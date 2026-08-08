原住民兄弟的大地故事
文化
尊重环境是清熊（ClearBear）和哈特帕（Haatepah）兄弟俩原住民文化的一部分。他们表示，这同时也是每个人可以培养的理念。
共融共进：纵使相距甚远，但始终彼此相联。对话 2020 假日型录指南的演绎嘉宾，探寻共融共进在当下的意义。
“云端聚会”突破空间的限制，即便我们相隔遥远，也无法阻止我们与世界紧密联系。来和我们拍摄型录的伙伴们，一起探寻团结一心在当下的意义。
对于双胞胎兄弟清熊（ClearBear）和哈特帕（Haatepah）而言，没有什么比环境和大自然更能让人们凝聚在一起。
“在地球和宇宙中，人类与所有生物同源，都是由相同的液体、金属元素以及矿物质构成。这些物质流淌在我们的血液中，存在于我们的身体中，我们不能忘记这一点。” 22 岁的清熊说道。
清熊及其伙伴夸利亚（Cualia）共同创立了“原住民联合运动”联盟，这个团体不断发展壮大，帮助他人寻找自己的根源，确定自己原住民的身份。兄弟俩幼时被收养，后来他们找到了自己的原住民血统，发现自己隶属于库梅亚、帕帕和奇奇梅卡-瓜马雷部落（Kumeyaay、Pai Pai、Chichimeca-Guamare）。如今，兄弟俩都助力推行改革，他们利用自己原住民的身份，让大众注意到原住民及环境面临的问题。他们表示，这些议题会影响到世界上的每一个人。
“作为原住民，我们与这片土地密切相关，因为我们就是这片土地的化身，我们所有人都代表着这片土地。”哈特帕说道。
除了共同参与改革活动，这对生活在加利福尼亚州的兄弟还一起创作音乐，他们向我们分享了在远距的情况下，彼此如何依然保持密切关系，以及当下大家如何加深与大自然的联系。
你们之间的情谊似乎并不限于兄弟或双胞胎关系，对身份和文化的付出才是联结你们的真正纽带。对你们俩来说，这是一段怎样的历程？
清熊：我们被领养的时候还只是小婴儿，因此没有机会去了解我们的文化。一开始，我很害怕知道自己的身份，无关我的家族历史，只是因为我根本不知道家族文化是什么。我完全不知道自己是谁。
养父母告诉我们：“嗯，你们是当地原住民。”这个概念非常模糊。这片大陆存在那么多不同的文化、语言和部落。美国原住民这个说法并不能有效缩小判定范围。
不过就算只掌握少量信息，我们也能查明自己的家族历史。我们一直热衷于研究原住民历史和迁徙路径，所以我们其实能够根据许多现有信息进行推断。
哈特帕：我们在 8、9 岁时就笃定自己的身份是美国原住民或第一民族成员，只不过不清楚隶属于哪个部落。
所以我们兄弟俩在高中的时候成立了美国原住民俱乐部，聚集了所有美国原住民学生，尝试举办活动来了解自己的文化。由于我们不知道自己隶属的部落，所以去研究了包括北美洲、中美洲和南美洲在内的所有美洲部落的知识，从阿拉斯加到智利和阿根廷的角落，研究足迹遍布各地。我们真的痴迷地研究，陶醉其中。
清熊：没错，确实如此。
哈特帕：我们尽力去了解相关知识。找到血缘亲属后，会问更多的问题，来确认自己到底来自哪些部落。
你们最终找到自己的根源，并宣告“这是我们的家乡，这是我们的族人”，那一刻是什么感觉？
清熊：老实说，就像……你听到一首很好听的歌时，你会因为这首歌实在太棒了而觉得心潮澎湃，你明白吗？就是这种感觉。就像“天啊，这简直太惊喜了。哇，我的种族太传奇了。”
所以在环境方面——基本上是恢复你的原住民——是百分之百的携手并进。
哈特帕：坦率来说，我们是环境保护主义者中的老炮了。我们一直清楚与自然的平衡，与之合作而不是对抗它。所以从环境角度来看恢复原住民身份的问题，这也是需要合作携手并进。
