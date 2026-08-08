6 人制美式橄榄球
社群
在日新月异的德州马尔法小镇，人们依旧玩 6 人制美式橄榄球，并保留着高比分的机制，让这项典型的竞技运动焕发风采。
“还能这么玩”放眼世界，看当地的社群怎么把运动玩出自己的独门之道。
这是马尔法短角牛队在受疫情影响的赛季中最后决赛的第二节。场上一次只有 12 名球员，短角牛队的四分卫兼跑卫约翰·阿奎罗（John Aguero）接过前方球员的发球，将球传给先发四分卫伊桑·祖比亚（Ethan Zubia），助力他突破争球线。
伊桑·祖比亚为躲避阻截，向后跑阵约 15 码，与三人进攻锋线拉开一段距离。他躲过范霍恩老鹰队的一名防守，随即又避开另一名。在重重压力下，他将球投进端区传给外接手伊恩·马尔克斯（Ian Marquez），后者跃起把球接住——达阵得分！今晚驱车一个多小时来到范霍恩老鹰球场为自己球队加油的马尔法球迷彻底沸腾了。
虽然老鹰队拥有主场优势，已在中场休息前把比分拉开至 34–12，但马尔法短角牛队的这次成功达阵，阻挡老鹰队让比赛提前结束，因为规则中，当比赛进行到一半或下半场时，比分差距只要超过 45 分，领先队就获胜。在一般的高中美式橄榄球赛中，一支球队如果领先 45 分，就会引发极大的关注。但在这种高比分版的橄榄球比赛中，一次擒抱失误就常常会让对手达阵得分，这样悬殊的比分并不罕见。
"这不是普通的美式橄榄球， 这是 6 人制美式橄榄球。"
马尔法的认同危机
在马尔法，无论是场上的球员、指导教练还是场边加油的观众，都将美式橄榄球视为小镇不可或缺的一部分，以及他们归属感的来源。疫情带来的种种困难，让当地人更加意识到周五晚上齐聚一堂为球队助威的重要性，也更加把握当下。
近年来，马尔法已发展成为艺术和文化领域的绿洲，这里的精致餐厅、时尚酒店和反讽主题展览吸引了大批游客。然而这种改变相伴的，却是高昂物价的消费，让教育工作者、蓝领工人以及世代生活于此的居民们无法承担。对于不断攀升的租金、价格昂贵的时装店和 60 美元一份的牛排，他们都望而却步。
在这个离埃尔帕索大约 322 公里、只有 2,000 人的社区里，美式橄榄球让居民凝聚在一起，大家团结一心、紧密相连。“来到小镇，你会看到彩绘窗户、高扬的旗帜、紫色和白色交相辉映，感受到马尔法的精神和风采。身为其中的一份子，你做出贡献让小镇展现出最美好的一面，自己特别为荣。”马尔法短角牛队的总教练阿图罗·阿尔费雷斯（Arturo Alferez）这样描述道。
随着当地居民的迁离，2011 年起马尔法的美式橄榄球参与人数，从 11 人制改为 6 人制。
回顾历史
这项改良版美式橄榄球运动是大萧条时期，由内布拉斯加州一位名叫斯蒂芬·E·埃普勒（Stephen E. Epler）的教师兼教练所创。他把这项运动称为“ 6 人制美式橄榄球”，旨在让人口不断缩减的城镇的运动员也有机会参与橄榄球运动。1934 年，第一场正式的六人制比赛在内布拉斯加州举行；1938 年，传入德克萨斯州。到了 1953 年，这项运动便已广泛传播，深入数千所乡村学校。
