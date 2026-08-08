Ａ：也许你现在还没有意识到，但再加把劲，你已经成功了一半。

刚开始在德克萨斯大学奥斯汀分校跑步时，我也承受过不少压力。由于校队总教练大多依据背景资料来招募新一届跑步运动员，当我们第一次见到他，回答完一些关于自身和我们跑步背景的问题之后，我能感觉到他对我们经验水平的失望。他满载期望而来，却带着失望而归。我看得出来，他的眼神里满是怒火，这种感觉真是糟糕透了。

后来，我得知教练为了组建一支优胜队伍而承受了很大的压力，而他又把这种压力传递给了我们。了解他的处境能帮助我区分开他的焦虑和我自己的，使我能够带着同理心，而非愤怒的态度来与他交谈。不久后，我们参加了几场计时赛，并借此向他展示了自己的能力。说实话，证明他判断错误带给了我一种特殊的满足感。但如果我没有理解他看待问题的角度，我是不可能做到的。

正因如此，我才会说你已经成功了一半。你已经非常努力地去理解父母这么做的原因了。就像你所说的，你的父母想让自己的梦想在你身上成真，你知道他们这么做不是因为你的表现欠佳，而是想弥补自己的遗憾。理解了这一点，会让你在克服挑战上领先一步。我还想分享另一个故事，或许有助于解开你在其他方面的疑惑。



上世纪 80 年代，当我刚刚开启田径生涯的时候，在我的祖国肯尼亚，跑步这项运动正经历着巨大的变化。人们开始把跑步当作是获得工作、拿到奖学金，甚至可能前往美国的大好机会。我发现跑步运动员的配偶和家人开始将运动员视为收入来源，他们期盼着跑步运动员能够有所成就，而这种成就不一定要运动表现出色，但一定要能带来财富。