此外，Moberg 教授的团队还对参与者的肌肉进行了检测。结果发现，接受过训练的那条腿含有更高浓度的基因和蛋白质标记物，这些成分被认为与肌肉的健康、生长和耐力紧密相关。这也就解释了为什么这条腿拥有更强的力量。



Moberg 教授表示，从这个角度来说，大脑和肌肉似乎可以相互作用。你的大脑能够记忆运动技能，而肌肉则能维持结构性变化，从而帮助你更快地重拾力量。



当然，这个发现不能成为你让哑铃积灰的借口。停训的几周后，你的体能水平就会开始下降，其程度主要取决于你之前训练的类型和水平。专家 Milton 女士指出，大多数人的有氧运动能力会在一周内有所下降，而力量训练效果持续的时间会相对久一些，但影响因人而异。不过，无论你要停练一周还是 5 个月，情况会比你想象得更乐观。她表示：“如果曾锻炼过，你就不会让之前的所有训练成果付诸东流，停练后的状态会处于巅峰和入门水平之间。”。



这个发现也不意味着你在刚回归常规训练时就要拼尽全力。别对自己太严苛，在前几节课或前几周，你的运动强度可以比训练中断前稍低一点。“即使是训练有素的人，也需要从较低的运动强度开始。但与以往训练较少的人相比，他们回归巅峰状态的速度可能要快得多。” Milton 专家说。你肯定不希望运动回归之旅因为受伤或过度训练而化为泡影。



尽管在中断训练较长时间后，你可能会觉得某个运动项目做起来很费力、不顺手，但你该知道，你也几乎不会倒退至入门时的水平。而你的进步速度也会比入门时更快。到时候，可别忘了感谢你的大脑和肌肉。