所幸除冥想之外，其他的方法也能助你清空思绪、放松减压并让你达到更加平和冷静且泰然自若的境界。归根结底，冥想训练旨在提升你的专注力，但其他方法也能达到这些效果。

“正念训练”即注意力训练，阿尔伯克基认知行为研究所临床心理学家尼克·威格纳尔（Nick Wignall）博士指出：“专注力促使我们放慢节奏，从像是解决问题的高速运转状态，降档至像是观察的低速运转状态。”

尼克·威格纳尔博士表示，如果专注力薄弱，任何事物都能让你分心，但如果练就强大专注力，你就能自如地调节自我情绪。无论是在辩论时保持冷静，还是在健身房进入心流状态，你在任何情况下都能泰然自若，掌控局面。