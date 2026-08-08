如果打游戏和看视频是奥运比赛项目，那么孩子们都应该是获得金牌的运动员。曾任密歇根地区校园健康主任并创办了孩童咨询公司的 丽莎·乔·加利亚尔迪（Lisa Jo Gagliardi）表示，使用电子设备的过程中，会让大脑释放大量的多巴胺。她解释道：“多巴胺是一种神经递质，与身体的奖励机制和愉悦有关，而这也是电子设备如此令人上瘾，难以戒掉的原因之一。”

不过令人松一口气的是，体育活动也能释放多巴胺。不过唯一的区别在于，和拿着遥控器瘫坐在沙发上相比，运动要费力得多。孩子们得换上运动服，努力地去追着朋友或着球跑，结束后也许还要冲个澡。虽然久坐不动的消遣活动可能不怎么费力，但并不意味着这类活动更加有趣。密歇根大学人体运动学教授丽贝卡·哈森（Rebecca Hasson）博士的一项研究表示，在儿童从事放松活动 2 分钟和玩 iPad 2 分钟的对比中，发现其实孩子们更喜欢的是放松活动，而不是电子游戏。

只要给孩子提供更多的机会、给予更多的鼓励，他们自然就会参与游戏和运动。丽莎·乔·加利亚尔迪提到：“当孩子们得到的机会和鼓励越多，他们的大脑就能更好地意识到这些活动所带来的好处。”