如今，已有超过 350 所小型学校拥有六人制球队，其中大部分集中于内布拉斯加州、蒙大拿州、新墨西哥州、俄勒冈州和德克萨斯州。主要因为大萧条时期导致乡村地区衰落，人口逐渐外迁时至今日仍在影响着这些地区。预计在 2020 年到 2022 年间，德克萨斯州会有超过 150 所学校采用 6 人制美式橄榄球运动。
规则
- 学生人数少于 105 人的学校才可以参加比赛。
- 第一档进攻须前进 15 码，而非 10 码。
- 每节 10 分钟，而非 12 分钟。
- 场上的每位球员都可以接球。
- 在完成传球前，四分卫不可越过争球线。为了应对这项规则，球通常先从裆下后传给一位球员，再由这位球员用手传给四分卫，这样四分卫就可以随意跑动了。
- 成功射门可得 4 分，而非 3 分。达阵后加分踢，射门成功可得 2 分，而非 1 分。追加时若以持球跑或传球的方式达阵，则只能得 1 分，而非 2 分。
策略
- 努力赢得比赛，或者至少要乐在其中。
- 比赛时要遵守纪律、全神贯注，否则你将惹恼防守协调员兼教练乔什·凯利（Josh Kelly）。
- 不要在第四档进攻时弃踢。就算到了第四档进攻，推进距离只有 27 码，也不要弃踢。在六人制美式橄榄球中，弃踢很少发生，而马尔法短角牛队的总教练就喜欢放手一搏。
- 处于下风时，不要让比分差距达到 45 分。当比赛进行到一半或下半场时，如果落后对手 45 分，那就输掉了这场比赛。
- 场上的球员人数变少，意味着每位球员的跑动都要增加。
主场比赛场地
马丁球场是马尔法短角牛队的主场比赛场地。就像所有的六人制比赛球场一样，该球场长度仅有 80 码，宽度则仅有 40 码，不同于长 120 码、宽 53 又 1/3 码的传统球场。疫情前，露天看台座无虚席，不过现在还是有一小群铁杆球迷留了下来。球场上面印着数字和码标，草皮已晒干且陈旧泛黄，但充满活力的训练和一场接一场的比赛，吸引了热爱美式橄榄球的观众前来观看。
人物
这项运动的关键核心不只有球员，还有教练、管理人员，以及不论比分多少，在每场比赛中都挤满场边的忠实球迷——是村庄的所有人，让六人制比赛得以延续下去。
“天生好手”
伊恩·马尔克斯（Ian Marquez）
年龄：16
位置：外接手
“让小型学校也有机会参与美式橄榄球，这正是六人制的伟大之处。”伊恩·马尔克斯赞叹道。在本赛季之前，他几乎没打过比赛。伊恩来自一个运动员世家，家里也不乏忠实的美式橄榄球球迷。他的哥哥安杰尔更是6人制比赛的传奇球员，曾在单次比赛中达阵得分 10 次，因此在当地颇有名气。在刚入学的时候，伊恩并没有加入球队，这还让他的父母大为震惊，但到了 11 年级，伊恩终于穿上球衣，成为了一名出色的球员。因为伊恩出众的身体素质，短角牛队达阵得分的频率得以提高。“他改变了我们的进攻方式。”阿尔费雷斯教练说道。
“泰迪熊”
阿图罗·阿尔费雷斯（Arturo Alferez）
年龄：46
位置：总教练
这二十年来，阿尔费雷斯教练在德州多所学校指导过不同的体育运动。他的学生和同仁都称他为“泰迪熊”，把他视作短角牛队的核心。“在马尔法教美式橄榄球让我有了情感归属，我深深地热爱这份工作。”他这样说道。阿尔费雷斯教练致力于为马尔法树立新的体育标杆，比如在美式橄榄球比赛中取胜，以及自编墨西哥传统芭蕾民俗舞。尽管他经常开玩笑说要退休，但他很显然还是想争取更好的成绩。“我一直都告诉球员们：‘如果你们的最终目标不是赢得奖杯或戒指等实际的奖励，那么我认为你并不适合待在这个队里。’”阿尔费雷斯教练说道。
