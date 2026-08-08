如何才能让父母学会放手？
训练
一名年轻的跑步运动员因为父母的压力而减少对跑步的热情。埃鲁德·基普乔格（Eliud Kipchoge）的教练帕特里克·桑（Patrick Sang）为此提供了一些指导与建议。
“教练支招”系列咨询专栏，通过专家教练的指导，学习探索如何掌握运动心态和心理调节，来提升运动表现。
Q：尊敬的教练，您好！我爸爸曾是一名足球运动员，在大学时期受伤后才不再踢球。而我妈妈从小就打网球，还差点成为职业球员。自从我进入校田径队后，他们就不断催促我做得更好，仿佛我能弥补他们曾经的遗憾。我原本是出于兴趣才爱上了田径运动，但现在我觉得像是在为他们而努力。我该如何夺回对运动的自主权、不去理会他们的声音，让自己再次享受跑步带来的快乐呢？
被压力消磨着运动热情
的17 岁短跑运动员
Ａ：也许你现在还没有意识到，但再加把劲，你已经成功了一半。
刚开始在德克萨斯大学奥斯汀分校跑步时，我也承受过不少压力。由于校队总教练大多依据背景资料来招募新一届跑步运动员，当我们第一次见到他，回答完一些关于自身和我们跑步背景的问题之后，我能感觉到他对我们经验水平的失望。他满载期望而来，却带着失望而归。我看得出来，他的眼神里满是怒火，这种感觉真是糟糕透了。
后来，我得知教练为了组建一支优胜队伍而承受了很大的压力，而他又把这种压力传递给了我们。了解他的处境能帮助我区分开他的焦虑和我自己的，使我能够带着同理心，而非愤怒的态度来与他交谈。不久后，我们参加了几场计时赛，并借此向他展示了自己的能力。说实话，证明他判断错误带给了我一种特殊的满足感。但如果我没有理解他看待问题的角度，我是不可能做到的。
正因如此，我才会说你已经成功了一半。你已经非常努力地去理解父母这么做的原因了。就像你所说的，你的父母想让自己的梦想在你身上成真，你知道他们这么做不是因为你的表现欠佳，而是想弥补自己的遗憾。理解了这一点，会让你在克服挑战上领先一步。我还想分享另一个故事，或许有助于解开你在其他方面的疑惑。
上世纪 80 年代，当我刚刚开启田径生涯的时候，在我的祖国肯尼亚，跑步这项运动正经历着巨大的变化。人们开始把跑步当作是获得工作、拿到奖学金，甚至可能前往美国的大好机会。我发现跑步运动员的配偶和家人开始将运动员视为收入来源，他们期盼着跑步运动员能够有所成就，而这种成就不一定要运动表现出色，但一定要能带来财富。
亲人们常常认为，无论是什么事都能通过施加压力来使目标实现，跑步运动员只要在比赛当天稍加努力就能顺利获得好成绩了。有时他们无法理解，真正的努力是日复一日的训练和准备，运动员发自内心的热爱才是最强大的动力来源。
你说你的父母曾经也是运动员，但他们似乎忘了枯燥的日常训练，也忘记了每一项运动都需要的牺牲和奋斗。我觉得你应该邀请父母来看你训练，让他们看看你热身、拉伸、一次又一次地起跑；让他们看看你在配速、姿势和心理调试上的努力。当你的父母看到你为跑步付出的真实样子后，他们或许就会开始明白，你已经每天都在督促自己了。也许他们也会放下焦虑并告诉你：“你一定能行的！”
屏蔽家人的声音并不一定是正确的解决方法，你应该试着拉近和家人的距离，帮助他们理解你的训练进程和你对跑步的热爱。
如果家人没有因此而减轻给你施加的压力，你就得坦率地表达自己的意见。让他们知道，批评不能起到激励的作用，却只会让你分心。告诉他们你有多么热爱跑步这项运动，就像他们曾经热爱足球或网球一样。这么做需要勇气，但这是值得的。
如果现在你的父母就在我身旁，我会告诉他们，他们很幸运能有一个像你这样真正热爱运动的女儿。我会告诉他们，他们应该保护、珍惜和支持你对跑步的这份热爱，而不应该逼迫或消耗这份热情。我还会告诉他们，他们现在的做法不会让他们得到他们想要的，他们要做的是给你一些空气，让你对跑步的热情之火熊熊燃烧。
在此我想给你们一家三口人提个醒，你们的目标是一致的。你和你的父母都希望你能充分发挥自身的潜力。如果你能让他们明白，在实现这个目标的过程中，你需要的是支持而不是压力，那么我相信你一定能重拾跑步带来的快乐，而你的父母也能做到与你保持合理的距离，更加欣喜地看着你在跑步中不断突破自我。
帕特里克·桑
帕特里克·桑是肯尼亚的跑步教练，也是一名退役的跑步运动员。桑自 2002 年起担任基普乔格的教练。从那以后，在桑的帮助下，基普乔格先后赢得了一枚奥运金牌，创下了马拉松世界纪录，还成为了史上首个在 2 小时之内跑完马拉松的运动员。桑曾作为肯尼亚的国际跑步运动员，在 1991 年世界田径锦标赛、1992 年奥运会和 1993 年世界田径锦标赛的 3000 米障碍赛跑中三次斩获银牌。大学期间，桑在得克萨斯大学奥斯汀分校参加比赛，创下了 3000 米障碍赛跑的校内纪录。
摄影：Kyle Weeks