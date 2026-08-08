Ａ：首先，对于你的遭遇我感到很遗憾。被人恶语相向、大声斥责真是太可怕了。这会形成一个恶性循环，如果你的一举一动都受到指责，渐渐地你会认为被指责是应该的。你会觉得传球是错的，不传球也是错的。你也会因为害怕无法避免的指责而不知所措，你的表现也会逐渐受到影响。



这种恶意最终会毒害球队的整体文化。我发现，一些队员被霸凌后，会转而霸凌其他队员。这种反馈循环会不断扩展，不用多久，消极和沮丧的情绪就会成为常态，进而影响全体队员的表现。



这种行为在任何运动中都是不能容忍的。作为一名教练，我认为运动员如何以恰当的方式对待他人，比赢得奖杯或奖牌更重要。这不仅仅是成为一名优秀的运动员，更是学会做一个好人。这就是为什么在每个赛季开始时，我都会告诉大家该怎么管好自己，以及行为不当会造成怎样的后果。即便是得分王和 MVP 都必须学会自律，我也会要求我的孩子们也这么做。

我是为了指导我的三个儿子亨里克（Henrik）、菲利普（Filip）和雅各布（Jakob）才成为了一名教练。我与我的儿子们一开始训练的运动是越野滑雪和足球，而目前，我正在指导他们进行专业的中长跑训练。



