如何在起跑线上克服恐慌，保持冷静？
训练
这位大学生运动员迫不及待地想要跑……离赛场。埃鲁德·基普乔格（Eliud Kipchoge）的教练帕特里克·桑（Patrick Sang）为他带来了一些实用的建议。
“教练支招”系列咨询专栏，通过专家教练的指导，学习探索如何掌握运动心态和心理调节，来提升运动表现。
Q：教练你好，我几乎从学会走路起就开始跑步了，跑步一直都是我擅长的运动。现在我正在读高二，是队里跑得最快的，也是州里数一数二的跑步运动员。正因如此，从家人、朋友，到队友、教练，再到大学招生人员，所有人的目光都聚焦在我身上，这种压力让我开始感到崩溃。似乎大家想和我谈论的唯一话题就是下一场比赛。甚至在训练的时候，队友都在滔滔不绝地讨论我能打败哪些对手。在前所未有的期望下，每次走向起跑线时，我都感觉自己喘不过气来。而且我越是努力让自己放轻松，就越是感到慌张。请问我怎样才能找回勇气，再次对跑步充满期待？
总是为赛前焦虑而苦恼的
17 岁跑步运动员
A：有这种困惑的并不止你一个。很多跑步运动员都会面临焦虑问题，尤其是在比赛之前。
不幸的是，对于竞技运动员来说，可能会觉得连呼吸的空气中都弥漫着焦虑。这种感觉的确时常发生，这是因为参赛前选手们三句话不离比赛，总是谈论着对手是谁、个人纪录如何，以及成败的关键是什么。如果有很多运动员加入交谈，就更会形成焦虑的氛围。
有时候运动员会无意之中创造这种焦虑的氛围；另一些时候，则是有意为之。有些选手的确会利用焦虑来影响其他竞争对手的注意力。这种情况时有发生，不得不要留个心眼。
我在 1987 年参加世界锦标赛的时候，有幸与一些杰出的运动员同场竞技，我记得其中一位运动员在赛前干扰对手方面很有一套。他会走到起跑线上，然后使劲地踢跑架，发出的声音大到体育场对面的人都能听到。我敢肯定，这是一种有意为之的策略，而且非常有效。
总而言之，比赛前的焦虑情绪可能是由周围环境造成的。因此，应对焦虑的第一步是改变环境，你可以留意是谁在不停地谈论比赛，然后离他们远一点。或是用我的好办法，试着听听音乐，让自己在赛前平静下来。你甚至可以在比赛前几个晚上看看书，试着抛开比赛的注意力。你可以试着用这些方法练习去转移专注在起跑线上的焦虑。
还有一个方法或许能缓解你的赛前焦虑，那就是找教练商量，主动承担更多责任。
每当我发现某个跑步运动员对比赛有太多顾虑时，我会引导他去承担更多的领导责任。我可能会让他安排训练项目，也可能会让他带领大家完成训练课程。人的大脑不能闲着，而且在顺利完成工作后，你会对自己更加自信，而焦虑感也会逐渐消散。因此，这也是在我的跑步训练营中每个运动员都需要干些杂活的原因，就连埃鲁德·基普乔格（Eliud Kipchoge）也不例外！
关于如何缓解内心的焦虑，我们已经聊了很多。现在，我要告诉你一个可能会让你感到吃惊的事情，那就是焦虑不一定是件坏事。当我在为比赛做准备时，多多少少都会感到焦虑，但我早已学会了如何利用焦虑来提高注意力，以及提醒自己当下的关键任务是什么。
我最初是一名障碍赛跑运动员，这项运动需要跨越一个又一个的栏架和水池，而运动员必须身心合一才能跨越这些障碍。这种信念塑造了我执教跑步的整体思路，我希望我指导的跑步运动员能够清楚地知道如何摆手、动腿，以及眼睛应该凝视何方。即便在长跑比赛中保持全神贯注可能会引起不适，跑者也要始终保持身心同步。只有这样，才会让运动员跑得越聪明，而不是越用力。
从某种意义上来说，焦虑是一种信号，可以让你保持机警和专注。如果能加以训练，让自己在感到焦虑时把注意力集中到身体动作上，你就有了一种强大的工具，让自己在面对压力时也能稳定发挥。或许你现在还不太可能做到，而焦虑感可能还像是在你耳边挥之不去的声音，让你惊慌失措。但只要你使用我们讨论过的技巧，包括远离让你感到紧张的谈话场合，听音乐或读些书籍，在团队中承担领导角色等等，心中的焦虑感自然会逐渐减轻，直到如低声的耳语一般。
到最后，你可以把这种轻微的焦虑当作是一种提醒。它在告诉你：“现在应该集中注意力了，现在是呼吸的时候了，现在应该全神贯注了。”焦虑感也许永远都不会消失殆尽，但它会发生变化。而你可能会发现，适度的焦虑是必要的。
帕特里克·桑
帕特里克·桑是肯尼亚的跑步教练，也是一名退役的跑步运动员。桑自 2002 年起担任基普乔格的教练。从那以后，在桑的帮助下，基普乔格先后赢得了一枚奥运金牌，创下了马拉松世界纪录，还成为了史上首个在 2 小时之内跑完马拉松的运动员。桑曾作为肯尼亚的国际跑步运动员，在 1991 年世界田径锦标赛、1992 年奥运会和 1993 年世界田径锦标赛的 3000 米障碍赛跑中三次斩获银牌。大学期间，桑在得克萨斯大学奥斯汀分校参加比赛，创下了 3000 米障碍赛跑的校内纪录。
摄影：Kyle Weeks