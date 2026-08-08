如果你曾在餐厅里目睹粗鲁的顾客对服务员大发脾气，心生感慨：“哇，那个服务员真是个圣人，居然没有骂回去”，那么你就会知道确实有人可以像《星球大战》里的尤达大师一样冷静。当然，这可能是因为服务员已经对吆五喝六的顾客习以为常，或者有人告诉过他们不能和顾客吵架。不过，这也有可能是因为他们已经掌握了许多心理学专家所说的“暂停技巧”。

临床社工兼瑜伽教师朱安·肖特（Djuan Short）说，暂停是指从触发事件发生到你作出反应的时间间隔，这里的反应包括口头和身体上的反应。她说：“暂停的持续时间并不是固定的，从几秒钟到很长的时间都有可能，这让你可以有意识地计划下一步，不再冲动，而是慎重地作出反应。”

那么我们到底要怎样做呢？暂停给自我留出了思考的时间，促使你慢下来倾听自己的心声，整理思绪把无益的想法否决掉。并非人人与身俱来都拥有这项技能，错不在我们。

临床心理学家拉奎尔·马丁（Raquel Martin）博士说：“在当今世界，我们并没有机会发展这一能力。我们总觉得自己需要马上回答别人。这是因为当今社会强调即时性，慢条斯理地做事并不吃香，我们经常奔走在发脾气的边缘，因为我们没有机会来处理好当前正在发生的一切。”

朱安·肖特说：“当你对某种情况作出消极反应时，往往是因为你感受到了压力、不安全感，或觉得自己受到了威胁，包括感到愤怒或被冒犯，导致你觉得自己受到了人身攻击。”任何一种负面的感觉都可能会刺激你身体的交感神经系统，而该系统负责战斗、逃跑或僵住等的应激反应。你甚至可能会注意到你的心率和呼吸加快、肌肉紧绷、并开始出汗。肖特说：“这种反应是一种生存机制，可以让你在生命受到威胁时迅速作出反应。不过，拥堵的交通和数不清的待办事项并不会威胁到生命，无论这些情况有多么让你想要尖叫或逃跑。”