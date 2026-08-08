A：我有同样的经历。确切来说，正如你一样，我也曾在球队选拔中落选，而我认为自己理应能选上。当然，许多人都经历过同样的事情。那为什么这事对你我这样的人，打击会这么大呢？



就我而言，在成长过程中，体育就是我的一切。我开口说的第一个词不是妈妈或爸爸，而是“球”，这不是玩笑话。我来自新罕布什尔州的一个小镇，在那里每个人都会参加各种各样的运动，不然人数不够，凑不成局。小时候，我练完足球回到家，连护腿板都不脱，就去打篮球了。此外，我参加过的运动可能还有滑板、冰球和花样滑冰。



我爱上的第一项运动是足球，我第一次心碎却也是因为足球。



我在 9 岁的时候，参加了 U12 足球队的选拔。我所在的校队一直是州内最强的球队，所以我对胜利已经习以为常。当时觉得我肯定能进 U12 足球队，结果落选了。起初，我无法相信这个事实，之前从未有过这种情况。我所具备的技能居然还远远不够，我竟是可有可无的人。教练跟我的父母说，我前途无量，只是年纪还太小。父母试图安慰我，但无论什么方法都不管用，我感到非常羞愧。

那么我是怎样挺过来的呢？好吧，或许我并没有放下，毕竟现在还把这件事拿出来跟你说呢！但我后来仍然坚持踢足球，因为说到底，我别无选择。接下来这句话听起来会很夸张，但我还是想说，运动一直都是我与世界连接的方式，这就是我所知道的一切。因此，我绝不放弃。如果我对你的性格没有判断错误，从你简短的电子邮件来看，你的处境和我差不多。

