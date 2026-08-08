杠铃到底该放多少重量？今天到底能不能尝试一下倒立？疼痛的膝盖是否已经准备好迎接跑步的挑战？这一连串的问题通常会让你不知所措。你跑去咨询教练、瑜伽老师或理疗师，想问出个究竟。而他们却轻描淡写地说了一句：“聆听身体的诉求吧”。

如果你对这种说法一无所知，那么你就会觉得这种表述非常模糊。在耐克教练兼瑜伽导师亚历克斯·西尔弗-费根（Alex Silver-Fagan）看来，“聆听身体的诉求”就是调整身心之间的联系，基于自己的身心需求运动。

听上去摸不着头绪？这可是有科学依据的。你的大脑会跟踪体内的信号，例如来自心跳加速、肌肉紧张、饮食需求的感官信息，然后利用这些信号来猜测自身的状态。这种猜测过程就叫做内感受。南达科他矿业理工学院心理学副教授乔纳森·吉布森（Jonathan Gibson）博士表达：“强化内感受能够让自己的身体更加协调，下意识地感受到体内的信号。”博士指出，内感受较强的人往往在精神、情感以及社交等方面拥有幸福感，因为这种潜在的意识会定期赋予他们满足自己身心需求的能力。基于同样的原因，研究显示，这种能力与出色的运动表现有着密不可分的关系。

你可能会想，掌控好这种意识肯定是“说起来容易做起来难”。的确，这确实挺难的。亚历克斯·西尔弗-费根教练说：“我们的直觉没有以前那样敏锐了。”她表示，现今社会太多外力会引导你该做什么、如何感受，以致于负责传达身心之间联系的内在声音很容易就被忽视。当然，社交媒体是这种现象的罪魁祸首，而你的朋友、家人、伙伴甚至新闻也都会对你的内在声音造成干扰。