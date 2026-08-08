让我们先从认识足底筋膜开始。足底筋膜是一条贯穿足底的坚韧组织，它的功能是支撑足弓。俄亥俄大学运动生理学、交叉训练和运动损伤预防专家伊恩·克莱因（Ian Klein）指出，足底筋膜在每天的走路和跑步中要承受成千上万次的拉伸，虽然这条组织在一定伸展范围内具有相当好的耐受度，但过度的压力仍会使组织的伸展超出安全范围。纽约大学理疗师兼骨科临床专家凯特·范达姆（Kate VanDamme）认为，训练过度、跑步距离骤增或没有充分休息都会导致压力过度。伊恩·克莱因解释道，在这种情况下，足底筋膜就可能会发炎和撕裂。

这不是新手才会出现的问题。损伤专家克莱因表示，经验丰富的跑者在高强度训练之后也会出现足底筋膜炎。骨科临床专家凯特·范达姆补充，缺乏拉伸导致的小腿肌肉萎缩，或跑步时双足发力过猛导致大脚趾紧绷，进而拉扯到足底筋膜等问题也会引起足底筋膜炎。另外扁平足或高足弓等足部问题，整天站立工作或经常穿高跟鞋等生活方式，都会提高患上足底筋膜炎的风险。