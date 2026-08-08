01. 仔细查看正面包装

企业希望借助商品外包装的正面，吸引你购买产品，因此会印上广告信息而非实用信息。在包装上印上“有机”、“含有大量的”等声明会受到严格的管制，不过其他诸如可以广泛使用的文字，像是“天然”、“采用真正的”，仍然会误导消费者。

显然，你对某个食品是否健康的看法会受这些文字影响。《公共政策与营销期刊》上的研究表明，即使这些广告信息真实可信，但它们和食品的营养价值并没有必然的联系。打个比方，某个食品可能只含有少量脂肪或是不含谷物，但是这种低脂或无谷物食品是否能给你带来益处，需要咨询医生或者营养学家才会有答案。这些食品并不像想象中的那么好，往下看你就知道了。

将标榜健康的食品视为对自己有益的，研究人员把这种现象叫做“健康光环”。事实上，在瑞安·麦克尼尔教练看来：“在食品包装上看到的健康声明越多，就越需要越警惕。拿菠菜来举例，它并不需要依靠各种营销策略的包装来吸引你购买。”



02. 多方查证包装上的健康声明

“如果包装上突出‘纤维’二字，那么请在营养成分列表中的信息查看它的克数。”麦克尼尔教练说道。当食物中的某种营养元素的达到每日建议最低摄入比例的 10%，才称得上“含有大量的”某种营养元素，而当这一比例达到了 20% 才称得上“富含”某种营养元素。以纤维为例，含有 2.5 到 3 克纤维的食品可以称为“含有大量的纤维元素”，含有 5 克则可称为“富含纤维元素”。

查看成分表，了解纤维是否提取自全谷物、豆类或果蔬等天然原料，还是源自洋车前子或纤维素等较难辨认的合成纤维原料。用同样的方法查看蛋白质原料，天然的蛋白质应该源自豌豆等真正的天然健康食物而非豌豆蛋白。“食物越天然，营养成分越高，卡里路越少，对我们也越有益。”麦克尼尔教练说。

运用上述方法，检查食品包装正面宣传的营养成分。如果背后成分表与前侧包装上所宣传的信息一点都不吻合，那么这家食品公司就是有意在误导你，请把食品放回架子上。