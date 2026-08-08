每个人都需要一定程度的足内旋，即侧向屈足能力。纽约大学朗格尼运动中心的骨科临床专家凯特·范达姆（Kate VanDamme）解释道：“跑步时足部每一次落地都会自然地向内倾斜，呈现内旋姿势。而在脚掌推离地面时，足部会向外倾斜，呈现外旋姿势。”跑步运动伤害专家兼物理治疗博士李·韦尔奇（Lee Welch）说：“这种旋转能够让双足保持灵活，帮助我们驾驭各种崎岖不平的路况。”更重要的是，他认为，内旋是身体缓解冲击力的一种方式，能避免身体受到运动伤害。

内旋本是自然无害的动作，但足部过度向内或向外倾斜时，便会有危险。因为跑步时每次足部落地，都会产生一个约 6 倍于自身体重的力量，而过度内旋或是外旋会让身体无法合理地分散冲击力，造成一系列的运动伤害。