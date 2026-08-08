也许你姐姐去年患上了胫骨疼痛的毛病，你那痴迷马拉松的室友又在抱怨膝盖疼，而最近你的脚踝也在慢跑时隐隐作痛。于是，你开始怀疑自己的脚踝是不是隐藏着大问题。

哥德堡大学近期针对 200 多名休闲跑者开展了一项研究，其结果表明，在平均每周跑 14 公里以上的跑者中，有高达 46% 的人表示自己在近一年内曾为某些伤病所困。其中膝部伤病占 27%，小腿或跟腱伤病占 25%，脚踝和足部伤病则占 20%。如果你的脚踝也在慢跑时隐隐作痛，很遗憾地告诉你，你可能也属于统计中受伤病困扰的一员。