清熊：从西方世界的角度来看，我们更注重驯化土地和控制土地，并不关心与土地的协作。一提到土地和资源，人类的自我意识就高于一切。除了自身的意愿和需求，其他一切都无关紧要。
我们祖先宣扬的思想、他们的生活方式以及他们今昔的生活条件，其中很多都涉及半开垦，也就是与土地携手共进。我们采取的耕地方式能令土地变得富饶肥沃，我们能与土地互相滋养。
在所有不同原住民的文化、语言和信仰系统中，有一点令人不可思议的共性，那就是大家都知道自己是大自然中的一员，你如何对待大自然，决定了大自然如何对待你。
有更多人因为疫情而走向户外，去欣赏自然之美，这也是你们原住民文化的固有特性。你们如何看待以这种方式与大自然建立联系的人，可以详细谈谈吗？
清熊：很多人一直呆在室内，简直都要疯了，我们设法寻求逃避的方法。走向户外放缓脚步，能让人深入地接触大自然、地球和祖先。你会思索：“有谁之前来过这里？哇，这里真美，真不敢相信我以前从未花时间来观赏如此美景。”
参与改革活动会承受很多焦虑和压力。对我而言，接触大自然是缓解压力最天然的方式，而且这很容易就办到。我知道这种说法可能有点老套，但事实确实如此。到大自然中走一走，你的内心会更加轻松愉悦。
你们现在是否觉得彼此之间的情谊更深？与土地的联系更加紧密？
清熊：我最近刚买了一辆野营车，还在摸索这辆车的功能，当然也要注意和他人保持安全距离，谨慎行事。我只开车去一些地方欣赏大自然。我们处于一个高速运转的社会。我觉得隔离至少有一个好处，就是可以利用这段时间，抓住能好好休息的时刻，因为让我们放松身心、感受当下的机会并不常有。
你们在音乐创作上也有合作。作为志趣相投的兄弟和合作伙伴是什么感觉？
哈特帕：如果你的合作伙伴不是与你亲密无间或情谊深厚的人，脑海中总有“噢我不想出丑”这个想法在徘徊。当你与兄弟一起合作，因为你已经见过对方犯错和发傻的一面，所以......
清熊：......没有这样的压力。
哈特帕：没错。而且我认为，大部分创作者在没有很大压力时，才能呈现最佳创作状态。
清熊：当我们创作歌曲时，我们能营造出创作氛围，或者说情绪。他很了解我在唱歌时想表达哪种情感。或者在他唱歌的时候，我也知道该如何配合。噢，仿佛彼此心灵相通。
哈特帕：是的，我们的性格能轻松互补，而且互补能力比大部分人都强。
无论是在提高原住民权利还是环保意识的工作中，你们怎么看待集体的力量？
清熊：很多人投身改革活动时，可能并未意识到，自己潜意识里觉得：“我想成为伟大的行动主义者；我想成为下一位出色的大人物。”这种想法只会让你一事无成。你必须为人谦逊虚心，与他人共同合作，否则就会没有作为。仅凭自己的力量无法改变社会。你必须与他人协作，听从长辈的意见。你必须听从行业前辈的意见，否则你只不过在浪费时间而已。
哈特帕：我们的部落用纹身作为警示，告诫我们“社群高于自我”。女性会刺上所谓的 111 纹身，即沿着下巴刺上 3 条线。这个纹身的意思是：我珍视我的社群、我的人民、支持我并提供人生指导方向的人，我愿意为他们献出生命，愿意以任何方式支持他们。你必须争取权利，才能拥有这个纹身。社群高于自我。
清熊：在很多不同的原住民文化中，以自我为中心被视为一种心理疾病和贪婪的性格，最终这种自我意识可能会将社区摧毁。
最后一个问题，这段日子是一段可以让人停下来反思的时光，在此期间萌生的感悟是否会作为你日常习惯或生活的一部分延续下去？
哈特帕：要试着耐心地对待自己。我们只是人，只是人类而已，我们只需要利用时间去尽情呼吸。要时刻自我反省，我只想说，要尊重地球。尊重地球，尊重我们的母亲，因为无论你的背景如何，地球都是所有人赖以生存的家园，几十万年来都是如此。
清熊：最后我想说，你不必一味地跟随快节奏的世界。休息非常重要，适时放慢节奏，好好休息吧，恢复健康状态，尊重自己，然后你才能赢得他人的尊重。
发布时间：2020 年 7 月