“游戏迷”
贾斯提·奥尔蒂斯（Justice Ortiz）
年龄：17
位置：安全卫/外接手
贾斯提·奥尔蒂斯喜欢玩电子游戏，比如《使命召唤》、《荒野大镖客：救赎 2》、《侠盗猎车手》和《我的世界》，他甚至承认自己不会看美式橄榄球的转播比赛。只要没有身穿紫色球衣上场比赛，他很有可能就在打游戏。这样一个没有多大喜欢美式橄榄球的瘦弱男孩，为什么会在 11 年级时决定加入短角牛队呢？“为了和朋友们一起留下美好的回忆，”他表示，“也为了融入社区。”
“青出于蓝”
崔斯坦·凯利（Tristan Kelly）
年龄：15
位置：进攻线锋/防守线锋
崔斯坦·凯利的父亲是一位数学老师，也是桑德森老鹰队的前六人制比赛球员，他在 2002 年为该队效力时，老鹰队仅差 5 分就能打破敌对的不败纪录拿下州冠军。崔斯坦作为一名新生展现出了巨大的潜力，即使与高年级学生相比也毫不逊色，但他同时也十分热爱数学，希望进入得克萨斯大学攻读工程学。尽管崔斯坦是在追随父亲的脚步，但他也想开辟自己的道路。他表示：“我在努力让自己超越父亲。如果我有孩子，我也会希望他比我更强，这是理所当然的。”
“马尔法当地人”阿蒙多·加西亚（Armondo Garcia）和露西·加西亚（Lucy Garcia）年龄：83、81位置：已退休
加西亚夫妇是土生土长的马尔法人，他们从高中时就开始交往，在 1957 年结婚。阿蒙多服兵役期间，两人奔波于全国各地，但在上世纪 70 年代，他们重新在马尔法找回了归属。加西亚夫妇与球队有着非常深的感情羁绊，他们的孩子曾是短角牛队的球员和拉拉队队员，他们的曾孙迭戈·埃斯特拉达（Diego Estrada）是该队的新人球员。他们的儿子萨米是一位艺术家，在 19 岁那年就去世了，他曾为短角牛队设计了一个标志，而球队到今天都还在使用这个标志。“每当我看到它，我就会忍不住流泪。”露西说。
赛季终章
在凡霍恩的这场比赛最后可以说是惨败。 这是老鹰队在六人制美式足球出赛的第一个赛季，不过这支球队对短角牛队来说已经是劲敌中的劲敌。 离终场还有 1 分 15 秒时，马尔法以 75 比 26 ，被领先超过45分提前结束比赛。 比赛结束后，短角牛队的教练们向围在身边的男孩们发表了由衷的感言。阿尔费雷斯教练说：“我们已经向前迈出一大步，将来一定能实现目标的。 再次谢谢大家，我打从心底敬重各位。 我很爱你们，很爱大家。 ”十几岁的青少年抽泣着，齐声回应“我们也很爱你。”
比赛后的那个星期六下午，几名球员相聚在伊恩家。伊恩的爸爸正忙着把食物放在墨西哥料理中使用的大号圆盘状烤架上，制作塔可，并准备在电视上观看德克萨斯理工队的比赛。男孩们在外面闲逛，叹惜着比赛那晚的失误，再从电子游戏和音乐，聊到外界对马尔法这座小镇的错误认知。“这里的人很棒，我觉得马尔法值得关注的并不只有艺术。”球员们说道。
阿尔费雷斯教练执教的这些年来，该球队只有一次获胜纪录。但这个赛季过后，他对下个赛季感到乐观。“我们进步了，”他说，“我们能在比赛中得分，也具备了一定的竞争力。”
球队成员之间的关系就像家人一样。他们通过比赛将小镇凝聚在一起，让传统精神焕发光彩。也正因为有崔斯坦和伊恩这样的球员，马尔法的美式橄榄球文化在新一代中得以延续。
文字：Drew Blackburn
摄影：Cengiz Yar
插画：David Linchen
发布时间：2020 年 11 月