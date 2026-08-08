饮食别放纵
训练
我们并不是建议你戒掉甜食和咸食，而是教你适时恰当地应对饮食冲动，让你有意识地拒绝食物的诱惑。
1. 巧克力
2. 冰淇淋
3. 炸薯条
4. 披萨
5. 饼干
如果你光是读这份清单，就流口水或是肚子咕噜咕噜叫，那你的反应毫不令人意外。最近的调查显示，这些是大众最爱的食物。
但到底什么是饮食冲动，它又从何而来呢？让我们一起来详细了解。
了解食欲
简单地说，饮食冲动就是突如其来或者挥之不去的食欲，而且你通常会想要大量地吃某种食物。这些食物常常会让你的私人教练和医生眉头紧皱。营养咨询师兼厨师的凯瑟琳·海斯伯特（Katherine Haysbert）说：“当你感到饥饿时，你的血糖和能量会处于低水平，饮食冲动一般就在这个时候产生，这就是饮食冲动背后的常见原因。但饮食冲动也会在你饱腹时来袭。”你是否曾在用汤水、沙拉和三明治填饱肚子后，又吃下了一大块巧克力饼干？想必你有过这样的经历吧。
无法克制饮食冲动，你或许会感到失控，因为在某种程度上你就是失控了。精准营养课程主管克里斯塔·斯科特-迪克森（Krista Scott-Dixon）博士解释说：“我们的身体有一个贪图享乐的系统，它与你的食欲共同发挥作用，根据某种食物可能会带来的‘奖励’，驱使你对食物作出选择。”
尽管饮食冲动源于对营养物质的生理需求，比如说你没吃早餐的话，几个小时后你一看到多层三明治大概率就会流口水，但是饮食冲动大都是心理层面的，与克里斯塔·斯科特-迪克森博士所说的“情绪麻醉剂”有关，或者说与食物带来的舒适感有关。饼干虽然确实美味，让你垂涎三尺，但它同样也会让你想起小时候烤饼干的经历，给你一记甜蜜的回忆杀。
为什么我们想吃垃圾食品
好奇为什么即使自己相当注重饮食健康，但却没有想吃胡萝卜和扁桃仁的欲望？如果你有，那必须得给你鼓鼓掌。凯瑟琳·海斯伯特说：“除了食物带来的舒适感这一因素，当我们失去体内平衡时，对食物的渴望就会出现，所以我们倾向于吃富含碳水化合物的食物来快速补充能量。”如果你曾在吃了块糖后，很快又感到饥饿，那么你就应该知道这样的食物并不顶饿。
迪克森博士说道：“除此之外，分别基于想要和喜好的两套系统发生冲突，你可能还会感到内疚。”有时候你想吃某种食物，然后你吃到了，结果发现它没达到你的期望，那么你的大脑就不会认为你给自己的奖励是一种奖励。通过避免想要和喜好之间的冲突，你在向饮食冲动妥协时就会感觉更愉悦，而不是变得糟糕。
至于这要怎样才能做到，请继续阅读，下文还有其他专业建议，可助你管理饮食情绪。
01. 尽可能均衡饮食
当饮食冲动频频产生时，通常是身体在向我们传达信息：“我觉得我还没有摄入我现在正需要的东西。”当这种情况发生时，你应该来一场自我对话，确定自己的感觉。海斯伯特说：“你体内的营养差距可能非常大，让身体误以为它急需这种或那种食物来维持生存。你需要专注均衡饮食，摄入适量的碳水化合物、健康脂肪和蛋白质，大部分餐食应以天然食品或轻度加工的食品为主。如果你仍在不停地与食物的诱惑战斗，可以考虑向营养师寻求帮助。”
02. 保证睡眠充足。
迪克森表示，睡眠是新陈代谢主要的调节方式。一些研究表明，睡眠不足可能会让贪婪的享乐系统频繁活动，令你的食欲增加，有时候还会导致暴饮暴食。专家认为每晚至少要睡 7 个小时，才能保证睡眠充足，让新陈代谢保持正常，减少饮食冲动产生的可能性。
03. 不要在饮食冲动的驱使下选择替代食物
如果你一直想吃薯片，但首先选择了蔬菜条，然后又吃了椒盐卷饼，最后还是放弃挣扎吃起了薯片，那么你就应该明白，一开始就拿起薯片的话，你可以少些压力，还能避免摄入不必要的卡路里。海斯伯特表示，这是常有的情况，因为你的大脑试图获得奖励，而你在这个奖励的驱使下选择食物。如果你有什么心心念念的食物，那就直接去吃吧，这样你就可以跳出这种循环，但务必遵循接下来的步骤。
04. 坦诚面对自己
迪克森博士说：“为了在意愿和喜好之间作出正确的选择，你必须诚实地思考，令你垂涎的食物是否真的能让你心满意足。”因此，你需要慢下来细细品味，及时地评价该食物，看看它是否符合你的高期望。你可以尝试给它打分，满分是 5 分，你觉得它接近 2 或 3 分？那么你可以放下剩余的食物别吃了；如果是在 4 到 5 分之间？好吧，尽管大快朵颐。海斯伯特说：“记住，享受美食完全是人的天性，也是爱自己的体现。”
05. 扩大饮食选择范围。
海斯伯特就这点补充道：“用诸多规则约束自己或禁止自己吃某些食物，对自己吃的每样东西都过度紧张，既不符合人性，也不是爱自己的体现，还可能助长饮食冲动。”当我们拥有多样化的饮食时，饮食冲动产生的频率就会降低，因为我们的身体会从各种食物来源中汲取丰富的营养，满足身体所需。她继续补充说：“即使我们告诉自己有些食物不能吃，但我们还是想吃，这同样也是正常的。”海斯伯特建议，改变你的关注点，用心搭配每一样食物，并尝试有益健康的新食物，扩大你的选择范围。你要想的是“一碗谷物搭配大量蔬菜和蛋白质”，而不是“蛋白质加两个配菜”。
另外提醒一句，多样化饮食的意思不是一口气吃下巧克力、冰淇淋、薯条、披萨和饼干。但如果你这样吃了，你可能就会因为肠胃问题再也没有吃这些健康食物的胃口了。
文字：Brooke Slade
插画：Davide Bonazzi