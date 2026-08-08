曾为“本应比现在更幸福”的想法而苦恼过吗？比如说，你有着体面的实习或工作、漂亮的公寓和庞大的社交圈等等优势，你的生活表面看上去很幸福，在朋友圈上的形象也很光鲜。虽然你也说不出到底哪里出了问题，但心里就是觉得少了点什么。

著名心理学家马丁·塞利格曼（Martin Seligman）博士表示，你不是真正的快乐，只是在漫无目的地过日子而已。如果只是一门心思地追求享乐，或是专注于积累经验及取得成就，可能会让你快乐一阵子，但这种快乐是短暂的。

马丁·塞利格曼博士说：“真正的幸福源自深度满足的人生。找到兴趣，并把时间投入在自己在乎的活动和关系上，你才能获得长久的目标感，真正满足自己的情感需求。”