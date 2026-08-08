运动无边界 这群爷爷奶奶在泳池里大放异彩

社群

40 多年来，美国纽约哈莱姆区的一家花样游泳俱乐部，一直致力于帮助成员们在水中和社群里保持活跃。

最近更新：2021年8月12日
阅读时长 6 分钟

“志同道合”系列记录不同的运动团体、运动人如何在一支队伍里拧成团，勇往直前。

在哈莱姆区西 135 街的一条小巷里，几十个自称“老炮”的年长者正戴着口罩，穿着红色的队服。他们没有相互拥抱，而是以碰肘表达问候。几个月来，他们第一次在汉斯伯勒活动中心前再次相聚，对他们来说，这里就是“浴室”。在这个镶着马赛克瓷砖的游泳池里，这些爷爷奶奶一起练习划水动作和芭蕾舞式踩水。这支老年花样游泳队名叫哈莱姆蜂蜜熊，自 1979 年成立以来一直备受瞩目。据队员拉希达·阿里（Rasheedah Ali）介绍，当初泳队取名的时候是从 70 年代末的俚语中获得的灵感：“泳队成员有男有女，女人是‘蜂蜜’，而熊喜欢蜂蜜！所以他们自称哈莱姆蜂蜜熊。”

队员们的经历大不相同，有人游了一辈子；有人即便有段时光因肤色被拒绝进入公共游泳池，也没有让他们放弃游泳；而有人直到 60 多岁才挑战自我，克服下水的恐惧。他们一起赢得了奖项，一起战胜了慢性疾病，建立了深厚的友谊。最重要的是，通过一项青少年游泳计划，他们在社群内广泛地传递热情，传授技巧。泳队主席路德·盖尔斯（Luther Gales）说：“作为教练，我们非常欣慰能看到这些男孩女孩们在水中轻松地游泳。”研究统计表明，黑人青少年因溺水而意外身亡的几率相对更高，所以哈莱姆蜂蜜熊不只是在普及游泳运动，更是在拯救生命。

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哈莱姆蜂蜜熊：活跃年长社区的花样游泳队
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蜂蜜熊成员简介

哈莱姆蜂蜜熊：活跃年长社区的花样游泳队

拉希达·阿里（Rasheedah Ali）

拉希达 1935 年生于辛辛那提，她从小就喜欢游泳，童年时就因出色的水中技巧而获得了“黑人界的埃丝特·威廉斯（Esther Williams）”称号。最终她搬到了纽约，一直住到现在，她说：“我喜欢哈莱姆，再也不想离开这里。我的下一站就是天堂。”

哈莱姆蜂蜜熊：活跃年长社区的花样游泳队

莫妮卡·黑尔（Monica Hale）

莫妮卡是泳队的队长，她游了一辈子，从中收获颇丰，她坚信：“只要你能浮起来，就能花样游泳。”时间见证了她和队友之间日益深厚的感情，她说：“你必须真正了解他们，因为他们的生命掌握在你手中。”

哈莱姆蜂蜜熊：活跃年长社区的花样游泳队

乔伊斯·克拉克（Joyce Clarke）

多年来，乔伊斯一直很怕水，62 岁时，她的健康亮起了红灯，让她意识到自己必须克服恐惧，学会游泳。从那以后她就一直在泳队里效力。当地泳池因新冠疫情关闭时，她依然保持着游泳时的生物钟，她说：“周一和周三我还是会很早醒来。”

哈莱姆蜂蜜熊：活跃年长社区的花样游泳队

莫妮卡·黑尔（Monica Hale）

莫妮卡是泳队的队长，她游了一辈子，从中收获颇丰，她坚信：“只要你能浮起来，就能花样游泳。”时间见证了她和队友之间日益深厚的感情，她说：“你必须真正了解他们，因为他们的生命掌握在你手中。”

哈莱姆蜂蜜熊：活跃年长社区的花样游泳队

乔伊斯·克拉克（Joyce Clarke）

多年来，乔伊斯一直很怕水，62 岁时，她的健康亮起了红灯，让她意识到自己必须克服恐惧，学会游泳。从那以后她就一直在泳队里效力。当地泳池因新冠疫情关闭时，她依然保持着游泳时的生物钟，她说：“周一和周三我还是会很早醒来。”

哈莱姆蜂蜜熊：活跃年长社区的花样游泳队

路德·盖尔斯（Luther Gales）

路德是泳队的主席，他是一名退休警官、前海军陆战队员、舞者和教练，一辈子都热衷于运动和时尚。他说：“我们教孩子们游泳，这样他们就可以自救，甚至还可以救助他人。”

哈莱姆蜂蜜熊：活跃年长社区的花样游泳队

奥利弗·富特（Oliver Footé）

奥利弗是一位严格的老师，他从 9 岁就开始水上表演。队员们都叫他“富特先生”或“教练”，他说：“我到这里的时候，泳队已经成立，不过我让它变得更好了。”

哈莱姆蜂蜜熊：活跃年长社区的花样游泳队

莱蒂斯·格雷厄姆（Lettice Graham）

现年 98 岁的莱蒂斯是蜂蜜熊年龄最大的成员。退休后，她在 64 岁时学会了游泳，因此得以享受健康的时光。

哈莱姆蜂蜜熊：活跃年长社区的花样游泳队

奥利弗·富特（Oliver Footé）

奥利弗是一位严格的老师，他从 9 岁就开始水上表演。队员们都叫他“富特先生”或“教练”，他说：“我到这里的时候，泳队已经成立，不过我让它变得更好了。”

哈莱姆蜂蜜熊：活跃年长社区的花样游泳队

莱蒂斯·格雷厄姆（Lettice Graham）

现年 98 岁的莱蒂斯是蜂蜜熊年龄最大的成员。退休后，她在 64 岁时学会了游泳，因此得以享受健康的时光。

哈莱姆蜂蜜熊：活跃年长社区的花样游泳队

珍·米勒(Jean Miller)

珍说：“过去，我一直都在回避游泳。”直到她 63 岁时，蜂蜜熊在浅水有氧运动班上发现了她。泳队生活让她在游泳池内外都很活跃，无论是教当地的青少年游泳，还是参加非裔美国人的大游行，到处都有她的身影。珍认为泳队时光让自己动力满满：“勇敢迈出这一步后，我意识到自己不仅是加入了泳队开始游泳，而且迈入了更广阔的天地。”

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拍摄：Keenan MacWilliam & Orian Barki
摄影：Flo Ngala
文字：Roxanne Fequiere

发布时间：2020 年 9 月

首次发布日期：2021年8月12日