12 个妙招，让 1 双跑鞋的旅程继续
创新
让我们和你分享 12 个简单的跑鞋保养技巧。这些小技巧不仅让你能减少浪费，还能帮助你成为更加专注的跑者。
“人人创新”系列旨在记录运动员通过创新思维，克服挑战重塑自我的故事。
2020 年夏天，来自伦敦的跑步教练多拉·阿蒂姆（Dora Atim）在英格兰的乡下找回了真正的自我。
她回忆道：“走进森林深处的那一刻，我留下了眼泪。这让我有一种如释重负、欣喜若狂的感觉，我真的不敢相信能有这种感觉。而我当时就在想，我想让我的朋友们也获得这种体验。”
告别日常的都市生活，多拉·阿蒂姆从繁忙的热闹街道走进人迹罕至的越野小径，希望能借森林中的慢跑摆脱过去的阴霾，获得身体和心灵上的慰藉。在某一次的越野跑过程中，她找到了一片空地，也找到了属于自己内心的宁静。作为一名黑人女性，多拉在越野跑的时候，有时会觉得没有安全感，所以她决定成立一个名叫超黑路跑的运动社群。这是一个鼓励黑人女性和多元群体分享户外跑步经验的团体。
多拉大力倡导在户外创造健康的跑步空间，她知道要想实现这个目标，维护地球的健康至关重要。然而谈到如何让大家养成环保的习惯，她还显得有些迷茫，她说道：“虽然我尽力了，但说实话，我真的不太知道该怎么做。”
不过我们可以告诉你个好消息，保护地球和努力成为一名优秀的跑者十分相似，关键在于日积月累。即便是通过保养跑鞋来延长其使用寿命这种小事情，久而久之也能为环保带来很大帮助。但这意味着，你在非必要时不用购买新鞋。
我们采访了来自全球各地的跑步爱好者，从职业运动员到充满热情的 Nike 设计师，希望了解他们如何最大程度利用自己的跑鞋。与多拉一样，仍在寻找解决办法，但我们可以从彼此身上学习。看看以下的小贴士，找到适合你的建议，然后一起行动起来吧。
你的鞋子就是你的朋友。从左到右：Nike 设计师里克·邦德（Rikke Bonde）和谢尔比·沃利格曼（Shelby Wauligman）向大家展示自己和跑鞋建立联结的方法，例如在跑鞋上写下激励的话以及为跑鞋换上喜爱的鞋带。
1. 与装备建立联结
阿姆利帕尔·加托拉（Amritpal Ghatora）是一位经验丰富的跑者，他最近刚开始自己的执教之旅。阿姆利帕尔·加托拉说道：“跑鞋不仅仅是一双鞋，更是跑步旅程的一部分。”要接受这种看法的关键在于，把装备想象成自己的队友，而不是冷冰冰的物体。
来自 Nike 的跑步服装设计师谢尔比·沃利格曼非常喜欢淘二手货。谢尔比说道：“要对自己的东西产生同理心，我认为这是一种养成环保习惯的好机会。当我们学会尊重自己的物品后，我们就更有可能延长它们的使用寿命。”
如何简单地与你的跑鞋建立联结？换上定制的鞋带，在跑鞋上写下激励的话语，或者每当你要出远门时带上你的鞋子放在行李箱中。像是 Nike 高级服装设计师拉吉·米斯特里（Raj Mistry）就喜欢带着他的跑鞋到处旅行，从苏格兰的城堡到越南河内的街头，他都留下了自己的足迹。他说道：“你的跑鞋就是你生活的一部分，你会和它建立起密切的联系，而不会在买了新鞋或者跑上几公里之后就把它丢了，这是一种长久的关系。”
挑选一双适合自己的跑鞋，为长期的成功做好万全准备。从左到右：就像跑者尚塔尔·冈萨雷斯（Chantal Gonzalez）、阿姆利帕尔·加托拉（Amritpal Ghatora）和凯莱奇·奥科里（Kelechi Okorie）等人一样，根据适合自己的跑步距离、地面和类型来选择鞋款。
2. 选择对的鞋，跑步更带劲
