实际上，要实现目标，只靠刻苦训练是不够的。

新加坡国立大学心理学系助理教授帕特里夏·陈 (Patricia Chen) 博士对此解释道：“你还需要具备策略性思维。”她近期参与的三项有关策略性思考的研究聚焦于一个问题：在效率低下时如何退一步思考，或是在面临困境时，是否有更好的前进方式。

另外，芝加哥大学大脑动力医学实验室主任，兼神经学家斯蒂芬妮·卡乔波 (Stephanie Cacioppo) 博士指出，成功人士同样会在工作中提出这个问题，他们反复利用这种思维模式来行事，为的就是以更好的方式达到目标。

策略的过程要事无巨细，且面面俱到，它包含了你的训练计划、你前一天晚上如何准备和睡眠、你训练前的饮食、你是否留出时间来热身、你是否详细记录细节和训练后的恢复情况。过程让你每天向目标多前进一步。同时，它也关于你是否经常对自己发问，是否有为了提升而做出改变或者牺牲。

斯蒂芬妮·卡乔波博士说道：“在实现目标的过程中，你可以发现自己源源不断的动力，去不断学习并向前进步。”过程中的动力能让你的训练持续下去，让你感到真正的快乐，因为你无时无刻都会沉浸在自己的目标和进步中。

跟随以下方法来试试：