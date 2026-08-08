在哈莱姆区西 135 街的一条小巷里，几十个自称“老炮”的年长者正戴着口罩，穿着红色的队服。他们没有相互拥抱，而是以碰肘表达问候。几个月来，他们第一次在汉斯伯勒活动中心前再次相聚，对他们来说，这里就是“浴室”。在这个镶着马赛克瓷砖的游泳池里，这些爷爷奶奶一起练习划水动作和芭蕾舞式踩水。这支老年花样游泳队名叫哈莱姆蜂蜜熊，自 1979 年成立以来一直备受瞩目。据队员拉希达·阿里（Rasheedah Ali）介绍，当初泳队取名的时候是从 70 年代末的俚语中获得的灵感：“泳队成员有男有女，女人是‘蜂蜜’，而熊喜欢蜂蜜！所以他们自称哈莱姆蜂蜜熊。”

队员们的经历大不相同，有人游了一辈子；有人即便有段时光因肤色被拒绝进入公共游泳池，也没有让他们放弃游泳；而有人直到 60 多岁才挑战自我，克服下水的恐惧。他们一起赢得了奖项，一起战胜了慢性疾病，建立了深厚的友谊。最重要的是，通过一项青少年游泳计划，他们在社群内广泛地传递热情，传授技巧。泳队主席路德·盖尔斯（Luther Gales）说：“作为教练，我们非常欣慰能看到这些男孩女孩们在水中轻松地游泳。”研究统计表明，黑人青少年因溺水而意外身亡的几率相对更高，所以哈莱姆蜂蜜熊不只是在普及游泳运动，更是在拯救生命。