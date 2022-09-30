当你意识到自己真的享受跑步时，那种兴奋几乎是无法形容的。突然间，你动力满满，不仅想要继续坚持下去，还决心要进阶升级。但请记得不要盲目追求速度。身为跑者，若想取得进步，就要保持耐心，而不是一味蛮干。

运动药学医师史蒂文·迈尔（Steven Mayer）博士表示：“操之过急地增加跑步里程或频率，是跑者常犯的一大错误。身体虚弱加上过度劳累，往往会导致伤病。”

跑步是一项高强度的活动。当你每踏出一步，就是用一条腿承受全身重量，双腿轮换带动身体前进时，你的肌肉、关节、骨骼和结缔组织都会因踏步而受到冲击。生理学家兼应用体育科学家蒂姆·加贝特（Tim Gabbett）博士表示：“如果在身体组织尚未适应或还没强健到可以承受冲击力前，就开始每天跑步或突然增加一倍的跑步距离，那么你的身体可能就此垮掉。”

在问题刚刚出现时，你可能都无法察觉。史蒂文·迈尔博士指出：“你的肌肉承受能力跟不上心肺适能，即心肺容量的提升速度。这意味着，你可能觉得自己有能力将跑步距离从 5 公里拉长至 8 公里，但跑完后，你却发现胫骨或腘绳肌疼痛不堪。最后的结果，当然是进阶计划就此取消。”