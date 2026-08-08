01. 转变视角。

韦特博士表示：“大多数人参加比赛是为了展现自己积极向上的一面，证明他们能够完成一项挑战。”没有人赞赏的情况下人们容易松懈，要完成虚拟比赛就更有挑战了。



韦特博士表示：“部分原因在于虚拟比赛的灵活性，所以中途放弃的诱惑比以往都更强烈、更频繁。但更主要的原因是，少了令人期待的兴奋时刻，会让你觉得整个赛程并没有那么重要。”因此跑完里程需要更多的毅力。与其让负面思考阻碍你，不如好好加以利用，让自己变得更强大。克里斯·班尼特教练表示：“如果你对自己说‘我要跑半程马拉松或全程马拉松，而且我可以独立完成’，那就真的很棒。”



如果你仍然怀疑一个人坚持的意义，韦特博士建议，把激励你参加比赛的因素，写成一份清单。她说道：“这样你就会提醒自己，即使无人喝彩，甚至没有优胜奖牌，你也要奋力追逐自己设定的目标。”你不需要其他的人或物质奖励也可以坚持下去。



02. 评估距离。

因为你先前报名了一场秋季马拉松，并不意味着你必须在秋天参加一场虚拟马拉松。要根据你的现状重新考虑，也许你正在应付一大堆网课，或你不能像以前那样训练，选择一个令你感到兴奋的距离。可能只是参加 1 公里的比赛，这样你可以测试自己的速度，或者选择不太消耗体力的里程，像是 10 公里。韦特博士说：“如果你的选择能够真正点燃你内心的激情，你就更能坚持训练并享受比赛，因为你现在就是需要这种热情来让自己坚持下去。”



03. 按计划进行。

不要以为自己制定比赛就可以随心所欲了。“不然你就偏离初衷了。”韦特博士回应道。“认真地对待出发时间和计划路线，比赛的感觉会更‘真实’。”这可以帮助你避免在比赛当天产生紧张感。因此，如果你决定早上 7 点半开跑，那么 7 点 15 前你就要在室外热身了。



04. 设想其中的新挑战。

班尼特教练表示：“远离其他跑者和人群时，你会更容易失去专注力，自怨自艾，或者自暴自弃。”此时你需要想象帮助。想象自己冲过终点线，设想如何处理突发的心理状况。你会用准备好的口号为自己打气吗？还是回想激励你参加虚拟比赛的原因？理清了这一切，当你在虚拟比赛中遇到心理挑战时，即使无人观战，你也不太可能停下脚步。



05. 保持赛前习惯。

韦特博士表示，“如果你表现得就像比赛日一样，那么你的身体和大脑会迅速进入状态。”准备好运动鞋和装备，还可以在衣服上贴你的名字，拍张照片发到社交媒体上。享用健康的晚餐，然后早点睡。起床吃顿赛前早餐。“这些赛前仪式感会让你进入兴奋和适度紧张的状态。”而且虚拟比赛并不代表一定要一个人，你可以在感觉会遭遇瓶颈的地方设置一个加油点，让朋友和家人在那里为你加油鼓劲。



06. 尽情庆祝吧！

在伦敦马拉松结束后来瓶啤酒，或者在芝加哥叫一份披萨来庆祝都是很自然的事。韦特博士在虚拟比赛后和训练伙伴带上狗狗在当地的公园闲逛，之后还一起喝了几杯。韦特博士认为：“如果我们能拍下那个激动人心的时刻和之后的庆祝场面，那就能再次证明我们挑战的意义，并提醒我们努力终归是值得的。”