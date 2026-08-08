临床心理学家兼《掌控呼吸，释放能量》一书作者,贝丽莎·弗拉尼奇（Belisa Vranich）博士表示，通过胸部来呼吸是大多数人常用的呼吸方式。虽然胸式呼吸是个自然而然的呼吸方式，但当你采用胸式呼吸时，其实只利用了肺的一小部分。如果你想要获得更多的氧气，就必须加快呼吸的频率才可以。

若是在跑步时采用胸式呼吸呢？耐克全球跑步高级总监克里斯·班尼特（Chris Bennett）教练向我们说道：“胸式呼吸无法使你的肌肉在跑步时获得足够的氧气，而更糟糕的情况是，在你感觉吸入空气不足时，会本能地增加呼吸次数，使呼吸不由自主地变得更浅。”如此一来，跑步会变得更加费力，而你也当然会比自己预想中更快地放慢脚步。

