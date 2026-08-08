然而，恢复工具的效果往往难以衡量。暂无足够的科学依据指出，如何正确使用泡沫轴才能发挥最大功效。由于泡沫轴尺寸不一、密度各异等原因，让收集此类证据颇具挑战性。但 Porcari 博士最近开展的一项研究发现，滚压泡沫轴的确有些益处。如果你的下背部或腘绳肌，即大腿后侧从臀部延伸到膝盖的肌群感觉到紧张，那么它的帮助就尤为明显。而久坐或健身房里的过度运动都有可能导致下背部或腘绳肌紧张。



在一项为期 6 周的研究中，20 位男性和女性志愿者采用约 14 厘米宽、33 厘米长的带浮点泡沫轴进行放松，每周使用 3 次，每次使用 15 分钟。他们用泡沫轴滚压自己的下背部、臀部、股四头肌、髂胫束、腘绳肌和小腿，每个部位各 20 秒，然后重复 3 次，每处总计滚压 60 秒。



6 周后的坐姿体前弯测试中，研究对象比使用泡沫轴之前多伸展了约 5 厘米。“我们发现，下背部和腘绳肌的灵活性有了显著提升。” Porcari 博士说道。



腘绳肌可以延展臀部肌肉，让膝盖变得灵活，同时有助于稳定你的核心肌群和骨盆。当你的腘绳肌紧张时，它们会收缩变短，造成不适或疼痛等连锁反应。“紧张的腘绳肌会将你的骨盆往下往后拉，对你的下背部肌群带来额外的压力，从而导致下背部疼痛。” Porcari 博士解释道。你想在跑步、深蹲或拿起一袋日常用品时都感受到那种紧张感吗？肯定不想。