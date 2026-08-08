这个年龄段是很多小英才们开始锻炼运动协调性的阶段，他们会在先前习得的技能上发展新技能。Moore 博士说，他们的年龄变为两位数，神经肌肉协调能力整体的提升，意味着他们可以更准确地完成踢和扔等动作，这些动作适用于开展有组织的体育活动。她还补充道，这个年龄段十分关键，因为他们已经临近发育期，身体将会发生自然的改变，所以可以在成年人的指导下进行自重训练，这有益于增强骨质和提升力量。同时，这个年龄段的孩子们容易受影响，需要应对更多社交和情感方面的问题，Moore 博士表示这恰好也是你教育中的最佳时机，可以通过运动帮助孩子们树立自信心、缓解压力并且让他们养成终生运动的好习惯。