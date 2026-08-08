提到增肌食物，你大概会想到蛋白质对吧？回答正确。但你要知道的是，在《营养学杂志》上刊登的一项最新研究表明，不管你吃不吃绿叶蔬菜都会对你的肌肉力量产生不同影响，而这与吃下多少蛋白质无关。

究竟是怎么回事呢？精准营养的首席营养师瑞安·安德鲁斯（Ryan Andrews）解释道：“羽衣甘蓝、芝麻菜、菠菜、卷心菜、莙荙菜、生菜和甜菜等绿叶蔬菜含有称为硝酸盐的化合物，人体会将其转化为有助改善血管功能的一氧化氮。”更具体而言，一氧化氮可以促进血液循环，进而提高营养物质和氧气的输送效率，并促进新陈代谢。埃迪斯科文大学医学研究博士马克·辛（Marc Sim）表示，无论你是不是精英运动员，食用绿叶蔬菜都能增强血管功能，从而提升力量并加快恢复速度。

此外，经常食用绿叶蔬菜还可以改善肠道健康。胃肠系统包含不计其数的细菌微生物，其中有益生菌也有坏菌。奥斯汀的胃肠病学家希夫·德赛（Shiv Desai）博士说道：“这些细菌微生物能对体重、血糖、大脑健康等诸多方面产生影响。”而在《微生物生态学多学科期刊》上发表的一项研究发现，绿叶蔬菜中含有的硫代喹诺酮糖可促进益生菌生长，帮助你对抗肠道的坏菌。

1 份蔬菜是指大约 2 杯生蔬菜或 1 杯煮熟的蔬菜。营养师瑞安·安德鲁斯指出，如果你没有达到每天摄取 5 份蔬菜的建议量，就无法获得绿叶蔬菜的好处。不过马克·辛博士认为，如果每天食用的蔬菜中包含 1 份绿叶蔬菜，那么至少可以摄入对身体有益的硝酸盐。营养师安德鲁斯还表示，将绿叶蔬菜摄入量增加至 5 份以上对身体健康更加有益，但如果连续几天都增加摄入量，则最好将摄入上限控制在 10 份左右，以免导致身体分解粗纤维的负担过重。