如果你曾发誓要更努力地做高强度训练或吃更多的蔬菜，最终却没有做到，也不要因此而信心受挫。斯克兰顿大学一项具有里程碑意义的研究发现，我们对自己所作的承诺往往不易兑现。在 200 名制定了新年计划的参与者中，能够按照计划坚持至少 2 年的人只占到了 19%。

如果你属于那 81% 的人，也不用担心。这 5 个简单的小步骤，有助你朝着目标稳步前进，还可让你拥有强大的精神力量。