1. 请相信，空气会穿透面料

佩戴过医用外科口罩或棉质口罩的人都知道，戴着口罩运动会让你感到有点窒息。但是，这并不是因为缺氧，而是因为如果你戴着口罩运动，在身体核心温度升高时，口罩会阻挡身体试图散发的一部分热量。明尼苏达大学体育与运动科学讲师克里斯托弗·伦德斯特罗姆（Christopher Lundstrom）博士表示，这会让你的身体无法有效散热。佩戴口罩不太可能让身体产生过热的情况，但是你的大脑会感受到温度升高，从而让身体放慢节奏。此外，这会导致你的训练越来越艰难，但是只要你关注自己的身体，不要让自己在炎热或潮湿的环境下过度运动，这种情况完全没有问题。

如果这样做没能让你松口气，你要知道，窒息只是一种感觉。罗西博士表示：“当我们正常呼气时，空气会以接近于线性的方式呼出，因此我们确信自己已经呼出了一定量的气体。但是在佩戴口罩的情况下，空气也会从两侧呼出并且会划过我们的脸，这会带来一种类似于幽闭恐惧症的感觉。”



2. 延长休息时间

如果你刚习惯在锻炼时佩戴口罩，你的身心只是需要适应略为温暖和闷热的环境。克里斯托弗·伦德斯特罗姆博士表示：“你的恢复时间、喘气时间和准备时间可能都要更长，才能再进行下一个动作。”博士建议将休息时间延长至原来的 1.5 倍，例如，如果你平时的间歇恢复时间是 1 分钟，就在两组动作之间再多休息 30 秒。或者你也可以测试自己能否再次正常说话，那就表示你已经做好准备可以继续做下一个动作了。

在跑步机或者室内单车上进行锻炼，或是进行其他节奏平稳的训练时，如果感到头晕目眩，你完全可以放慢速度休息一下。罗西博士表示，这可能是你下意识改变正常呼吸节奏的表现，因为佩戴口罩会产生一种与平时不同的感觉。



3. 专注于腹式深呼吸

关于呼吸的方式，罗西博士进一步阐释道：“有时候，当我们感觉无法呼吸到足够的空气时，呼吸就会变弱。”用力呼吸主要依赖于胸部和颈部肌肉，会导致心率、焦虑感和疲劳感出现不必要的提升。这些症状不但会让你难以放松，无法找到自己的节奏，而且还会提升你的运动自觉强度，或是自认为你训练已经很努力了，进而让你提前结束训练。为了防止在训练中出现呼吸急促的状况，你可以尝试计算自己的呼吸次数，让呼吸保持稳定一致。用 2 至 3 秒的时间吸气，然后用同样时长呼气。

在运动间歇或者训练结束后休息时，你可以使用横膈膜呼吸，也称为腹式呼吸，来放慢自己的节奏。通过鼻腔慢慢吸气，让腹部膨胀；然后通过口腔慢慢呼气，同时收缩腹部。这种方式有助于你在更短的时间内恢复元气。



4. 多备一个口罩

呼气时产生的汗水和湿气会让你的口罩变得潮湿。伦德斯特罗姆博士说：“如果你的口罩完全湿透了，那么你呼吸起来一定会很困难。湿透的口罩会丧失透气的特性，还可能阻挡氧气和二氧化碳的正常交换。”如何应对这种情况？每次训练时携带两个口罩，在第一个口罩湿透的时候就可以换上另一个干燥的口罩。你也可以往健身包里多放一些口罩，那就再好不过了。

但是起码，通过一些方法，戴口罩训练可以变得更简单轻松。就像你克服过的其他运动挑战一样，你的身体最终会适应这种训练方式。但是，如果你还不相信，那么就尽量去户外训练。在户外，你可以轻松地保持社交距离，也可以在四周无人的情况下摘下口罩，享受更加安全的运动体验。