作为洛杉矶 EKIN 团队一员的乔·米凯利（Jo Micheli）说道：“问问自己希望从跑步中得到什么，而不是从跑鞋中得到什么。”一开始乔·米凯利跑步就只是为了减肥，他大笑着说道：“我跑步就是为了吃花生酱纸杯蛋糕而已。”但是近些年来，随着乔从业余跑者逐渐进化成专业的比赛跑者，他选择的跑鞋也从多功能的鞋款变成了更加专业的竞赛平底鞋和钉鞋。
在你下次买鞋之前，不妨参考一下我们的建议。为了发挥跑鞋的功能，同时享受跑步的乐趣，你需要在买鞋之前问问自己：“你需要的是什么？”如果你想要亲近大自然，那就选择适合各种地形与崎岖路面的越野跑鞋；如果你要在柏油路或者跑步机上跑步，那么有着缓冲气垫的路跑鞋就是你的最好选择。总而言之，什么样的路况对应什么样的跑鞋。
2021 年 7 月，英格兰伦敦。去年，Dora Atim 专门为黑人女性和多元群体创办了 Ultra Black Running，旨在号召大家一起去户外进行越野跑。对 Dora 来说，跑步是一种自我关爱和激励的好方法。毫无疑问，每次跑步的时候，她都会全力以赴。她说：“我坚信跑步时一定要让自己看起来很酷，否则你的表现会受到影响。一定要有一种能够驾驭装备的气场。”
去年，多拉专门为黑人女性和多元群体创办了超黑赛跑的路跑运动，希望号召大家一起去户外进行越野跑。对多拉来说，跑步是一种自我关爱和激励的好方法。无论穿着或是跑鞋，每次跑步时她都会准备到最好，她甚至会把补充水分当成一种特殊的仪式。她说：“我坚信跑步时一定要让自己看起来很酷，你要去驾驭你的穿着，做你自己的主人。”
3. 把跑鞋留给跑步
跑步鞋与日常的穿搭十分相称？当然。不过要记住的是，每次你穿上跑鞋之后，就算只是随便散散步，跑鞋的里程数也会累积起来。
Nike 全球跑步总教练克里斯·班尼特（Chris Bennett）提到：“每双鞋都有自己的使用寿命，每穿一次，鞋子的寿命就会短一些。有的时候，你只跑了 200 英里，但是鞋子的回弹与支撑已经大不如前，因为事实上，你可能已经走了超过 500 英里。”所以下次外出之前，要记住你一旦穿上跑鞋，它能陪你再跑一趟的次数就可能少一次。
如果你习惯常穿新鞋来让鞋子合脚，那你可能就会消耗掉跑鞋宝贵的使用寿命。你可以试试职业中长跑运动员克雷格·恩格斯（Craig Engels）与新鞋磨合的方法：取出旧鞋的鞋垫，然后把它放到新鞋里。克雷格·恩格斯解释，穿过的旧鞋垫不仅能防止他的脚抽筋，还能让他获得一双舒适的新鞋。
EKIN 团队成员乔向大家展示脱掉跑鞋的正确与错误方法。小细节，大不同！
4. 务必解开鞋带
当我们说这些秘诀都很简单时，我们是认真的！即便是跑步之后花点时间解开跑鞋的鞋带，也能延长跑鞋的寿命。
每次都不解开鞋带就直接脱掉鞋子？千万不要这样！这种做法会损坏鞋子包覆后跟的结构完整性。乔警告说：“一旦鞋子的后跟出现破损，你的跑步体验就会变得越来越糟糕。”这个不太好的习惯十分常见，而且你下次跑步之前还可能会直接穿上没有解开鞋带的跑鞋，这对鞋子来说简直是双倍伤害，更不用说那越来越差的支撑效果。所以花点时间好好系鞋带，这对你的鞋和脚来说是双赢。
不喜欢鞋带？你可以考虑一下便于穿脱的 Nike FlyEase 鞋款，或者通过 Nike By You，尝试打造一双搭载栓扣鞋带的专属鞋款。轻松搞定！
晾干鞋子，快乐出发。来自伦敦的跑步教练阿姆利帕尔展示了自己让鞋子远离潮湿和细菌的小妙招：跑步之后，把报纸塞到鞋子里。
5. 记得晾干鞋子
藏在鞋中的水分会大大缩短鞋子的寿命。克里斯·班尼特教练解释道：“水分会滋生细菌。别忘了，你在跑步时的脚可是会在鞋子里出汗的，而你也可能会在跑步时穿过溪流和水坑。鞋子没有跑到 300 或 400 英里的原因并不是功能受损、缓震性能下降或是回弹能力变差，而是鞋子的透气性出了问题。”
