在人声鼎沸的全岛公路网球锦标赛上，特里·“墨西哥人”亚瑟属于老面孔了。这位著名的索卡音乐家从小就自己制作实木球拍，和朋友们一起打球。

“要这样来打磨边缘。”墨西哥人一边用拇指抚着自己削好的球拍，一边说。街头网球在岛上如此流行的原因，在于它很便利：不需要高级的装备，他们至今仍在使用这种基础款球拍。至于球，他说：“你可以把毛毡从表面上剥下来”。公路网球的死忠粉坚信，这样做有助于提升球速。