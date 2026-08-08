让我们来快速复习生物学：免疫系统是由细胞和蛋白质组成的复杂系统，是抵御有害病毒和细菌的第一道也是最强的防御线。为了提高免疫力，“恢复”就是直接影响免疫系统的健康方法之一。

旧金山州立大学人体运动学副教授吉米·巴格利（Jimmy Bagley）博士表示：“做一次全力以赴的激烈运动，比如耗尽体力运动一小时，会在几个小时内降低你的白细胞数量和功能。”假如运动后你没有及时恢复，就像减肥时偷吃一块糖，并不会立即对你产生巨大影响，但是频繁地去做高强度运动可能会累积负面的效应。

乔治亚南方大学人体运动学助理教授格雷戈里·格罗西基（Gregory Grosicki）博士表示：“那些过度做高强度运动，而没有合理安排休息的人，往往会患上慢性高水平炎症。累积的次数越多，炎症也就越严重。”