那么要如何避免出现这种情况？首先，确保在每次跑步之后晾干你的鞋子，把鞋子放到通风良好的地方即可。洛杉矶的乔指出，如果把鞋子放在室外，要记得避免太阳长时间直射，因为这会让鞋子变形和褪色。
如果你觉得鞋子太湿了，不妨把旧报纸团成一团，然后塞到鞋里，让报纸来吸收水分，加快鞋子干燥的速度。为了让鞋子变得干燥，服装设计师拉吉·米斯特里甚至在车库里准备了一桶大米以便不时之需，其原理类似于我们会用大米从不慎入水的手机中吸干水分。
我们采访的大多数跑者都觉得烘干机压根没什么用。我们负责测试 Nike 产品团队的质量工程师表示，用于组装鞋款的胶水和粘合剂并不适合暴露在高温环境下。
6. 轮流使用，让跑鞋休息一下
跑鞋也需要休息。马拉松运动员兼教练阿姆利帕尔说道：“就像是给跑鞋来一杯复元奶昔，让它们在跑步结束后好好放松一下，为下次跑步做好万全准备。”
跑鞋需要休息多久？我们的工程师建议不少于 24 到 48 小时。他们认为，鞋子实际需要的恢复时间取决于多种因素，包含材料、重量、路况和跑步距离等影响。跑步结束后，给鞋子留出充足的时间，让泡绵中底充分复原，这有助于你在下次跑步时获得出众的支撑体验和回弹响应效果。
如果你的跑步频率很高，那么你就有充分的理由来交替穿着跑鞋了。再准备一双鞋可以称得上是未雨绸缪，这能让你的跑鞋尽可能久地保持最好的状态，避免因使用过度而提前退休。
2021 年 7 月，英格兰伦敦。Dora 希望重新开始因新冠疫情而暂停的每周一次的越野跑活动。疫情爆发之前，她们的跑步社群能够吸引 30 到 40 名跑者参与其中。她说：“黑人女性需要创造出属于自己的空间，因为我们必须不断适应别人根深蒂固的看法，或者是被排挤和被忽略的尴尬地位。这项活动就是为了吸引黑人女性，也一定会迸发出巨大的力量。”
多拉希望重新开始因新冠疫情而暂停的每周一次越野跑活动。疫情爆发之前，她们超黑路跑的跑步社群总能吸引 30 到 40 名跑者一同参与。她说：“黑人女性需要创造出属于自己的空间，因为我们必须不断适应别人根深蒂固的看法，或者是被排挤和被忽略的尴尬地位。这项活动就是为了黑人女性而办，这已经发展成了一股惊人的能量。”
7. 尝试不同的路面
班尼特教练提到：“并非所有路面都是相同的，当你在草地上跑步时，你并不需要太多的缓震性能，因为草地本身就可以吸收冲击。”如果可以的话，他建议我们能试着在柔软的路面如草地、小径、跑道或沙滩上跑步，让你的身体和跑鞋减轻一些压力。他曾经把这项建议分享给念高中的田径运动员和越野跑者们，对这些跑者来说，一般没有条件购买很多双跑鞋。这是一个很好的尝试，即使是克雷格这样的专业跑者也很喜欢这种做法。
克雷格最喜欢的路面就是用细煤渣铺的跑道。在谈到他的团队训练计划时，他说道：“我们每周跑 70 到 100 英里，目标就是找到一个柔软的地面。如果你在水泥地上跑步，你和你的鞋子都会受到更大的压力。”
不只记录数据，更要记录你的里程数。EKIN 团队成员乔展示了通过 Nike Run Club App 轻松地记录跑步里程数。有些时候，乔会选择另外一种类似的方法，那就是给新鞋标上出生日期，然后估计出每个月大致的跑步里程。
8 记录跑步里程
对于跑鞋而言，年龄只是一个数字而已，你的鞋子买了多久并不重要，重要的是你穿上鞋子跑出了多少距离。正如班尼特教练所认为的，跑鞋可不是一盒牛奶，跑鞋不会过期，所以你可以随时找出一双没怎么穿过的旧鞋，然后掸去灰尘，开始你的跑步之旅。然而一旦开始迈出了第一步，你就应该时刻关注跑鞋的里程数。
