我该如何与不友善的队友一起踢球？
训练
来自挪威的杰特·英格布里森（Gjert Ingebrigtsen）教练指导一名年轻的足球运动员如何避开球队霸凌，以及如何让霸凌者负起责任。
“教练支招”系列咨询专栏，通过专家教练的指导，学习探索如何掌握运动心态和心理调节，来提升运动表现。
Ｑ：尊敬的教练您好，我的球队里有个队员总是把我当作“废物”对待。在他眼中，不管我做什么一定都是不对的。上星期，我在比赛中攻入了制胜球，他当着我的面指责我没有多给他传球，说我非常“自私”。可是我在上一场比赛中传球给他，他却大骂我怎么不射门，说我“优柔寡断”。他表现得像是要给我灌输求胜意志，但他的做法让我感觉自己像是个失败者。不过他倒不是针对我一个人，他对大多数队员都表现得特别不友善，给球队制造了非常糟糕的氛围。我该如何摆脱他没完没了的无端指责，把注意力放在自己的赛场表现上呢？
饱受无端指责的
17 岁足球运动员
Ａ：首先，对于你的遭遇我感到很遗憾。被人恶语相向、大声斥责真是太可怕了。这会形成一个恶性循环，如果你的一举一动都受到指责，渐渐地你会认为被指责是应该的。你会觉得传球是错的，不传球也是错的。你也会因为害怕无法避免的指责而不知所措，你的表现也会逐渐受到影响。
这种恶意最终会毒害球队的整体文化。我发现，一些队员被霸凌后，会转而霸凌其他队员。这种反馈循环会不断扩展，不用多久，消极和沮丧的情绪就会成为常态，进而影响全体队员的表现。
这种行为在任何运动中都是不能容忍的。作为一名教练，我认为运动员如何以恰当的方式对待他人，比赢得奖杯或奖牌更重要。这不仅仅是成为一名优秀的运动员，更是学会做一个好人。这就是为什么在每个赛季开始时，我都会告诉大家该怎么管好自己，以及行为不当会造成怎样的后果。即便是得分王和 MVP 都必须学会自律，我也会要求我的孩子们也这么做。
我是为了指导我的三个儿子亨里克（Henrik）、菲利普（Filip）和雅各布（Jakob）才成为了一名教练。我与我的儿子们一开始训练的运动是越野滑雪和足球，而目前，我正在指导他们进行专业的中长跑训练。
有时候，我的儿子们的情况可能与你相反。他们是蛮横的一方，他们曾在比赛期间、比赛后或训练课上对其他运动员出言不逊，我不得不把他们带离球场或跑道，并告诉他们：“你们不应该这样跟别人说话，等你们管理好自己之后再回来吧。”防止不良行为在团队中扎根是我作为教练的职责，因此我总是会毫不犹豫地严格管教我儿子们的行为。
我应该提醒你，霸凌行为绝不是运动员特有的。霸凌还发生在学校、办公室，甚至邻居之间。但在激烈的体育比赛中，人们的肾上腺素会飙升，导致情况更容易失去控制。
这有点像有些人喝酒后会变得很有攻击性，酒醒后可能又会后悔，他们可能会为自己的行为道歉，甚至不知道自己为什么会失控。下次你的队友再攻击你的时候，试着记住这一点。这不是让你原谅他的行为，而是让你记住他的行为与你无关，这完全是他的问题，是他自己缺乏自制力。
理解这一点能帮助你在心理上拉开与不友善队友之间的距离，而把注意力放在自己的赛场表现上。如果这么做没用呢？试着跟他保持身体距离，下次他再来找你的茬，你就直接走远。
当然，这些都是临时的补救措施，如果没人追究责任，霸凌者不太可能改变自己的行为。他们学不会在肾上腺素飙升时进行自我调整，除非有人帮他们把错误的行为与失去上场机会或输掉比赛联系起来。
因此，请把实情告诉你的教练，这一点非常重要。我知道大胆站出来告发霸凌行为不是一件容易的事，但需要和这位不友善队友谈话的是你的教练，而不是你。
应该这么做的原因有两个：第一，直接对抗你的队友可能会使你面临被报复的风险。第二，你的教练在这件事情上有职责，他需要制止正在发生的霸凌事件，更要防止未来可能发生的霸凌事件。
我希望你的教练能利用这个机会改善你的情况，进而改善整个球队面临的局面。这么做不但能遏制一个霸凌者的行为，还有机会创造出一种队友之间互相支持、遇到问题大胆发声的球队文化。
你会为帮助创造这种文化而感到骄傲。你甚至会发现自己的进球数越来越多，球队获胜的次数也因此增加。球队中的霸凌者某天可能会醒过来，明白自己一直在拖团队的后腿。如果他还是无法醒悟呢？如果他依然无法意识到尊重待人的重要性呢？如果是这样的话，恐怕他在球队里也待不了多久了。
杰特·英格布里森教练
杰特·英格布里森是一名来自挪威的田径教练，也为他的三个儿子亨利克、菲利普和雅各布提供训练指导，他们都是精英运动员。英格布里森家族目前是欧洲中长跑界的霸主，教练的三个儿子都曾在欧锦赛上斩获 1500 米金牌。雅各布还是 2020 年奥运会 1500 米和欧锦赛 5000 米金牌得主，并且是 1 英里跑进 4 分钟的运动员中最年轻的选手。杰特教练在跑步界堪称白手起家的典范。严谨的过程加上斐然的成绩，他的执教理念已自成一派。2018 年，更荣获“年度挪威体育教练”的称号。
摄影：Constantin Mirbach