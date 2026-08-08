直觉饮食，想吃就吃
训练
与其执着于该吃什么的“规矩”，不如试试直觉饮食，了解如何聆听身体自然发出的指示，吃出健康。
- 直觉饮食风潮日渐兴起，人们无需过多考虑吃什么、何时吃以及吃多少，就是这么简单自在！
- 留意吃下食物时身体发出的信号，你就可以发觉哪些食物能让你感到满足。
- 聆听身体发出的指示，透过营养专家的详细指导来升级你的饮食计划。
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想象一下，如果你可以随心所欲地享受美食，并乐在其中，那该是多么棒的体验啊！这其实正是直觉饮食的理论前提。
反节食注册营养师克里斯蒂·哈里森（Christy Harrison）是该理论的主要倡导者，同时也是《摒弃节食：通过直觉饮食重获时间、金钱、健康和幸福》 一书的作者，她说：“直觉饮食者会正视和尊重自己的饥饿感，不会对自己的食物选择产生任何负罪感，他们知道该吃什么并享受饮食乐趣。”
基本上，直觉饮食者会无条件允许自己随时随地尽情享用自己想吃的美食。
克里斯蒂·哈里森提到，也许这听起来十分矛盾，但却是人们最本能的行为。她指出，正如做出教科书式深蹲动作或气沉丹田深呼吸一样，直觉饮食是人们与生俱来的本能。如果你认真观察婴儿，会发现他们乐于吃各种食物，一直吃到心满意足为止。
这种自然倾向被如今所谓的“饮食文化”或“合理膳食结构”的观念所误导。
她说：“减肥文化推崇瘦身理念，并将这种理念与健康和道德同等对待。它既强化了瘦身的重要性，美化某些食物并妖魔化其他食物。又对不符合这种‘健康标准’的人，尤其是那些身材偏胖的人，另眼相待。”
哈里森表示，减肥文化并不同于减肥方案，它更深入地影响了我们如何理解健康的饮食。就像倡导干净饮食或避免食用加工食品等，可能听起来很合理，却也是某种被曲解的饮食文化。”
对于一些人来说，这类规则让吃饭失去了乐趣；而对于另一些人来说，这甚至会导致情绪化进食和沉迷于“健康饮食”而无法自拔。对此，哈里森说道：“你可能总会不由自主地琢磨，这种食物是否干净？营养又是否全面？这种想法会令人心力交瘁，并在无法达到要求时产生挫败感。”
研究表明，节食和饮食限制会导致体重反弹。在 2007 年由美国加州大学洛杉矶分校所开展极具标志性意义的研究中，研究人员对设定不同饮食限制的 31 组人群展开调查，结果表明，大多数实验者在结束后复胖回了原来的体重，还有一些人未能获得任何健康方面的异常。营养师哈里森指出，如果你对某些食物做出了限制，你就会不可避免地更加渴望和沉迷这些食物。当你无法遵守“那些规则”时，你就更有可能因为身心的双重诱惑而陷入暴饮暴食。
然而，直觉饮食摒弃了这些条条框框，让你重新掌握自主权。
营养师哈里森认为首先要做的事情，是关注自己是不是真的想吃东西以及究竟想吃什么。然后，当你吃东西时，当你感到心满意足时就停下来，之后，再问问自己还有没有什么能让你吃得更加尽兴。你可能会意识到午餐吃薯片而不是三明治会让你在一个小时后再次感到饥饿。或者你会发现吃薯片可以满足你对咸味的渴望，并防止你在下一顿饭或零食时感到失控。
也许此时你在想，唯一能让我满意的就是不断的薯条和蛋糕。营养师哈里森表示，大多数人都经历过这种无拘无束的蜜月期。她说：“你可能会沉迷于之前一直限制自己吃的食物。虽然对那些以前禁食食物的渴望不一定会消失，但它会随着你对其他食物的渴望而减弱。”有些时候，你可能依然想吃薯片和蛋糕，但其他时候，你又会期待着水果或蔬菜。
营养师哈里森指出，这种平衡是健康的。尤其是当你按照婴儿般的状态来进食时，你会本能地消耗你身体真正需要的营养物和食量。更重要的是，你会乐在其中。
文字：Marissa Stephenson
插画：Gracia Lam