试着利用 Nike Run Club App 来记录运动鞋的状况。多拉教练说道：“跑步新手总会问到，我应该什么时候换双跑鞋？我会告诉他们，记录一下跑步的里程就会知道了。追踪跑步里程就跟记录睡眠、食谱、账单等日常活动没什么两样。”通过 NRC 记录跑鞋里程非常简单，只要标记鞋子并设定里程目标，应用程序就会在每次跑步之后自动记录你的跑步里程，它还会在达成目标之后向你发送通知。
虽然里程数并不影响使用寿命的全部，但它可以帮助你轻松衡量鞋子的大致状态。Nike 质量工程师指出，经过测试，绝大多数的 Nike 鞋款都可以让你至少完成 200 至 300 英里的跑程。不过鞋款的寿命不仅止于此，如果你已经达成了你的里程目标，而鞋子的外观和舒适度依旧，请不要把它丢掉，你的旧鞋仍然可以继续跑。
了解你的跑鞋，也要了解你的身体。曾是职业跑者的 Nike 商店运动员丹妮尔·吉拉德（Danielle Girard）讲解了热身和放松的重要性，让我们以正确观念来认识身体疼痛的来源。
9. 保养鞋子，也要保养自己
一旦身体出现轻微疼痛，有些跑者就想要购买新的跑鞋。不过鞋子真的是罪魁祸首吗？或许只是跑前的热身或跑后的放松活动不够而已。
前职业跑者丹妮尔·吉拉德说道：“每次跑完步之后小腿都感到酸痛？这可能是鞋子出现了破损，你需要一双缓震性能更好的鞋款，也有可能只是你的小腿发紧，需要多做一些拉伸而已。”换言之问题可能出在自身而不是鞋子。
跑得越多，身体与跑鞋之间的协调就会变得越好，你就越能妥善解决遇到的跑步问题。与此同时，在将问题归结到鞋子上前，不妨先想一下自己的热身和放松是否已经做足够。当然，你还是得注意一下反复或持续的跑步不适感。
2021 年 7 月，英格兰伦敦。Dora 说：“对我来说，环保与你的装备息息相关。时常问问自己，你会不会继续穿着旧装备？你多久购买一次装备？”而另外一种践行环保理念的重要方法，就是花时间好好清洁一下自己的鞋子。不论是每次跑步之后进行简单清理，还是进行一次深度清洁，这都会对环保有所助益。“我会专门抽出一天时间来刷鞋，这样才能让鞋子发挥出最大的作用。清洁完之后，旧鞋焕然一新，我心想，这简直太棒了！因为我根本用不着再买新鞋了。”
多拉说道：“对我来说，环保和鞋子的使用寿命脱离不了关系。你会不会继续穿着旧跑鞋？你又多久买一次鞋呢？”实践环保理念的另外一种重要方法，是花时间好好清洁一下自己的鞋子。不论是每次跑步之后进简单刷洗，还是在需要时深度清洁一下。对多拉来说，鞋款的保养和皮肤护理一样重要，她说：“我会专门抽出一天时间来刷鞋，这样才能让鞋子发挥出最大的作用。清洁完之后旧鞋就能焕然一新，我会想这简直太棒了，我根本用不着再买新鞋。”
10. 清洁跑鞋的时机和方法
无论你是喜欢保持自己的鞋子像新的一样，还是你认为有点磨损的鞋子能增添一些个性，无论怎么想，你都该找个时间好好清洁一下鞋子。
Nike 材料设计师里克·邦德十分热爱跑步。里克说道：“清洁跑鞋可以避免灰尘和污渍残留在缝隙等你不希望有脏污的位置。脏污会影响到材料的耐久性，如果你洗掉这些脏东西，鞋子就能穿得更久。”
在我们采访的跑者当中，有些人喜欢使用中性肥皂水时常把鞋子深度清洁一番，来自伦敦的凯莱奇·奥科里便是如此。他是一名创意工作者，同时也是路跑兄弟俱乐部的成员，他为自己设定的目标就是每个月为鞋子洗一次澡。
