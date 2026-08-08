在做出健康决策时，每个人或多或少都会有点纠结。学术界有一个领域叫做决策神经科学，专门研究决策过程。研究人员试图梳理出：大脑是如何做出选择的，潜意识起作用的因素，以及包括你在内的所有人如何利用这些信息来达成自己的目标。

这类研究目前取得了一些成果。保罗·劳森（Paul Laursen）博士是一名研究人员，也是新西兰奥克兰理工大学的一名运动科学教授。大脑决策过程可以分成两个系统，我们粗略地把这两个系统命名为系统 1 和系统 2，他说：“系统 1 负责快速思考，可以帮你瞬间做出反应，但有时候会让你做出模糊决策。”突发状况，像是一只松鼠跑到路上时，系统1会快速地启动，你必须瞬间决定是刹车、急转弯还是继续前进。或者当你在争吵后摔门，亦或是本能地徒手拿起一块碎玻璃。都是系统 1 的快速决策。

保罗·劳森博士表示：“系统 2 负责慢速思考，这时大脑处于副交感神经状态也称为‘休息和消化’模式，你有更多的时间做出更清晰的决策。”训练自己激活系统 2 ，这是养成做健康决策的关键，特别是当压力、饥饿、疲劳或其他坏情绪来袭，你想要快速采取行动或做出反应的时候。遇到这种情况，你可以先慢下来评估每个选项的结果，然后选择对自己最有益的选项。

举个例子，如果你在点早餐时不知道选法式吐司还是牛油果吐司，不要着急做出选择，试着激活系统 2。停下来思考后，你最终可能会选择牛油果吐司，因为你知道牛油果吐司糖分较少且含有更多的脂肪和蛋白质，能够在午后训练时为身体提供更均衡的能量。在系统 2 的思考模式下，你也可能会根据自己的喜好选择法式吐司，然后分一半给自己的同伴，以免吃完一整份后感到焦虑。“不着急做出选择”并非要花很多时间来思考，慢速思考的决策过程可能只需一分钟，但还是会比直接拿起一条早餐面包来得久。《自然人类行为》上的新近研究表明，当时间有限时，把多个选项缩减至两个选项，可以帮助你更快地做出最佳决策。