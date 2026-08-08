虽然身体严重缺乏水分对跑者的影响很大，但你也不必为水分摄入感到过分紧张。只要记得在口渴时喝水即可，就不会受到脱水带来的负面影响。

如果你希望以最好的状态挑战目标，可以参考以下的统计信息。报告指出，女性每天通过所有饮食摄入 2,690 毫升的水即可保证水分充足，男性人均摄入量则为 3,696 毫升。人体水分摄入量大约 80% 来自水和饮料，另外 20% 来自富含水的食物，如水果和蔬菜。

当然，这些数据是以普通美国人为样本得出。如果你经常跑步，或者跑步的距离更远、流更多的汗，那么你需要补充的水分也就更多。

关键在于及时补充你流失的水分。精准营养公司的首席运动表现营养教练瑞安·马希尔（Ryan Maciel）说道：“如果你训练时间超过一个小时，那么每小时应当补充 710 至 946 毫升的水分。”也就是说，每 15 到 20 分钟大约需要摄入 237 毫升。此外，你应该小口啜饮，而不是大口灌。瑞安·马希尔指出，大口灌除了会导致你摄入过多水分并且咳出来之外，还会引发胃肠道不适问题。

在训练结束后，也请务必记得补充水分。马希尔教练建议，想要确定该补充多少水分，一个简单的方法就是在训练一小时或更长时间的前后，给自己称体重。他说：“如果你体重轻了一磅，那么就要补充 473 毫升的水。”他指出，体重减轻越多，在跑步后几个小时就要喝得越多。

总体而言，监测人体水合状态最简单的方法，就是看尿液的颜色。马希尔教练表示，如果尿液颜色偏深，那你该再多喝点；如果尿液呈淡黄至透明无色，就说明你的身体水分充足。