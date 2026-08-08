问题的关键可能不在于积极性，而在于毅力。这两者有什么不同呢？



哈佛医学院神经内科助理教授 Alexandra Touroutoglou 博士表示，毅力是顽强追求目标的能力，不管进行单项训练还是完成新学位，当你感到困难或不愉快，有毅力才能让你坚持下去。Touroutoglou 博士近期领导了一项研究，对动物和人类的大脑进行观察。她深入了解了为何有的人（比如：混合体能训练狂人和瑜伽士们每周七天都能坚持训练）有着较高的毅力，另一些人则常常按下闹钟按钮继续贪睡，而不是起床去健身房。



首先我们需要知道的是：高难度的运动任务，会激活名为前中扣带回皮层（anterior midcingulate cortex 或 aMCC）的神经枢纽，而每个人这部分的发达程度不一。功能发达者，可相对准确地预判体能需求，并有效地调用身体能量来完成任务。反之，另一部分人对所需体能的预判要么过高、要么偏低。



令人振奋的是，Touroutoglou 博士的团队也发现，毅力就像肌肉一样，也可以通过训练提高。她表示：“你能够提高 aMCC神经枢纽的发达程度，并可进而增强你的毅力。”如果你对完成一项运动所需的体能有着准确的判断，你就更容易驾驭这项运动，且更可能坚持完成。