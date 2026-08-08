要明确的一点是，地中海饮食并没有什么立竿见影的效果。只有坚持的时间越长，收获才越多。事实上，地中海饮食甚至可能有延长寿命的功效。《美国临床营养学杂志》刊登的一项研究报告提到，坚持地中海饮食者与研究对照饮食组相比，面临的各种原因死亡风险要低一些。原因可能是什么？地中海饮食不仅具有上述所有健康功效，而且有利于心脏健康，具有抗炎作用。事实上，在世界上五个“蓝区”即居民活到 100 岁比例处于全球前列的区域，其中两个都位于地中海地区。当地居民的饮食往往相当健康，植物性食物比重更高。

不过，要说这种饮食最吸引人一点是什么，答案可能是它的限制没那么多。和当下许多流行食谱不一样，采用地中海饮食法，你“能吃”的东西要比你“不能”吃要多不少。而且，地中海饮食没有严格的食物分量建议或准则。瑞安·麦克尼尔教练指出，地中海饮食覆盖的水果、蔬菜、鱼、豆类和谷物品种非常多，所以你的选择相当丰富。这不仅是一种可以长期帮助你的生活方式，也是一种你可以坚持一生的生活方式。

因此，我们建议大家去尝试各种植物性的饮食。你可以在你喜爱的食物中加入更多水果、蔬菜和豆类。例如，在酸奶上撒点浆果，在三明治夹入生鲜蔬菜，或是在炖鸡肉中加入鹰嘴豆；在烹调时，记得选择橄榄油代替黄油，减少使用商店买来的调味品，为蔬菜和沙拉增添风味。每周记得吃几次海鲜；如果你想要喝酒，那么选择喝红酒，也不要过量饮酒，只要坚持每晚一杯就好；用口感和味道更丰富的麦米、卡姆小麦等全谷物代替精制白米饭和面食。

即使我们没法做到每天都遵循地中海饮食法，那也没关系。希夫利博士表示：“哪怕每次只做到了一点点，那也是进步。”所以，大家加油吧！