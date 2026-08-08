01. 尽可能均衡饮食



当饮食冲动频频产生时，通常是身体在向我们传达信息：“我觉得我还没有摄入我现在正需要的东西。”当这种情况发生时，你应该来一场自我对话，确定自己的感觉。海斯伯特说：“你体内的营养差距可能非常大，让身体误以为它急需这种或那种食物来维持生存。你需要专注均衡饮食，摄入适量的碳水化合物、健康脂肪和蛋白质，大部分餐食应以天然食品或轻度加工的食品为主。如果你仍在不停地与食物的诱惑战斗，可以考虑向营养师寻求帮助。”





02. 保证睡眠充足。



迪克森表示，睡眠是新陈代谢主要的调节方式。一些研究表明，睡眠不足可能会让贪婪的享乐系统频繁活动，令你的食欲增加，有时候还会导致暴饮暴食。专家认为每晚至少要睡 7 个小时，才能保证睡眠充足，让新陈代谢保持正常，减少饮食冲动产生的可能性。



03. 不要在饮食冲动的驱使下选择替代食物



如果你一直想吃薯片，但首先选择了蔬菜条，然后又吃了椒盐卷饼，最后还是放弃挣扎吃起了薯片，那么你就应该明白，一开始就拿起薯片的话，你可以少些压力，还能避免摄入不必要的卡路里。海斯伯特表示，这是常有的情况，因为你的大脑试图获得奖励，而你在这个奖励的驱使下选择食物。如果你有什么心心念念的食物，那就直接去吃吧，这样你就可以跳出这种循环，但务必遵循接下来的步骤。





04. 坦诚面对自己



迪克森博士说：“为了在意愿和喜好之间作出正确的选择，你必须诚实地思考，令你垂涎的食物是否真的能让你心满意足。”因此，你需要慢下来细细品味，及时地评价该食物，看看它是否符合你的高期望。你可以尝试给它打分，满分是 5 分，你觉得它接近 2 或 3 分？那么你可以放下剩余的食物别吃了；如果是在 4 到 5 分之间？好吧，尽管大快朵颐。海斯伯特说：“记住，享受美食完全是人的天性，也是爱自己的体现。”





05. 扩大饮食选择范围。



海斯伯特就这点补充道：“用诸多规则约束自己或禁止自己吃某些食物，对自己吃的每样东西都过度紧张，既不符合人性，也不是爱自己的体现，还可能助长饮食冲动。”当我们拥有多样化的饮食时，饮食冲动产生的频率就会降低，因为我们的身体会从各种食物来源中汲取丰富的营养，满足身体所需。她继续补充说：“即使我们告诉自己有些食物不能吃，但我们还是想吃，这同样也是正常的。”海斯伯特建议，改变你的关注点，用心搭配每一样食物，并尝试有益健康的新食物，扩大你的选择范围。你要想的是“一碗谷物搭配大量蔬菜和蛋白质”，而不是“蛋白质加两个配菜”。

另外提醒一句，多样化饮食的意思不是一口气吃下巧克力、冰淇淋、薯条、披萨和饼干。但如果你这样吃了，你可能就会因为肠胃问题再也没有吃这些健康食物的胃口了。

