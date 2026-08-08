帮助孩子爱上运动
训练
想让孩子们养成运动习惯，保持身心健康？让这篇文章来帮助你为各年龄段的孩子定制方案吧。
如果你的孩子年龄介于 2 到 17 岁之间，而且不听你的话去运动。那么首先我想说的是，欢迎阅读本文，其次，孩子不喜欢运动并不是你的错。你可以放心地喊出这句话：“这不是我的错。”
儿童体能训练专家亚当·罗桑特（Adam Rosante）表示，电子设备方便了生活，但也使人们陷入了久坐不动的生活方式。而在过去 20 年里，学校也一直在挤压着课间休息和体育课的时间。亚当·罗桑特补充道：“这种普遍现象导致虚拟的活动时间大幅增加，现实的团队活动却越来越缺乏，而后者恰恰是孩子们最需要的。”
电子画面背后的科学
如果打游戏和看视频是奥运比赛项目，那么孩子们都应该是获得金牌的运动员。曾任密歇根地区校园健康主任并创办了孩童咨询公司的 丽莎·乔·加利亚尔迪（Lisa Jo Gagliardi）表示，使用电子设备的过程中，会让大脑释放大量的多巴胺。她解释道：“多巴胺是一种神经递质，与身体的奖励机制和愉悦有关，而这也是电子设备如此令人上瘾，难以戒掉的原因之一。”
不过令人松一口气的是，体育活动也能释放多巴胺。不过唯一的区别在于，和拿着遥控器瘫坐在沙发上相比，运动要费力得多。孩子们得换上运动服，努力地去追着朋友或着球跑，结束后也许还要冲个澡。虽然久坐不动的消遣活动可能不怎么费力，但并不意味着这类活动更加有趣。密歇根大学人体运动学教授丽贝卡·哈森（Rebecca Hasson）博士的一项研究表示，在儿童从事放松活动 2 分钟和玩 iPad 2 分钟的对比中，发现其实孩子们更喜欢的是放松活动，而不是电子游戏。
只要给孩子提供更多的机会、给予更多的鼓励，他们自然就会参与游戏和运动。丽莎·乔·加利亚尔迪提到：“当孩子们得到的机会和鼓励越多，他们的大脑就能更好地意识到这些活动所带来的好处。”
父母对孩子的影响力
创办教练咨询公司并与 Nike 社会和社区影响力团队合作的戴安娜·库塔亚（Diana Cutaia）说道：“毫不夸张地说，父母树立的榜样决定着未来孩子对运动的态度。每个谈及体育活动的时刻，都是转变孩子态度的契机，即使你只是提到自己的训练体验。你的态度既可能让孩子爱上运动，也可能让他对此心生反感。”
为了减轻你的育儿负担，下面将简单来说说什么该做，什么不该做。
Ｏ：关注运动的积极影响
戴安娜·库塔亚建议道：“在换上装备准备运动或训练归来时，可以用语言跟孩子们说说体育活动带给你的愉悦感。”丽贝卡·哈森博士解释：“可以说说晨跑如何让你充满活力，或举重如何让你倍感强壮。孩子们在听过健身带来的美好感受后，更有可能想要自己也来试试。”
Ｘ：强迫孩子进行训练
发表在《体育运动中的医学和科学》的一项研究指出，如果孩子感觉受到了压迫，失去了对运动的自主选择权力，他们很可能会在运动这件事情上与你斗争。从孩子的手中夺走决定权会降低他们运动的意愿。而正确的做法应该是，引导孩子们每天做 1 小时运动。美国疾病预防中心的数据曾显示，在 6 至 17 岁的孩子中，超过 75% 的孩子都无法做到每天运动 1 小时。
好玩才是基本原则
虽然没有标准的解决方案，但要想引导孩子们多运动、提升运动表现并养成有益健康的生活习惯，还是有一些普遍的指导原则。如果你苦于没有时间、资源或精力来完成以下计划，儿童训练专家罗桑特建议你可以和邻居、朋友约定陪孩子玩耍的日子，然后在彼此忙碌的时候互帮互助。
2–5 岁：打好基础
哈森博士说道：“由于 2-5 岁的幼童还无法熟练控制自己的身体，他们会使用五感的各种感官信息来帮助学习四处走动。”她指出，这时期父母应该专注于孩子的运动基础发展，比如走路、跑步、踢腿、投掷和攀爬，并且在过程中营造游戏的氛围。可以试着跟孩子来回扔沙包，或者玩一轮你追我跑，帮助他们打好运动基础。
6–9 岁：考虑简短有趣的活动
哈森博士说道：“孩子们能保持注意力集中的时间很短，大概每长一岁才增加 2 到 3 分钟。这个年龄段的孩子通常能保持间歇性的注意力，因此可以尝试一些有趣的快速和间歇运动，比如即兴的舞蹈或短距离接力赛。”
在技能方面，则可以培养孩子的协调性。罗桑特说道：“平衡木是很棒的道具，你可以使用真实的或想象中的平衡木。”罗桑特喜欢让孩子们玩一个叫热岩浆的游戏，在这个游戏中，孩子们要想象着岩浆在脚下和身旁流动，与此同时走过平衡木或指定线路，到点捡起一颗球，然后再走回来。无论选择什么游戏，都要考虑到孩子能集中注意力的时间，让游戏简短而有趣。
10–13 岁：呼朋引伴
研究表明，随着学生进入高年级，特别是在五、六年级的时候，体育活动通常会减少 50% 左右。原因可能是课间休息的时间减少，而自认为体育不好的孩子们也开始不参加体育活动。此外，这个年龄段孩子们的行为有很大程度都受到朋友影响，也就是说，他们往往会选择跟朋友一起玩电子游戏。
罗桑特说道：“要善于利用青少年爱社交的特点。”可以组织一场朋友间的足球或篮球比赛，或者设计一场在院子里举行的团队障碍赛跑。如果孩子沉迷于在 iPad 上看哈利波特电影，你也可以让他们在户外参加你自创的魁地奇比赛，亲自下场体验魔法世界。
14 岁以上：爱上体育运动
罗桑特表示，青少年大多不愿听人指挥，而且和幼童相比，他们对简单的游戏已经不太感兴趣。这时候不妨组织个后院运动，把家人、邻居拉来一起比场赛，或者试着培养孩子在舞蹈或空手道上的兴趣爱好。他建议道：“要找到你的孩子真正喜欢什么，并将他的喜好转化成充满乐趣的运动。让孩子参加兴趣班也好，和他们在户外玩闹也好，只要是以孩子的兴趣为出发点就行。”
罗桑特指出，让孩子们参与课外活动的时机永远不嫌晚，如果孩子崇拜勒布朗·詹姆斯（LeBron James），或想把头发染成梅根·拉皮诺埃（Megan Rapinoe）那样，就鼓励孩子去尝试他们偶像所从事的运动。他说道：“如果孩子表示反对，或者这项运动的门槛较高，你可以试着花点心思想一件当下就能做到的事情，帮助孩子们培养运动热情。这件事可以是买一张二手的球门网，或者是问孩子能不能教你跳他们在抖音上最喜欢的舞蹈。”哈森博士解释道：“尽管这需要用到电子设备，但总归能让孩子动起来，算是一个另辟蹊径的小妙招！”
你可以慢慢尝试，不必怕出错。不出意料的话，你很快就能为孩子变得健康又活泼感到十分自豪。
文字：Rozalynn Frazier
插画：Kezia Gabriella