过程的艺术
训练
如果当下你还未实现目标，那就制定策略，逐步推进，享受追逐目标的过程，而不只是在原地喊喊口号而已。
- 制定策略，并定期修订，是实现长期目标的关键。
- 我们把这个过程拆分成了简单的 5 大原则，助你制定自己的运动计划。
一起来探索如何让过程富有成效吧
实际上，要实现目标，只靠刻苦训练是不够的。
新加坡国立大学心理学系助理教授帕特里夏·陈 (Patricia Chen) 博士对此解释道：“你还需要具备策略性思维。”她近期参与的三项有关策略性思考的研究聚焦于一个问题：在效率低下时如何退一步思考，或是在面临困境时，是否有更好的前进方式。
另外，芝加哥大学大脑动力医学实验室主任，兼神经学家斯蒂芬妮·卡乔波 (Stephanie Cacioppo) 博士指出，成功人士同样会在工作中提出这个问题，他们反复利用这种思维模式来行事，为的就是以更好的方式达到目标。
策略的过程要事无巨细，且面面俱到，它包含了你的训练计划、你前一天晚上如何准备和睡眠、你训练前的饮食、你是否留出时间来热身、你是否详细记录细节和训练后的恢复情况。过程让你每天向目标多前进一步。同时，它也关于你是否经常对自己发问，是否有为了提升而做出改变或者牺牲。
斯蒂芬妮·卡乔波博士说道：“在实现目标的过程中，你可以发现自己源源不断的动力，去不断学习并向前进步。”过程中的动力能让你的训练持续下去，让你感到真正的快乐，因为你无时无刻都会沉浸在自己的目标和进步中。
跟随以下方法来试试：
首先，磨练你的 CRAFT
可以采用卡乔波博士的 CRAFT 首字母法，来建立自己的过程。
- C（Consistency）代表稳定。正如卡乔波博士给出的定义，今天稳定的个人表现肯定能够达到昨天的标准，有时甚至会超过昨天的标准。
- R（Repetition）代表重复训练。把力量训练或重要的待办事项，变成日常的训练计划或个人行为，这样你逐渐地就会自发完成。
- A（Action-planning）代表活动计划，或策划一系列的行动，比如根据你的目标安排下周活动日程。卡乔波博士认为，这个步骤尤其能激发人们的能量和动力，因为策划当下，你能够掌握自己的精力要投入在什么地方。
- F（Focus）代表专注，卡乔波博士将其定义为“百分之百专注当下”，无论你是在直播健身课发力还是在课后做拉伸运动，都要保持专注。
- T（Tolerance）代表包容，包容自己和他人。追求目标的过程绝非易事，所以，同样地包容自己的成功和失败。卡乔波博士认为，运动员承受身体和情感痛苦的能力是过程中的关键。
然后，付诸行动
现在你知道了什么是过程。那么你应该如何践行呢？
01. 贵在坚持
如果要让一个过程真正成为过程，而不是变成一次性或只持续两周的活动，你需要重复其中的事项。比如，规律训练和健康饮食；或花一小时读乐谱，用另一小时弹奏和弦。卡乔波博士说道：“如果长期坚持让你抓狂，或者你发现自己缺乏动力。记住 CRAFT 中的‘C’，每次完成任务后，下次就会变得更加容易。”
02. 优化策略
建立一个过程并不等于做完所有的事——这实在太难了。卡乔波博士说道：“成功人士会专注于他们想要实现的目标，以及实现所需的种种条件。这就是为什么许多顶尖运动员会将他们的训练‘阶段化’，并专注于某个方面的表现，比如力量、速度或耐力，这样时间精力有限的情况下，各方面也不会相互干扰。”
与其处理多项任务来更快到达终点，不如制定行动计划，明确何时、何地、用何种方法完成某项任务，这就是所谓的实现意图。研究表明，这种方法一次只能帮你实现一个目标，如果你追求过多目标，这种方法就不太奏效了。
03. 适时休息
卡乔波博士表示，一旦建立了一个适合自己的过程，随着时间推移，做某些事项就会成为某种潜意识。这实际上是一件好事，她认为，这意味着你养成了好习惯，同时高速运转的大脑也得以及时舒缓。
一次性践行所有原则不太现实，但一天天、甚至一小时一小时的坚持也可以积少成多，最终带来改变。相信自己，相信过程。
文字：Jamie Millar
插画：Leonardo Santamaria
付诸行动
如何为自己的训练目标制定训练计划？Nike Training Club 微信小程序为你助力。跟随每周训练计划，坚持跟练，再配合我们为你精选的心态、营养和恢复建议，即可尽情享受运动过程。即刻扫码，跟随 NTC 开启你的运动之旅吧。