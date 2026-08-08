理想的跑鞋穿起来应该像是与身体融为一体般自然。Nike 全球跑步总教练克里斯·班尼特（Chris Bennett）表示：“如果鞋子穿着不舒服，只会让你跑出去的每一步都感觉很不舒服。这会导致一些不良的身体姿势，影响你的自然步态，进而可能引发伤害。”

你可以先到一家专业的跑鞋商店逛逛，那里会提供步态分析并给出具体建议。销售人员会为你试穿不同鞋款，请记住舒适性最重要。纽约大学健康运动机能中心理疗师兼骨科临床专家凯特·范达姆（Kate VanDamme）建议道：“如果他人推荐的鞋子穿着不舒服，请跟着你自己的感觉走。”最终你将领会什么是最佳舒适度。

专门研究跑者下肢功能损伤的物理治疗博士李·韦尔奇（Lee Welch）说道：“也许从你的足内旋方式来看，稳定型跑步鞋是你的理想鞋款，但你试穿的那双鞋可能会磨脚背或脚踝。”穿上运动鞋在商店内走走，能在跑步机上测试是最好的，或者在能试用的地方购物，以便你可以在家中更好地试穿。