让我们来快速复习生物学：免疫系统是由细胞和蛋白质组成的复杂系统，是抵御有害病毒和细菌的第一道也是最强的防御线。为了提高免疫力，“运动”就是直接影响免疫系统的健康方法之一。

公共卫生博士戴维·尼曼（David C.Nieman）是美国运动医学学会成员兼阿帕拉契州立大学的生物学教授，他表示：“不论是有氧运动还是力量训练，都能促进重要免疫细胞的循环，进而降低感染风险。” 他最近针对此话题，更是在《运动免疫学评论》上发表了一篇论文。

尤其是 30 分钟内轻微到剧烈的运动，会将外周“基地组织”即脾脏、淋巴结及骨髓中的重要免疫细胞，如：中性粒细胞、单核细胞、自然杀伤细胞及杀伤性 T 细胞等，输送至血液和淋巴管，而这些细胞会以高于正常水平的速度在全身循环。因此，运动能够加强免疫细胞对病毒和细菌的监视能力。“运动还能刺激免疫细胞中重要的巨噬细胞发挥作用，提高病毒防御能力。”戴维·尼曼博士表示。

尼曼博士指出，这些人体卫士需要先遇到病毒，才能启动免疫机制并准备攻击。如果你选择瘫在床上而放弃日常散步或训练，或者日复一日地坐在办公桌前，那么身体内活跃的只有基层卫士。主力干将从未应召上场发挥作用，进而导致免疫系统缺乏防护。

运动的方式也同样重要。还记得我们说过运动会给身体带来压力吗？人体有一个巧妙的平衡点：运动时能刚好增进免疫细胞的循环，但却不能阻止炎症的发生。以下是找到这个平衡点的具体方法。