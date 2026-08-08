A：有这种困惑的并不止你一个。很多跑步运动员都会面临焦虑问题，尤其是在比赛之前。

不幸的是，对于竞技运动员来说，可能会觉得连呼吸的空气中都弥漫着焦虑。这种感觉的确时常发生，这是因为参赛前选手们三句话不离比赛，总是谈论着对手是谁、个人纪录如何，以及成败的关键是什么。如果有很多运动员加入交谈，就更会形成焦虑的氛围。

有时候运动员会无意之中创造这种焦虑的氛围；另一些时候，则是有意为之。有些选手的确会利用焦虑来影响其他竞争对手的注意力。这种情况时有发生，不得不要留个心眼。

我在 1987 年参加世界锦标赛的时候，有幸与一些杰出的运动员同场竞技，我记得其中一位运动员在赛前干扰对手方面很有一套。他会走到起跑线上，然后使劲地踢跑架，发出的声音大到体育场对面的人都能听到。我敢肯定，这是一种有意为之的策略，而且非常有效。

总而言之，比赛前的焦虑情绪可能是由周围环境造成的。因此，应对焦虑的第一步是改变环境，你可以留意是谁在不停地谈论比赛，然后离他们远一点。或是用我的好办法，试着听听音乐，让自己在赛前平静下来。你甚至可以在比赛前几个晚上看看书，试着抛开比赛的注意力。你可以试着用这些方法练习去转移专注在起跑线上的焦虑。