

紧接着，研究人员要求参与者观看一系列中性和负面图像，并且体验舒适温度和灼痛高温，作出自然反应。然后，参与者又被要求运用正念接受法，再次作出反应。研究发现，此时参与者接受负面图像或灼痛高温后，所经历的负面情绪和身体疼痛要比自然反应时少一些。



该项研究的合著者、哥伦比亚大学心理学系教授兼主席 Kevin N. Ochsner 博士认为，此现象产生的原因之一是正念接受会改变你对外界影响的解读。这种“解读”又称为“评价”，它能够调动你所有的情绪。他指出：“正念接受会给你一种从经历中抽离的感觉，就好像你只是在观察正在发生的事情而没有置身其中一样，从而改变你的评价。” 例如，假设你的目标是完成 10 个俯卧撑，但你做到第 9 个就放弃了。你的评价可能会让自己过分关注失败的结果，因而感到沮丧不已；但也有可能帮助你认识到这是你距离成功最近的一次，激励你下一次付出更多努力。



Ochsner 博士进一步表示：“人们的情绪往往就像滚雪球一样不断积累。如果你感到焦虑恐惧，接着你会因为自己焦虑恐惧的心情而愤怒，再然后又因为愤怒而感到难过，情绪不断积蓄起来。但是，如果你能通过正念去实实在在接受你的真实感受与最初反应，那么它只会一闪而过。这样一来，你就不会放大事物的影响效果，你的情感反应也不会那么强烈或持久。”换句话说，正念能够帮助你潇洒地抛开负面情绪。下次遇到不如意的事情时，你可要记得用正念来化解它。