如何选购合适的跑鞋
训练
了解选购跑鞋须知的贴合度、步态、功能等方面知识，助你找到适合自己的跑鞋。
试想有这样一双跑鞋，它总能激发你想要自由畅跑的动力。它陪伴你每一段里程，保护着你的双脚，助你在每一次训练中持续进步。跑鞋就像好伙伴一样，为你付出，与你同行。
但是如何找到这双梦想之鞋呢？俄亥俄大学专攻交叉训练和伤害预防的运动生理学家伊恩·克莱因（Ian Klein）的建议道：“挑选一双能为你提供有效保护和支撑的鞋款。”因此，尽管外观也是重要考虑因素，但对于新手来说，不能仅凭外观或者评论来挑选。要找到适合自己的那一款，必须用心挑。这就来看看具体该怎么选。
1. 跑鞋类别中选购
跑步需要穿跑鞋是基本常识，而不是训练鞋、步行鞋或休闲鞋。无论你选择线上还是线下购物，请直接在跑鞋类别中选购。
Nike Run Club 芝加哥教练艾米丽·哈钦斯（Emily Hutchins）指出，跑步鞋是为直线运动而设计的，它具有缓震性能和舒适脚感，能够在你保持这种运动模式的过程中提供出色的支撑力。而训练鞋则为深蹲、弓箭步和侧向交替换边等多向运动而设计，旨在提供稳定性。
2. 专注你的感受
理想的跑鞋穿起来应该像是与身体融为一体般自然。Nike 全球跑步总教练克里斯·班尼特（Chris Bennett）表示：“如果鞋子穿着不舒服，只会让你跑出去的每一步都感觉很不舒服。这会导致一些不良的身体姿势，影响你的自然步态，进而可能引发伤害。”
你可以先到一家专业的跑鞋商店逛逛，那里会提供步态分析并给出具体建议。销售人员会为你试穿不同鞋款，请记住舒适性最重要。纽约大学健康运动机能中心理疗师兼骨科临床专家凯特·范达姆（Kate VanDamme）建议道：“如果他人推荐的鞋子穿着不舒服，请跟着你自己的感觉走。”最终你将领会什么是最佳舒适度。
专门研究跑者下肢功能损伤的物理治疗博士李·韦尔奇（Lee Welch）说道：“也许从你的足内旋方式来看，稳定型跑步鞋是你的理想鞋款，但你试穿的那双鞋可能会磨脚背或脚踝。”穿上运动鞋在商店内走走，能在跑步机上测试是最好的，或者在能试用的地方购物，以便你可以在家中更好地试穿。
3. 专注贴合度
挑选运动鞋，尺码至关重要。
如果鞋款太小，可能会导致脚上起水泡，脚趾甲变黑。如果鞋款太大，脚就会在鞋里滑来滑去，无法妥善吸收冲击力，离地时也不会获得最大助力。
“要判断鞋款合不合脚，你应该在脚尖和鞋头之间保留一定的空间。”李·韦尔奇博士表示，“因为鞋款弯曲部位会设计在前脚掌下方，而不是偏后的位置。此外，脚趾也应该有活动的空间，不然就说明鞋款太小了。”
专业建议：无论你是在实体店还是在网上购买鞋款，一定要在跑步后或晚上试穿。韦尔奇博士指出，双脚在忙碌了一天之后，会呈现如跑步过后的肿胀状态。如果你在训练前或早上试穿鞋子，所选的鞋款最终可能会挤脚。
4. 全面考虑足部问题
要挑选理想的鞋款，足型和跑步方式是重要的考虑因素。接下来你将了解如何应对各类常见问题：
- 过度内旋或内旋不足
每个人的足部都需要适度的内旋。骨科专家凯特·范达姆解释道：“人在跑步的时候，足部落地时会自然往内旋，然后在离地时转为外旋。”这种自然的变化令我们脚步灵活，能够穿越崎岖不平的道路，韦尔奇博士补充道：“最重要的是，内旋可以让你的身体吸收冲击力，避免受伤。”
