街头这么玩：公路网球
社群
公路网球从草坪网球运动演变而来，是巴巴多斯街头文化中不可或缺的一部分。
“还能这么玩”放眼世界，看当地的社群怎么把运动玩出自己的独门道道。
在巴巴多斯圣迈克尔松林社区，五颜六色的房屋群中有一块用粉笔画的简陋场地，精彩的网球大战正在此上演。除去毛毡的网球破空而来，时而气势汹汹，时而优雅地划出一道弧线。比赛时不时地暂停，好让车辆通过。旁边的观众一边帮忙记分，一边对赛况大发议论（兴起时难免爆几句粗口）。一名选手竭力地伸长手臂，正手击球，结果一头撞进了邻居家的木槿丛中，引来观众开怀大笑。
“Dah fuh lick yuh!”
（意思是“活该呀！”）
一位正在打牌的老人短促地笑了一声，飙出一句当地方言。
这就是公路网球。
这就是巴巴多斯。
比赛球场
公路网球的理想选址标准是：道路平坦光滑，没有坑坑洼洼，也少有车辆停泊。球员一般会用粉笔画一片 3 x 6.5 米左右的球场。“球网”则由 20 厘米高、接近 3 米宽的胶合板切割而成，伫立在地面上。足球场和篮球场旁边也渐渐地设立了专门的网球场地，地面通常采用巴巴多斯国旗的黄蓝两色绘制。
胜利目标
- 拿下 21 分（至少领先 2 分）。
- 在线内击球。
- 避免触网。
- 避免进入邻居家精心打理的灌木丛。
游戏规则
- 一盘由三局组成，每局 21 分。
- 采用三局两胜制。
- 发球和计分规则与乒乓球相同。
- 球落地弹起后方可击球。
- 如果对手击球入网、出界或球在对手区域弹起来超过一次，你就得分。
当地明星粉丝
特里·“墨西哥人”亚瑟（Terry “Mexican” Arthur，52 岁）
在人声鼎沸的全岛公路网球锦标赛上，特里·“墨西哥人”亚瑟属于老面孔了。这位著名的索卡音乐家从小就自己制作实木球拍，和朋友们一起打球。
“要这样来打磨边缘。”墨西哥人一边用拇指抚着自己削好的球拍，一边说。街头网球在岛上如此流行的原因，在于它很便利：不需要高级的装备，他们至今仍在使用这种基础款球拍。至于球，他说：“你可以把毛毡从表面上剥下来”。公路网球的死忠粉坚信，这样做有助于提升球速。
公路网球发展历程
20 世纪 30 年代，由于社会经济不景气，许多当地人没有条件去打草坪网球，公路网球便应运而生。1966 年，巴巴多斯从英国的统治下独立，但草坪网球、板球等众多英国传统运动仍然保留了下来。
后殖民社会出现了种族和社会割裂的问题。一批迅速发展壮大的黑人精英，对公路网球嗤之以鼻。职业公路网球协会负责人戴尔·克拉克（Dale Clarke）表示：“人们认为公路网球是穷人的运动。但事实上，它是巴巴多斯的本土运动，铭刻在所有巴巴多斯人的基因里。”
过去多年来，公路网球主要在贫困社区中盛行，但时至今日，它已风靡全岛。戴尔·克拉克表示：“我们很开心看见每个社区几乎都有人在打公路网球。这项运动的发展速度非常惊人，出现了不少精心绘制的球场。看到这么多人通过公路网球锻炼身体，真是太好了。”
领头人
戴尔·克拉克（Dale Clarke，44 岁）
职务：职业公路网球协会创始人兼首席执行官
戴尔·克拉克目前透过两大途径来倡导公路网球：在当地学校及社区培训班向孩子们普及，并在巴巴多斯和其他地区把它作为职业运动加以宣传推广。
他正努力为联赛争取企业赞助，以便赛事能在广大观众的瞩目下和灯火通明的球场中举行。现在巴巴多斯的职业巡回赛已经初见雏形。戴尔已经带领一批选手代表巴巴多斯参加在美国和菲律宾举行的国际表演巡回赛。
职业球员
巴巴多斯的一批精英球员们正在创造历史。他们定义了公路网球的新时代，并为他们的国家和世界推广这项运动。虽然他们这只队伍尚未在知名的国际体育赛事中绽放光彩，但依然不改他们是卓越的职业运动员。他们坚定的决心、出色的实力以及想改变对他们岛国看法的宏愿，正在逐一获得回报。
马克·格里菲斯（Mark Griffith，36 岁）
外号：毒液
职业：公路网球职业选手
公路网球男子排行榜榜首
马克·格里菲斯是岛上实力最强劲的公路网球选手，“毒液”的称号实至名归。他在圣迈克尔的布兰登海滩有一间房子，里面摆满了奖杯。他在巴巴多斯声名远扬，还是这项运动目前唯一获得赞助的职业运动员。但保持排行第一并非一件容易的事，年轻的竞争者们都想要角逐这个地位。马克如何确保自己立于不败之地？答案很简单：每天早上 4 点趁竞争对手还在沉睡时，就起床开始严格地训练，最后用实力打败他们。
" 达里奥·海因兹（Dario Hinds，25 岁）"
外号：CR7
职业：全职销售代表、兼职公路网球选手
公路网球男子排行榜第四名
达里奥·海因兹 14 岁的时候，晚上常去自家附近的硬地球场观看公路网球比赛。有一天，一个朋友问他是否也想打一局试试，从此达里奥开启了他公路网球的精彩生涯。目前他在岛上排名第四。他表示：“在巴巴多斯没几个人是我的对手，能胜过我的人屈指可数。”
谢尔顿·沃尔隆（Sheldene Walrond，44 岁）
外号：微笑杀手
职业：巴巴多斯海岸警卫队高级警官
公路网球女子排行榜榜首
谢尔顿·沃尔隆花了很多时间和顶尖男选手一起训练。她笑着说：“高手们总是会惺惺相惜，并聚在一起。”她目前是女子比赛中的霸主，也是一位天生的表演者：“观众喜欢看我杀球。”
谢尔顿希望以自己的个人经历吸引更多女孩参与这项运动。她表示：“目前岛上的顶级球员中有大约 20 名女选手，但男选手却多达 80 名。”
是训练基地也是社区中心
顶级球员们面对面厮杀的室内球场，可能不是大多数人想象中理想的练习场景。周围有的人在打牌，而公路网球新星沙肯·纽斯（Shakeen Nurse）则在一旁理发。随时随地都能来上一局，才是真正的公路网球。周围的人们一边观看一边处理着日常事务。这就是巴巴多斯人的街头赛事兼社交派对。
“公路网球结合了草坪网球和乒乓球运动，更热闹更生动，让我们能够尽情释放能量。”
达里奥·海因兹
走上街头
虽然职业巡回赛正在迅速发展，但这并未改变公路网球的街头文化色彩。坑坑洼洼的路面和南来北往的路人是比赛里不可或缺的一部分。公路网球球场一直以来都是社区生活的中心。
回到松林社区里，空气中弥漫着布丁和腌肉的香味。人们来来往往，在外办事和探亲访友的途中停下来看一会比赛，随口点评几句。公路网球就这样与日常生活交织在一起。
这就是公路网球。
这就是巴巴多斯。
这就是公路网球。
这就是巴巴多斯。
文字：Daphne Ewing-Chow
摄影：Aniya Legnaro
插画：David Linchen
发布时间：2020 年 9 月