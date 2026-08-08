2020 年夏天，来自伦敦的跑步教练多拉·阿蒂姆（Dora Atim）在英格兰的乡下找回了真正的自我。

她回忆道：“走进森林深处的那一刻，我留下了眼泪。这让我有一种如释重负、欣喜若狂的感觉，我真的不敢相信能有这种感觉。而我当时就在想，我想让我的朋友们也获得这种体验。”

告别日常的都市生活，多拉·阿蒂姆从繁忙的热闹街道走进人迹罕至的越野小径，希望能借森林中的慢跑摆脱过去的阴霾，获得身体和心灵上的慰藉。在某一次的越野跑过程中，她找到了一片空地，也找到了属于自己内心的宁静。作为一名黑人女性，多拉在越野跑的时候，有时会觉得没有安全感，所以她决定成立一个名叫超黑路跑的运动社群。这是一个鼓励黑人女性和多元群体分享户外跑步经验的团体。

多拉大力倡导在户外创造健康的跑步空间，她知道要想实现这个目标，维护地球的健康至关重要。然而谈到如何让大家养成环保的习惯，她还显得有些迷茫，她说道：“虽然我尽力了，但说实话，我真的不太知道该怎么做。”

不过我们可以告诉你个好消息，保护地球和努力成为一名优秀的跑者十分相似，关键在于日积月累。即便是通过保养跑鞋来延长其使用寿命这种小事情，久而久之也能为环保带来很大帮助。但这意味着，你在非必要时不用购买新鞋。

我们采访了来自全球各地的跑步爱好者，从职业运动员到充满热情的 Nike 设计师，希望了解他们如何最大程度利用自己的跑鞋。与多拉一样，仍在寻找解决办法，但我们可以从彼此身上学习。看看以下的小贴士，找到适合你的建议，然后一起行动起来吧。