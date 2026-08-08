睡眠对免疫系统有何影响

让我们来快速复习生物学：免疫系统是由细胞和蛋白质组成的复杂系统，是抵御有害病毒和细菌的第一道也是最强的防御线。为了提高免疫力，“睡眠”就是直接影响免疫系统的健康方法之一。

加州大学精神病学和行为科学副教授阿里克·普拉瑟（Aric Prather）博士认为：“有证据表明，免疫系统在我们睡眠时工作。”如果无法保证适当睡眠，人们很容易遭受病原体的入侵。

事实上，在阿里克·普拉瑟博士牵头的一项研究中，研究人员将普通感冒病毒直接喷洒在研究对象的鼻子上。他们发现：平均每晚睡眠小于等于 6 小时的人比起每晚睡眠大于等于 7 小时的人，得感冒的几率是平均的 4 倍以上。

为什么睡眠不足会对免疫系统造成如此大的伤害？首先，当你睡眠不足时，你身体会减少产生 T 细胞，而这些细胞的作用是搜寻并消灭入侵的病毒。虽然醒着的时候身体也会产生 T 细胞，但如果睡眠质量不佳，你的身体可能会用更多时间来修复损伤，而没有足够的时间来产生 T 细胞。