恢复
无意扫你的兴，但是严格来说酒精对免疫系统有害。《运动医学》中的一项研究指出，酒精可能会扰乱人体正常的炎症和荷尔蒙反应，影响程度视摄入量而定。你的饮酒量越大，就越有可能对免疫力、血液循环与补水造成不良影响；也越有可能延缓细胞的修复与再生，其中细胞也包括肌组织。此外，另一项近期的研究报告表示，在睡前摄入酒精，可能会阻止你进入深度睡眠，从而导致你难获取足够的睡眠，使肌肉得到修复。对你的身体恢复来说，这可谓多重影响。
发表于《公共科学图书馆·综合》的一项研究表明，如果在运动后四小时内大量饮酒，肌肉蛋白的合成可能会减少，不利于肌肉的恢复与生长。梅西大学体育运动学教授马修·巴恩斯（Matthew Barnes）博士表示：“原因尚未明确，但研究人员认为这可能与酒精副产品有关，它干扰了通常身体启动肌肉修复的信号。
找到平衡点
以上所述，并不代表训练后就不能或不应该能冰爽的美酒。只不过，喝法上是否正确，且大多是关于饮用量的问题。马修·巴恩斯博士表示：“通常当平均每公斤体重含酒精超过 1 克时，酒精对身体恢复和肌肉适应的负面影响就出现了。”
但其实不必特意计算含量，巴恩斯博士表示，只要遵循《美国居民膳食指南》中建议的适度饮酒量即可。1 个标准饮酒单位含有 14 克酒精，相当于 350 毫升普通啤酒、150 毫升葡萄酒或 44 毫升蒸馏酒。女性每天至多摄入 1 个标准饮酒单位的量，男性每天至多摄入 2 个单位的量，这样酒精的量对恢复和适应就不会造成问题。因为男性体内通常有更多代谢酒精所需的酶，和更多的水分可以来稀释酒精，所以他们可以喝更多的酒。
发表于《国际运动营养学会期刊》 的一项新研究发现，在为期 10 周的高强度间歇训练 后，适量摄入酒精，且每周饮酒 5 次。女性大约，饮用 1 份酒精含量为 5.4% 的酒精饮料，相当于 1 杯啤酒或伏特加汽水；男性则饮用 2 份。结果最大摄氧量和握力的正向适应并未受上述饮酒情况影响。换句话说，适量饮酒并不会削弱训练带来的正面效果。
另一份发表于《功能形态学与运动机能学期刊》的研究评论发现，受测者在进行阻力训练后的数小时内适量饮酒，并在 60 小时内受测，结果其各项训练效果的指标并未因此变好或变差，指标包括力量、爆发力、肌肉耐力、酸痛感、或自觉运动强度。巴恩斯博士总结道：“运动后喝上一两杯酒精饮料并不至于对身体恢复造成不良影响，这对习惯适度饮酒的人来说更是没有大碍。”
最佳饮酒方式
如果你在想训练后该喝哪种酒精饮料，不妨考虑冰镇啤酒。同样出自《国际运动营养学会期刊》的一项研究发现，同时喝水和适量啤酒的跑者获得的补水效果与只喝水的跑者一样。这是为什么？因为身体会在吸收酒精前优先补充水分，而且啤酒中也含有水。
如果对啤酒不感兴趣怎么办？目前尚无充足的研究表明，其他酒精饮料会是更好的选择。“或许你最好还是选择喜欢的酒精饮料，慢慢品尝，好好享受，尽量不要过量。”巴恩斯博士表示。
巴恩斯博士指出，无论选择哪一种酒精饮料，在训练后到开始饮酒前，请务必补充水分，并摄取健康的碳水化合物和蛋白质来补充能量。“这样才能确保你维持体内系统平衡，有利于身体启动恢复。”巴恩斯博士解释道：“水分在进入血液时会稀释酒精，食物则会减缓酒精的吸收速度，两者都能减少酒精对身体产生的负面影响。”
如果本来只想喝一杯酒，结果却喝了三杯，也别太苛责自己。就像吃一顿不健康的饭并不会破坏你的健康计划，一时贪杯也不会让你在进步的路上落下。只有在过度饮酒成为常态时，它才可能造成负面影响。