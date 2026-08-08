不用冥想，也可提升专注力的3种方法
训练
学会控制你的专注力可以带来更好的训练表现、人际关系和健康状态。
朋友圈的照片里：你后背挺直舒服地坐着，双眼闭合，内心平和，心无旁骛地专注于自己的呼吸。现实中的你却坐立不安，想方设法地摆脱后背突如其来的疼痛感，占据你全部注意力的却是地板不时发出的噪音。后者听起来是不是很熟悉？这就是练习冥想时的真实状态。冥想训练看似简单，但实际上难度很高，对很多人来说，其实没有那么轻松。
所幸除冥想之外，其他的方法也能助你清空思绪、放松减压并让你达到更加平和冷静且泰然自若的境界。归根结底，冥想训练旨在提升你的专注力，但其他方法也能达到这些效果。
“正念训练”即注意力训练，阿尔伯克基认知行为研究所临床心理学家尼克·威格纳尔（Nick Wignall）博士指出：“专注力促使我们放慢节奏，从像是解决问题的高速运转状态，降档至像是观察的低速运转状态。”
尼克·威格纳尔博士表示，如果专注力薄弱，任何事物都能让你分心，但如果练就强大专注力，你就能自如地调节自我情绪。无论是在辩论时保持冷静，还是在健身房进入心流状态，你在任何情况下都能泰然自若，掌控局面。
“正念的确有利于身体健康。”加利福尼亚大学精神病学临床教授丹·西格尔（Dan Siegel）医学博士表示。持之以恒地坚持练习正念可以降低压力荷尔蒙皮质醇，还能降低高血压和胆固醇。这样一来，你的身体就能更好地控制炎症，进而改善免疫系统并促进恢复，丹·西格尔博士表示：“正念甚至可以帮助修复和维护你的染色体末端。它可以减缓衰老的过程。”
除了冥想训练，利用以下几种正念训练的方法也可练就自身专注力。
- 睡醒后注意呼吸
闹钟响了，你睁开双眼。现在就开始注意自己的呼吸。“不要去想你的呼吸方式，只需关注这种感觉即可，”威格纳尔博士说。先呼吸可确保你将其节奏和感觉记住，并为接下来的一天定下基调。
你会想到早餐或者待办事项，分心是必然的，但这没有关系，他表示：“你能意识到自己在走神吗？你能把注意力重新放在自己的呼吸上吗？这才是你的目标。”呼吸是人体内固有的节奏，它会一直伴随着你。每次你将注意力拉回到呼吸时，都是在训练自己倾听内心的声音，屏蔽外界噪音。
- 平淡时刻，全情投入
与其机械地生活，倒不如开始关注你周围的事物。“假使你正在开车，感受道路的震动，注意天空的颜色，尝试去关注事物，但不用对它们仔细深想。”威格纳尔博士说道。你可以在洗碗时注意水的温度和盘子的重量、刷牙时留意刷毛触及牙齿和牙龈的感觉，或者望向窗外时关注遛狗的邻居，实践这种方法。即使在平淡无奇的场景下，也依然训练自己当下的观察力，久而久之，你的注意力就会更加集中。
- 尝试全身扫描
从身体一端开始，比如你的双脚，然后关注脚趾的感觉，接下来依次将注意力转移到脚后跟、脚踝、小腿、膝盖等部位，直到抵达头顶为止。威格纳尔博士指出：“从本质而言，膝盖、臀部或肩膀的感觉并没有特别之处。”身体的知觉是发自内心的本能感受，因此关注这些知觉有助于冷静你的大脑。在日常生活中，无论是内心的纷繁杂念，还是地板的嘎吱响声，全神贯注都是屏蔽这些噪音的关键。
持之以恒
重点是以上范例与在广告播放期间做俯卧撑，或者选择走楼梯而不是乘电梯有相似之处。当你想要强健的体魄就得付出切实的训练。我们的专家同样地认为，你几乎需要每天规律的训练，才能充分感受正念对于身心的益处。
和运动训练一样，正念训练也有多种形式可选，你还能做“交叉训练”。或许你会在早餐前进行呼吸训练，在某一天做全身扫描，然后第二天来一场真正的冥想。先从坚持短短的 5 分钟开始，再逐步延长训练时间，威格纳尔博士认为 20 分钟是个不错的目标。
似乎挺困难？正念训练本来就该有点难度，和所有效果显著的训练一样。“大部人都对正念训练有些误解，一直定义其为放松身体或平和心境的方式。”威格纳尔博士说道。但实际上，这些好处并不是立竿见影，必须花些时间才能见效。 “正念在平静身心方面的效果还不如卧推 150 磅来得显著。就像肌肉面临挑战后会更加发达一样，正因为有难度，正念才有效果。”威格纳尔博士说，“每次分心的时候，关注这一刻，然后把注意力拉回到当下。这就是正念重复训练。如果你不进行重复训练，就无法增强专注力。”
每当你感到沮丧时，请记住：在进行冥想、手枪式深蹲、引体向上或任何你不擅长的运动时感到吃力是个好迹象，因为这意味着你正在努力攻克弱点。“我发现，如果人们真的这样想，他们很快就会豁然开朗。”威格纳尔博士说道。