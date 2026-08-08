是否已经有好些日子没有坚持训练了？没关系。耐克教练考特尼·费伦（Courtney Fearon）表示，即便是最执着的运动人士，有时也会消极怠工。你只需要尽快重回正轨，同时请记得善待自己的身体。因为停训导致你的身体调试功能变差，也越容易受伤，再次获得进步就越难。

身为体能训练专家，同时也是纽约科技学院运动科学项目协调人的亚历克斯·罗斯坦（Alex Rothstein）指出，在暂停运动一周后，你的体能、心态和灵活性都可能都会变差。既便只做一项训练，都要付出比以往更多的努力。

利物浦大学的研究显示，两个星期不运动会让你的肌肉松散、心肺功能下降、体脂小幅增加、身体能量来源线粒体功能衰减，此外，还会有一定几率产生健康问题。

亚历克斯·罗斯坦教练说道：“如果运动频率连续三个星期处于较低水平，那么你将需要一个短暂的适应期才能恢复到原先的健身水平，与此同时，你发生胫骨酸痛或腘绳肌拉伤等过劳性损伤的风险会大大增加。”

他还指出，如果你中断训练的时间长达六个星期，那么你应该把自己看成是训练水平已退化的人。你需要缓和地进入状态，才能安全有效地恢复到之前的训练强度。