但内旋过度就会产生问题。韦尔奇博士表示，如果足部过度内旋或力量向内偏移，可能会带来足底筋膜炎、髂胫束摩擦综合征、梨状肌损伤综合征、膝盖疼痛或外胫夹的风险。骨科专家范达姆指出，如果足部内旋不足，足部关节就不会参与吸收冲击力，导致身体大部分重量落在足部外缘，而这可能会导致应力性骨折。所有这些伤害都可能会令你数周或数月无法参加比赛，因此，无论如何你都要尽量避免这些问题的出现。
骨科专家范达姆表示，足部过度内旋的运动员会倾向于选择中底较硬的稳定型跑鞋，它可以有效防止内旋过度。而足部内旋不足的运动员则更适合高效缓震、能吸收更多冲击力的普通鞋款，但这种鞋款的支撑力稍弱。
- 扁平足或高足弓
韦尔奇博士建议，如果你是扁平足，可以考虑支撑性能更佳的鞋款。“拥有高足弓的人通常可以想穿什么就穿什么，穿着普通的鞋款就足以舒适地奔跑。”韦尔奇博士说道。
- 足底筋膜炎
生理学家伊恩·克莱因表示，足底筋膜是一条强健的组织，它贯穿足底支撑足弓。足底筋膜炎指足底筋膜受到损伤，通常是因压力过大引起的，比如过度训练或者突然增加里程数。足底筋膜炎会造成足底从脚跟到脚趾的刺痛。
如果你是轻度筋膜炎，或者及早发现治疗了，通常就可以在适度范围内继续跑步。在这种情况下，骨科专家范达姆表示：“鞋款的支撑效果越强越好。后跟具备额外缓震性能的稳定型鞋款则有助于减轻疼痛。”
5. 考虑跑鞋的用途
“对于日常跑步，具有一定缓震性能的普通鞋款就足够了。”美国田径认证教练兼节目跑步力量播客主持人杰森·菲茨杰拉德（Jason Fitzgerald）说道。大多数普通跑步鞋都会兼具缓震和回弹响应的性能，不但可以在耐力跑中提供助力，而且当你想加速时，还会赋予你充足的能量回馈。
克里斯·班尼特教练表示，在比赛或速度训练中，轻便的鞋款十分重要。全力以赴地奔跑时，每一次迈步时需要提起的重量越小越好。Nike Run Club 芝加哥教练罗宾·拉隆德（Robyn LaLonde）说：“平底竞速鞋款不仅能为跑者在跑道上提供出众脚感，同时也很适合跑道以外的路面。”
罗宾·拉隆德教练指出，如果进行越野跑，可能就需要一双越野跑鞋，它能带你穿越那些松软不平、满是大小石块和树根的地面。越野跑步鞋鞋底耐穿、宽大且具有抓附底纹，提供非凡抓地力。你可能还需要关注越野跑步鞋的抗水或防水性能，同时需要及踝的鞋口以防止路上的碎石进入鞋内。如果你要在岩石密布或崎岖陡峭的小道上跑步，拉隆德建议选择中底融入碎石挡板的鞋款，它有助于保护你的双足不被突然出现的树桩和崎岖不平的地面伤害，伴你轻松穿越艰苦的越野环境。
及时更新换代
你现在已经了解挑选跑鞋的所有要点，真是太棒了！但遗憾的是，你可能要在不久的将来再次重温这些内容。生理学家克莱因解释说：“可以将鞋子比作肌肉。当肌肉疲劳时，它就无法发挥正常的功能。同样，当鞋子有所磨损或破旧不堪时，它就失去了结构完整性，无法再发挥正常的功能。”
韦尔奇博士指出，大多数跑步鞋的安全使用寿命是 480 到 800 公里，具体取决于你的跑步方式。他表示，跨步过大、内旋过度，以及着地点过于偏前或偏后都会加速鞋子外底的磨损。
杰森·菲茨杰拉德教练提供了一个简单的方法来确定什么时候该更换新鞋，那就是注意穿着感受。他建议：“问问自己，鞋子是否还能为双足和小腿提供往常的支撑和缓震保护？”如果答案是否定的，或者你看到鞋底有明显的磨损迹象，此时就该换双新鞋了。
如果运气好，你的首选鞋款仍可选购，那么直接买一双新的即可。如果鞋款已经升级，则可能需要重新试穿，以确保新款的贴合度仍适合你。值得高兴的是，你已经掌握了以上内容，日后挑选跑步鞋想必是件轻松的事。
是不是又多了一个购物的理由？
文字：Ashley Mateo
插画：Justin Tran