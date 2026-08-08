肌肉记忆如何帮你找回训练状态
训练
即使停练一段时间，肌肉仍能记得几个月前的力量训练。如何唤醒肌肉记忆？快来了解一下。
你的大脑不会什么信息都留存着。比如，你的信用卡号或者太阳镜放在哪。但你却可能多年不滑雪后，还记得动作要领，也可能在长大后再没练过体操的情况下，还能就地来个侧手翻。
人们将身体重拾以往运动技能的能力称为“肌肉记忆”。实际上并非你的肌肉记住了什么，而是你的大脑记住了运动技能。体能训练专家 Heather Milton 解释说：“当你一遍又一遍地进行特定动作时，你就是在训练神经肌肉系统。当你的中枢神经系统掌握如何执行该动作时，你在不自觉的情况下就能顺畅、协调地完成这个动作。”
尽管我们已知，肌肉记忆主要在大脑中产生，近期研究人员却发现了一种更加“名副其实”的肌肉记忆，即：“表观遗传记忆”。这种肌肉记忆存在于接受过力量训练的肌肉中，它使你的肌肉基因可以根据你的日常运动状况重新联结，让肌肉组织为未来活动做好准备。《体育运动中的医学和科学》杂志刊登的一项新研究表明，肌肉能够将从前的训练记忆存储长达 20 周。因此，即使你的训练活动中断了较长时间，当你重拾训练时，这一类肌肉记忆仍能加速你的进步。
听起来不现实吗？其实，这项研究中的参与者，持续进行了 10 周每周 3 次的单腿力量训练，之后整整 5 个月不再训练。研究团队发现，接受过训练的那条腿与未经训练的相比，明显更为强健。本研究的作者——瑞典运动与健康科学学院助理教授 Marcus Moberg 表示，受训腿能够移动的重物要比未受训腿要重 10％ 至 25％。因此，如果你中断了举重训练，又担心要重新开始而踌躇不前，请记住，和当初零基础入门时相比，你现在已经领先了 25％ 的进度。
此外，Moberg 教授的团队还对参与者的肌肉进行了检测。结果发现，接受过训练的那条腿含有更高浓度的基因和蛋白质标记物，这些成分被认为与肌肉的健康、生长和耐力紧密相关。这也就解释了为什么这条腿拥有更强的力量。
Moberg 教授表示，从这个角度来说，大脑和肌肉似乎可以相互作用。你的大脑能够记忆运动技能，而肌肉则能维持结构性变化，从而帮助你更快地重拾力量。
当然，这个发现不能成为你让哑铃积灰的借口。停训的几周后，你的体能水平就会开始下降，其程度主要取决于你之前训练的类型和水平。专家 Milton 女士指出，大多数人的有氧运动能力会在一周内有所下降，而力量训练效果持续的时间会相对久一些，但影响因人而异。不过，无论你要停练一周还是 5 个月，情况会比你想象得更乐观。她表示：“如果曾锻炼过，你就不会让之前的所有训练成果付诸东流，停练后的状态会处于巅峰和入门水平之间。”。
这个发现也不意味着你在刚回归常规训练时就要拼尽全力。别对自己太严苛，在前几节课或前几周，你的运动强度可以比训练中断前稍低一点。“即使是训练有素的人，也需要从较低的运动强度开始。但与以往训练较少的人相比，他们回归巅峰状态的速度可能要快得多。” Milton 专家说。你肯定不希望运动回归之旅因为受伤或过度训练而化为泡影。
尽管在中断训练较长时间后，你可能会觉得某个运动项目做起来很费力、不顺手，但你该知道，你也几乎不会倒退至入门时的水平。而你的进步速度也会比入门时更快。到时候，可别忘了感谢你的大脑和肌肉。