洛杉矶注册营养师乔斯林·哈里森（Jocelyn Harrison）说道：“人体表面和体内的微生物细胞是人体细胞数量的三倍。”微生物细胞包括病毒、细菌和真菌，而人体细胞包括白细胞、血小板、皮肤细胞、生殖细胞和脂肪细胞等。微生物细胞大多存在于大肠中，与免疫系统、新陈代谢、大脑功能等密切相关。

营养师乔斯林·哈里森指出，这些微生物包含有益细菌和有害细菌，不过在健康的消化道中，有益细菌的比例较高。坚持高质量饮食，选择天然健康、富含纤维的食物，并保持良好的生活习惯，是拥有良好的肠胃功能和身体健康的基础。



然而，如果让有害细菌占了上风，你就会出现各种心血管疾病、体重问题、抑郁焦虑、疲劳乏力及炎症反应等状况。有害细菌还会引发压力，导致头痛、皮肤问题甚至睡眠障碍。如果你莫名出现上述症状，建议咨询肠胃科医生。这些问题转而会严重破坏微生物细胞（统称为微生物组）。好在它们不仅有难同当，还会有福同享。营养师哈里森指出：“如果你采取措施治愈你的肠胃系统，它也能治愈你的其他系统，反之亦然。”

研究人员仍在研究如何解开肠胃系统之间的作用关系。科罗拉多大学神经科学中心教授莫妮卡·弗莱什纳（Monika Fleshner）博士也做了大量相关的研究，她指出，大多数消化道研究试验都是在动物身上进行的，因为要明确肠道细菌如何影响大脑，需要进行直接检查，因而不能在人身上进行试验。研究人员对消化道的作用了解越多，他们就越能深入探究如何最大程度地发挥其潜力。目前他们给出了 6 个建议。