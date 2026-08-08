通往幸福的捷径
训练
尽管听起来像是天方夜谭，但这份简易指南确实可以帮助你快乐地笑对生活。
曾为“本应比现在更幸福”的想法而苦恼过吗？比如说，你有着体面的实习或工作、漂亮的公寓和庞大的社交圈等等优势，你的生活表面看上去很幸福，在朋友圈上的形象也很光鲜。虽然你也说不出到底哪里出了问题，但心里就是觉得少了点什么。
著名心理学家马丁·塞利格曼（Martin Seligman）博士表示，你不是真正的快乐，只是在漫无目的地过日子而已。如果只是一门心思地追求享乐，或是专注于积累经验及取得成就，可能会让你快乐一阵子，但这种快乐是短暂的。
马丁·塞利格曼博士说：“真正的幸福源自深度满足的人生。找到兴趣，并把时间投入在自己在乎的活动和关系上，你才能获得长久的目标感，真正满足自己的情感需求。”
走向幸福的 3 个步骤
寻找并实现人生目标，这样的想法可能有点令人恐慌。但别把努力走向高光时刻当成“幸福终点站”，这个荣耀时刻并不能带给你真正的幸福，让你摆脱烦恼，永远快乐地生活下去。“追求幸福是一段旅程，并不存在衡量成功的标准。也不是干成一件大事就能走向幸福。”执业临床心理学家兼心理学博士梅丽莎·格林（Melissa Green）解释说。
除此之外，再划 1 个重点！努力获得幸福并不一定是很难的事情。你不用完全改变你的生活，也不用放弃所有的物质财富，更不需要在每天早上冥想 1 小时或 5 个小时。你只需要了解塞利格曼博士的理念，跟着他的建议去实现。
1. 适度享受即时快乐
背后的原理：梅丽莎·格林博士指出，做些让你快乐的事可以促进多巴胺的释放，让你立刻情绪高涨。独立完成一个引体向上、去户外享用早间咖啡，或者去花市买一株植物，这些都是你可以考虑的事。
其实，就改善情绪而言，比起升职或结婚等比较难得的乐事，多获得几次短暂的愉悦或快乐可能会带来更长久的影响。“正因如此，享受小确幸至关重要。”格林博士表示。
试试看：你可能已经在做让自己愉快的事了吧？格林博士道出其中的关键，一定要知足，不要持续地寻找下一件带来快乐的事情，因为这可能会降低你对现有事物的满意度。心理学家兼《大家谈》播客主持人亚伦·韦纳（Aaron Weiner）博士表示，如果赚取佣金、有台更大的电视或参加下一场派对是你获得满足感的主要方式，那你就该开始把注意力向你的内心转移了。下一个步骤会让你更接近幸福。
2. 找到让你全情投入的活动
背后的原理：虽然享用美食和购物会带给你很多乐趣，但全身心投入热爱的活动会带来更大的满足感。比如，得心应手地跑耐力跑、专心阅读一本很棒的书，或者深度投入瑜伽训练。临床心理学家卡拉·玛丽·曼利（Carla Marie Manly）博士是《从恐惧中获得快乐》一书的作者，她表示：“如果有人问你投入是什么感觉？你不一定会回答自己很快乐，但你很可能会感到平静。”由于你百分百的投入，大脑会清空其他思绪，你就进入心流的状态。
试试看：在 1 天或 1 周的时间中，你全神贯注乐在其中地做某件事的机会可能有好几次。但如果你因生活的变数，而对之前投入的事情半途而废，或是这件事单纯让你失去了兴趣，那就是时候找回热情了。卡拉·玛丽·曼利博士表示：“只要你在活动期间，激发自己做这件事的渴望，你就愿意再投入。”
首先要动脑筋，想出能发挥自身优势的活动。曼利博士说：“你的投入感越强，就越会热情地参与其中。”如果你热爱学习，不妨尝试学一项新运动；你的客厅里养着很多绿植？那就加入社区花园，用一小块自己的土地来种植植物；每次看到美好的事物都忍不住要拍下来？那你可以参观当地的博物馆或者报名参加摄影课。
如果你还是找不到适合自己的活动，也许找个人征询意见也可以帮到你。格林博士建议问一问伴侣或朋友，你在哪些时候看起来十分投入，或者心情特别好。你也可以开始写日记，每天将这 3 个时刻记录下来。第一，你觉得自己很进入状况；第二，经历了某件有意义的事，或者出色地完成了某件事的时刻；第三，思考背后的原因。研究表明，你单凭记录着 3 个时刻就能提升幸福感。而且久而久之，日记还能为你提供线索，帮助你了解自己真正关注的事。
3. 为他人提供帮助
背后的原理：塞利格曼博士表示，当你感受到自己存在于世界上的意义时，你就会获得真正的成就感。总的来说，你要将人生目标当做动力，实现对你而言真正重要的巨大价值，比如追寻善良、感恩、正义和勇敢等美德。
当你认为自己付出的行动正在发挥作用时，就能感受到自己人生的意义。亚伦·韦纳博士表示：“怀着同理心行事并积极帮助他人，这是大部分人有效地找到人生意义，并为生活增添愉悦感方法之一。”你也可以投入自己坚信的理念或运动。他说：“两者的共同点在于，都是在为超越自我的目标，而付出努力。”
试试看：找到人生意义的方法有很多，比如提供志愿服务、做一份满意的工作、支持政治事业，甚至探索灵性。韦纳博士说：“关键是要找到你重视并且擅长的事。”
韦纳博士表示，在职业生活中，你可以寻找一家核心价值观与你的个人价值观匹配的公司，例如，支持工作场所的多样性和公平性，或者致力于减少环境足迹，或者找一家可以让你践行自身信念的公司。而在个人生活中，你要在关键的地方投入精力，并让这些珍贵的付出产生价值，自己始终保持热情。
如果你是关注环保的天生领导者，那么组织社区公园清洁活动或野生动物募捐可能会让你兴奋不已。喜欢与人交谈并听取不同的观点？韦纳博士建议，你可以报名为有需要的人送餐，或者参加挨家挨户的宣传活动，让人们了解你所关心的事业。
以上方法似乎对现在的你来说要向前迈出一大步。现在，你只需要投入某件事情，比如空出时间做哑铃训练、从事新的爱好，或坚持参加志愿者活动。这样一来，你后悔的可能性就越来越小，而且我们敢说，你很有可能会因此收获更多的快乐。
文字：Marygrace Taylor
插画：Kezia Gabriella