相比于时常刷洗的方法，有些人会选择更加轻松的保养方式。Nike 设计师谢尔比建议用草皮擦掉鞋子上多余的泥土，用木棍戳掉鞋底上的污垢。如果有必要，也可以用可重复使用的抹布进行清洁。这是一种环保的方法，她在清洁衣物的时候也会这么做。她提到：“我会在衣物洗涤之前多穿几次。这不但节水，还能延长衣物的使用寿命。”她还有一个特殊的抽屉，专门用来放一些穿过但不脏的衣物。不过汗湿的脏袜子除外，把它直接扔到脏衣篓里吧。
许多人都会询问能不能把鞋直接放到洗衣机里，但是我们采访的跑者们更愿意花时间自己刷鞋。可以把这个过程想象成保持专注，与跑鞋建立起联结的好机会。
不必对鞋子出现破损需要小修补而感到紧张和恐惧。在上图中，材料设计师里克正在缝合一个小缺口，她把这个过程当做是冥想，是一个令你能专注于自己，以及与跑鞋建立联结的绝佳契机。
11. 试着修补你的鞋
跑鞋的结构很复杂，但维修跑鞋并没有那么困难。来自伦敦的跑者里克说道：“如果鞋子只是破损，但整体结构没有被破坏，我完全可以修好。”他在看了 YouTube 关于缝纫技术的视频之后，自己缝上了跑鞋面上的小洞。他补充说：“在网上搜索一下，你就能找到所需的内容。”
虽然说结构上的大问题应该交给专业人士处理，但任何人都可以尝试自己修补鞋面和外底上的小损伤。这就像更换破损的鞋带，或者使用电工胶带加固鞋底磨损的区域一样简单。我们听说很多跑者都尝试过各种方法，比如用补鞋胶和防锈油来修鞋，既快速又简单。
材料设计师里克在跑超马时会带上一套修补工具。她解释道：“我并不是特别珍惜自己的东西，而是我知道如果我修补得很好，或者我尽力而为了，那么我就可以继续穿着这双鞋，以后也有信心继续修补我的鞋子。”
生活始终在继续，但你的旧跑鞋可能无法陪伴你一直跑下去。不妨像班尼特教练一样把它们当做你外出办事或在花园散步的好搭档。试试上面阿姆利帕尔的方法，看看你的跑鞋是否该退休了。
12. 接受事实，让鞋子安心退役
班尼特教练说道：“我们的目标并不是让鞋子长生不老或者起死回生，而是让它尽可能地延长使用寿命，达成设计之初的目标。”
那么，怎样才能知道你的鞋子不能和你一起奔跑了呢？这需要考量多方面的因素。首先，你穿着这双鞋跑了多少里程？这是判断鞋子剩余使用寿命最简单明了的指标。我们的质量工程师表示，通常来说 200 至 300 英里是一个合理的里程寿命。然后，仔细检视一下自己的鞋子和身体感受。运动鞋是否已经有了明显的磨损痕迹？外底纹路已经被磨平？或者是感觉自己跑得更慢、回弹大不如前，跑步之后需要恢复更长时间？如果你也有同感，那么我要恭喜你，你的鞋子可以光荣退役了。这值得你感到骄傲，但请不要穿着它继续跑步了。
虽然不能陪伴你继续跑步，但这并不意味着你要和旧鞋彻底说拜拜。如果旧鞋仍然可以穿，不妨在平时散步或者干园艺活的时候再给它们一次发光发热的机会，或者也可以捐赠给有需要的人。如果真的没法再穿了，你可以把各种运动鞋送到参加回收项目的指定 Nike 商店。
独乐乐不如众乐乐
成功来自于日积月累。想象一下，如果我们所有人都共同努力，未来是否就能变得更环保？所以，如果你在这里学到了一些保养鞋子的新方法，快和其他人分享一下吧！
Nike 设计师谢尔比说道：“跑步社群是非常适合进行分享的地方，这里有很多贴心的人，也乐于外出跑步。环境氛围对人的影响十分密切，如果越多的人把保养跑鞋当成是一项日常活动，这种环保的氛围就会越浓厚。”
身为设计师和父亲的拉吉已经感受到了这种影响给生活的其他方面带来的巨大变化。他说：“我总是对做一些小事情来帮助他人乐此不疲，就连我 4 岁的女儿也是如此。如果地上有垃圾，我们就会捡起来。日积月累，我相信未来的一代人也会这样做。”
文字：Emily Jensen
摄影：Holly-Marie Cato