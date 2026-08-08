威格纳尔博士指出，一想到要作出改变，我们脑海中就常常会出现一些声音，影响我们的感受，而这些声音通常有两种语气。第 1 种是教官的语气，就是战争片里强硬魁梧的老兵对新兵大吼大叫时的语气。发展心理学家兼心态教练萨沙·海因茨（Sasha Heinz）博士接着补充道，第 2 种是羞辱人的语气，会说你必须健身或更健康地饮食，否则你就不会受欢迎或毫无价值。

这些声音都是不利的。“对自己太苛刻，就会制造过多的消极情绪，这会让你更难完成目标。卸下负担，你就会惊讶自己为了冲向目标可以迸发出多大的能量。”威格纳尔博士说道。

试着大声说出你要达成的健康目标，然后聆听你脑海中那一瞬间回应的声音。这个声音在跟你说“是的，你能做到的”，还是像教官一样大吼大叫、指手画脚，又或者是另一种贬低的声音让你感到被羞辱？

如果答案是后两种，那么你就需要调整自我对话的方式，改用友善、鼓励哪怕是中性的语气。这做起来并不难，把“必须、需要和应该”之类的词换成像是“能够、想要和将要”这样更加积极的词汇。威格纳尔博士说：“试着看看调整语气后会发生什么。你最终绝对会表现得不错，甚至十分出色，而这时你的大脑就会明白贬低自己并没有任何好处。”