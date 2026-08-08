在马尔法，无论是场上的球员、指导教练还是场边加油的观众，都将美式橄榄球视为小镇不可或缺的一部分，以及他们归属感的来源。疫情带来的种种困难，让当地人更加意识到周五晚上齐聚一堂为球队助威的重要性，也更加把握当下。

近年来，马尔法已发展成为艺术和文化领域的绿洲，这里的精致餐厅、时尚酒店和反讽主题展览吸引了大批游客。然而这种改变相伴的，却是高昂物价的消费，让教育工作者、蓝领工人以及世代生活于此的居民们无法承担。对于不断攀升的租金、价格昂贵的时装店和 60 美元一份的牛排，他们都望而却步。

在这个离埃尔帕索大约 322 公里、只有 2,000 人的社区里，美式橄榄球让居民凝聚在一起，大家团结一心、紧密相连。“来到小镇，你会看到彩绘窗户、高扬的旗帜、紫色和白色交相辉映，感受到马尔法的精神和风采。身为其中的一份子，你做出贡献让小镇展现出最美好的一面，自己特别为荣。”马尔法短角牛队的总教练阿图罗·阿尔费雷斯（Arturo Alferez）这样描述道。

随着当地居民的迁离，2011 年起马尔法的美式橄榄球参与人数，从 11 人制改为 6 人制。