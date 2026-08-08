威斯康星大学的临床运动生理学项目负责人约翰·波卡里（John Porcari）博士表示，做 1 次背蹲举所需的肌力，和连续做好几次深蹲所需的耐力，这两种力量瑜伽同样能帮助提升。一项由约翰·波卡里博士发表于美国运动委员会期刊上的小型研究显示，每周做 3 次哈他瑜伽的女性在 8 周后，比没有做瑜伽的女性，平均可多做 6 个俯卧撑和 14 个仰卧起坐。或许这听起来也没有很多，但考虑到她们没有做其他阻力训练，这样的进步是很可观的。

另一项研究发现，与轻自重训练和阻力带训练一样，瑜伽可以有效地提高力量。“瑜伽的姿势和转换动作，与锻炼肌力的自重训练很像，保持姿势就是一种等长训练，通过增加肌肉用力的时间来锻炼肌肉。” 该研究的作者，伊利诺伊大学运动心理学主任尼哈·歌特（Neha Gothe）博士解释道。

波卡里博士说：“举个例子，力量训练中的平板支撑，瑜伽中也常见从高位平板支撑式到低位平板支撑式的转换动作，同样也可锻炼到肩部、胸部和三头肌。”他指出，还有船式、瑜伽蹲式、女神式和战士式等腹部训练，这些体式同时也能锻炼到股四头肌和臀大肌。