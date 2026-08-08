对于双胞胎兄弟清熊（ClearBear）和哈特帕（Haatepah）而言，没有什么比环境和大自然更能让人们凝聚在一起。

“在地球和宇宙中，人类与所有生物同源，都是由相同的液体、金属元素以及矿物质构成。这些物质流淌在我们的血液中，存在于我们的身体中，我们不能忘记这一点。” 22 岁的清熊说道。

清熊及其伙伴夸利亚（Cualia）共同创立了“原住民联合运动”联盟，这个团体不断发展壮大，帮助他人寻找自己的根源，确定自己原住民的身份。兄弟俩幼时被收养，后来他们找到了自己的原住民血统，发现自己隶属于库梅亚、帕帕和奇奇梅卡-瓜马雷部落（Kumeyaay、Pai Pai、Chichimeca-Guamare）。如今，兄弟俩都助力推行改革，他们利用自己原住民的身份，让大众注意到原住民及环境面临的问题。他们表示，这些议题会影响到世界上的每一个人。

“作为原住民，我们与这片土地密切相关，因为我们就是这片土地的化身，我们所有人都代表着这片土地。”哈特帕说道。

除了共同参与改革活动，这对生活在加利福尼亚州的兄弟还一起创作音乐，他们向我们分享了在远距的情况下，彼此如何依然保持密切关系，以及当下大家如何加深与大自然的联系。