想象一下，如果你可以随心所欲地享受美食，并乐在其中，那该是多么棒的体验啊！这其实正是直觉饮食的理论前提。

反节食注册营养师克里斯蒂·哈里森（Christy Harrison）是该理论的主要倡导者，同时也是《摒弃节食：通过直觉饮食重获时间、金钱、健康和幸福》 一书的作者，她说：“直觉饮食者会正视和尊重自己的饥饿感，不会对自己的食物选择产生任何负罪感，他们知道该吃什么并享受饮食乐趣。”

基本上，直觉饮食者会无条件允许自己随时随地尽情享用自己想吃的美食。

克里斯蒂·哈里森提到，也许这听起来十分矛盾，但却是人们最本能的行为。她指出，正如做出教科书式深蹲动作或气沉丹田深呼吸一样，直觉饮食是人们与生俱来的本能。如果你认真观察婴儿，会发现他们乐于吃各种食物，一直吃到心满意足为止。

这种自然倾向被如今所谓的“饮食文化”或“合理膳食结构”的观念所误导。

她说：“减肥文化推崇瘦身理念，并将这种理念与健康和道德同等对待。它既强化了瘦身的重要性，美化某些食物并妖魔化其他食物。又对不符合这种‘健康标准’的人，尤其是那些身材偏胖的人，另眼相待。”