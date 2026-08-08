毅力是先天形成的还是后天训练的？
训练
顽强的意志力是由大脑决定的，但近期研究表明，毅力也可以后天培养。现在就开始培养你的毅力吧。
最近更新：2021年5月28日
你和朋友约好要完成一项为期 30 天的训练计划。你坚持每天早起完成任务，还偶尔在午餐时间溜去慢跑。而你的伙伴正好相反，一周都没训练了。这是怎么回事？
问题的关键可能不在于积极性，而在于毅力。这两者有什么不同呢？
哈佛医学院神经内科助理教授 Alexandra Touroutoglou 博士表示，毅力是顽强追求目标的能力，不管进行单项训练还是完成新学位，当你感到困难或不愉快，有毅力才能让你坚持下去。Touroutoglou 博士近期领导了一项研究，对动物和人类的大脑进行观察。她深入了解了为何有的人（比如：混合体能训练狂人和瑜伽士们每周七天都能坚持训练）有着较高的毅力，另一些人则常常按下闹钟按钮继续贪睡，而不是起床去健身房。
首先我们需要知道的是：高难度的运动任务，会激活名为前中扣带回皮层（anterior midcingulate cortex 或 aMCC）的神经枢纽，而每个人这部分的发达程度不一。功能发达者，可相对准确地预判体能需求，并有效地调用身体能量来完成任务。反之，另一部分人对所需体能的预判要么过高、要么偏低。
令人振奋的是，Touroutoglou 博士的团队也发现，毅力就像肌肉一样，也可以通过训练提高。她表示：“你能够提高 aMCC神经枢纽的发达程度，并可进而增强你的毅力。”如果你对完成一项运动所需的体能有着准确的判断，你就更容易驾驭这项运动，且更可能坚持完成。
练习培养毅力
其实，培养毅力很简单！专家表示，归根结底，要想培养毅力就必须让任务变得容易去做，然后直接去完成它。接下来，就是重复不断地进行练习。以下是执行方法
- 制定明确的目标并进行跟踪记录
马萨诸塞大学阿默斯特分校运动心理学系主任 Nicole Gabana 博士说：“设定清晰的目标很重要，否则你将失去方向。”这些目标应该是具有挑战性但又可以实现的。从一开始就设定看起来不太可能的目标，只会徒增挫败感，消磨意志力。不如写下你的所有目标，包括小目标、短期目标以及能够让你走出舒适区的长期目标，并在这一过程中进行跟踪记录。
- 养成习惯
尽可能把训练安排在固定时间段，将闹钟的唤醒时间设定为固定时刻，且不要设定小睡时间，每天下床后立即喝水，这都有利于养成习惯。健康科学统一服务大学的军事与急救医学系负责人 Patricia Deuster 博士表示：“每当你通过重复练习来训练自己时，你的身体将逐渐适应，形成新的神经通路，这就和学小提琴是一回事。”
养成固定的习惯，能够让坚持一件事变得更容易，达成目标的难度将降低一个层次。如果你一开始很难养成习惯，那就每天都坚持这样做，慢慢达成目标。每一次你这样做，都是向正确道路迈出的重要一步。
- 自我鼓励
你怎么看自己完成某个目标的能力呢？你认为自己能够减少糖分摄入或完成铁人两项吗？“现有的心理倾向是很难改变的，” Gabana 博士说，“最大的潜在挑战，是如何更清楚地了解自己的想法，以及这些想法如何影响你的行为、情绪和互动。”
对于大多数坚韧不拔的人来说，追求目标不是因为他们认为自己无法做到，而是因为他们想证明自己可以做到。所以，请确保你的想法与你写下的目标保持一致。将诸如“我没有毅力”或“我是一个差劲的跑者”等想法替换为类似于“我比自己所认为的更强大”的积极想法。这样在你朝着目标而努力时，就会更加从容。
- 发挥想象力
假设你对周末计划好的耐力跑感到畏惧。为了控制你不在状态的 aMCC 神经枢纽，你可以想象一下自己完成任务的画面。研究表明，这可以帮助你在心理上做好准备，并激发自信心，从而让你更有意愿去付诸行动。
即使这件事确实很困难，也没关系。你已经迈出了去尝试的一小步，这就是你练就毅力的一大步。