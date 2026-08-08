定义：把新习惯附加在已养成的旧习惯上。

原理：李秀希表示，通过将你想做的事情与你已经坚持在做的事情绑定在一起，比如说在刷牙时养成用牙线的习惯，你就可以利用现有的触发因素，更轻松顺利地养成新的行为习惯。比起想起来才去做，这要管用得多。

做法：李秀希讲道：“坐下来花 20 分钟写下你每天都要做、且从不间断的事，符合这个条件的事情可太多了。”这个练习能证明的是，可供你绑定的旧习惯一点都不少。

加德纳博士接着说道：“选择一个与你脑海中的新习惯相关联的旧习惯。”如果你的目标是多补水，那么你可以在每次打扫厨房时喝上一杯水，这是很有效的方法，因为水壶或冰箱就在你面前。

注意：很重要的一点是，在思考绑定哪种旧习惯时要非常具体。比如说，在“擦完桌子”或“洗完最后一个碗”后喝水，比单纯把喝水和“打扫厨房”绑定在一起更奏效。加德纳博士说：“如果你怕自己忘了，只需在便利贴上写下你的计划，像是‘打扫灶台 = 喝水’，然后把便利贴放在相应的活动地点。”