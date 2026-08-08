当你从 11 点入睡，直到 7 点起床，完整睡眠了 8 个钟头时，的确很棒！不过，在你得意于自己的正常睡眠之前，我们必须得问上一句："你整个晚上醒了多少次？"

你可能知道，我们的身体在每个晚上都会经历多个睡眠周期，从浅睡开始，逐渐进入深度睡眠，最终转成所谓的快速眼动期，这类睡眠影响着记忆和心情。弗吉尼亚梅森医疗中心睡眠医生布兰登·彼得斯（Brandon Peters）博士表示道：“大多数人会在每个睡眠周期结束时短暂的自然醒来。”每个人的睡眠周期大多会持续 90 至 120 分钟，你可能在 8 小时的睡眠内会苏醒三到四次，而每次苏醒时间大约只有 1 分钟。也许你只是翻了个身或调整被子，甚至都不记得自己是醒着的，不过这是很正常的。如果你因为有尿意起来摸黑上厕所或是听到了宝宝、斗牛犬或伴侣发出的声响而醒来，这也是很正常的。