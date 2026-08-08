落选校队，我该怎么办？
训练
年轻球员的梦想偶然地破碎了。北卡罗来纳大学的考特尼·班格（Courtney Banghart）教练和他有相同的遭遇和感受，并给出了一些简单的建议。
“教练⽀招”系列咨询专栏，通过专家教练的指导，学习探索如何掌握运动心态和心理调节，来提升运动表现。
Q：尊敬的教练，您好！几乎每次比赛，我都是场上的最佳球员。每当我在公园里打篮球赛，或在以前学校的校队里打比赛时，我都是带头冲锋陷阵的那个。可是在搬家之后，我的辉煌就结束了。在新高中的篮球校队选拔赛中，其他人都比我更快、更强壮，表现也更出色。我感受到了降维打击，最后果不其然，我没能入选。虽然我获得了进入预备队的机会，但我真的担心自己的能力已经达到极限。如果不能和最厉害的球员一起比赛，我还能成为顶尖球员吗？
突然变普通的
16 岁篮球运动员
A：我有同样的经历。确切来说，正如你一样，我也曾在球队选拔中落选，而我认为自己理应能选上。当然，许多人都经历过同样的事情。那为什么这事对你我这样的人，打击会这么大呢？
就我而言，在成长过程中，体育就是我的一切。我开口说的第一个词不是妈妈或爸爸，而是“球”，这不是玩笑话。我来自新罕布什尔州的一个小镇，在那里每个人都会参加各种各样的运动，不然人数不够，凑不成局。小时候，我练完足球回到家，连护腿板都不脱，就去打篮球了。此外，我参加过的运动可能还有滑板、冰球和花样滑冰。
我爱上的第一项运动是足球，我第一次心碎却也是因为足球。
我在 9 岁的时候，参加了 U12 足球队的选拔。我所在的校队一直是州内最强的球队，所以我对胜利已经习以为常。当时觉得我肯定能进 U12 足球队，结果落选了。起初，我无法相信这个事实，之前从未有过这种情况。我所具备的技能居然还远远不够，我竟是可有可无的人。教练跟我的父母说，我前途无量，只是年纪还太小。父母试图安慰我，但无论什么方法都不管用，我感到非常羞愧。
那么我是怎样挺过来的呢？好吧，或许我并没有放下，毕竟现在还把这件事拿出来跟你说呢！但我后来仍然坚持踢足球，因为说到底，我别无选择。接下来这句话听起来会很夸张，但我还是想说，运动一直都是我与世界连接的方式，这就是我所知道的一切。因此，我绝不放弃。如果我对你的性格没有判断错误，从你简短的电子邮件来看，你的处境和我差不多。
很多一流球员都会用这种不被重视的经历来鞭策自己，最终以更强的姿态夺回众人视线，你可能听过差不多的故事，我觉得这也是一个好办法。尽管这种体育界的逆袭故事很老套，但我依然很看好。我曾指导过一个孩子，她在班上的所有入学新生中排名最低。于是，她把这个排名写在了白板上，时刻提醒自己。她全心全意要一雪前耻。最后，当时还是新生的她，成了全队上场时间最多的球员。如此看来，这是一个还不错的方法。
另一个方法就是，试着改变你对优秀的定义。毕竟有许多不同的特质都能造就一名伟大的球员。毫无疑问，这些特质包括身体素质上的天赋、你能为团队提供的支持、以及凝聚团队改善集体文化。当然最后还包括毅力，也就是无论如何都愿意不断磨练、持续改进的恒心。这一点是你始终都能掌控的，而且这也将最大程度地决定你最终会有多出色。
毅力会激励你去仔细研究摸索，了解自己如何才能提升场上表现，并为此设立一系列明确的目标。不妨通过自我提问来找出这些目标。把目标写下来，并细分成若干步骤。只要确保这些目标在你的掌控中就行。能否进校队，并不是你能左右的。但提高远距离投篮或协防能力，却完全是你可以做到的。
那么，如何放下那些你无法控制的事情呢？我给你的建议是：“只竞争，而不去比较。”我们都深受社交媒体影响，生活在没完没了的比较中，世界有时看起来就像是专为击垮我们而存在，在这样的大环境下，要做到“只竞争不比较”是很不容易的。但是把精力放在与其他校队竞争者的比较上，会消耗你和他们竞争时的力气。尽管你无法控制对手的表现，但你的表现却完全在你自己的掌控中。
事实上，我希望你做的所有事情都完全在你的掌控中，化挫败感为动力，把优秀的定义改为努力，设立一系列可实现的目标，不要拿自己和对手作比较，并一心专注于在预备队中成就出色表现。你如果知道自己拥有成功的方法，就会感到自己拥有强大的力量。现在你只需行动起来，用好这些方法。
考特尼·班格教练
班格是北卡罗来纳大学女子篮球队主教练。此前，在普林斯顿大学担任主教练，曾被评为 2015 年奈史密斯全国年度最佳教练，并担任了 2017 年美国 U23 女子篮球国家队助理教练。班格曾是达特茅斯学院的主力队员，她创下的常春藤联盟职业生涯三分球纪录至今未被打破。此外，班格还是女子篮球教练协会理事会和全国大学体育协会女子篮球监管委员会的成员。
摄影：Jayson Palacio